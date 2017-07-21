أسرار الصحف 21-07-2017

الإعلان

الجمهوريةتناقضت التقارير الأمنية والإستخبارية حول احتمال حصول معركة في منطقة حساسة، وتحدثت عن سباق سياسي - ديبلوماسي - عسكري متكامل.أدَّت الضغوط العشائرية التي مورست على وسائل الإعلام إلى وقف إعلان يستهدف الترويج لعروض تأمين إستثنائية على السيارات.عبّرت مراجع أمنيّة عن إرتياحها لموقف مسؤول بقاعي خصوصاً تشديده على دعم الجيش.النهارتسيّر وزارة البيئة حملات على مصانع الحجر في البقاع للتأكد من التزامها المعايير فيما تترك كسارات ومقالع خارج أي رقابة لأي من الوزارات.قال وزير الشؤون السابق رشيد درباس إن مشروعه لمسح شامل للاجئين كان سيوفّر داتا مهمة للدولة لكن الوزير الحالي ألغاه فضاع الجهد والمال.سجل وزير استغرابه لعدم تضمين جدول الأعمال بنوداً مهمة يكون متفقاً عليها سابقاً وليست طارئة.اللواءوصلت تقارير من عاصمة كبرى الى بيروت تتحدث عن تغييرات في المشمولين بالعقوبات قبل وصول الوفد اللبناني إليهاما تزال الأزمة داخل حزب عقائدي تشغل بال المعنيين، وتهدّد بانقسام جديدليس من المؤكد في ضوء التعقيدات الانتخابية حدوث تحالف بين "حليفين" في دائرة الشوف -; عاليهالبناءلفت مسؤول سابق إلى أنّ الاحتفال بذكرى صدور العفو النيابي عن رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كان يجب أن يترافق مع احتفال موازٍ بالعفو عن موقوفي أحداث الضنية، لكونهما صدرا في الجلسة نفسها وبالأكثرية نفسها التي تتنطّح اليوم للدفاع عن الإرهابيين الذين يستهدفون الجيش اللبناني في جرود عرسال وغيرها، تماماً كما استهدفه موقوفو الضنية عام 2000...المستقبليقالإنّ "معارضين" سوريين من منصّتي موسكو والقاهرة وشخصيات أخرى من بينها هيثم المنّاع يعملون على إنشاء هيئة معارضة جديدة استعداداً للمفاوضات المقبلة.