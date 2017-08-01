اسرار الصحف 2-8-2017

اسرار الصحف المحلية

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LBCI News Lebanon

النهار





لفت غياب رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة السابقين عن احتفال الفياضيّة وتبيّن أن الدعوات لم توجّه إليهم باستثناء الذين يحملون الصفة النيابيّة منهم.



نشرت مواقع اخبارية أن أبو مالك التلي غادر لبنان عبر مطار بيروت ولم يتأكّد الأمر كما لم يتم نفيه.



أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هيئة كان الرئيس بوش الابن أنشأها أيام رئاسته وألغاها الرئيس أوباما وقد عيّن ترامب لبنانياً في نيابة رئاستها وسيعلن عن هذا الأمر في وقت قريب.



لم تهضم أوساط في اللقاء الديموقراطي حراك الوزير سيزار أبو خليل في الجبل وخدماته ربطاً بالمعركة الانتخابية وتواصله مع بلديات وشخصيات.







البناء





أسرّ وزير سابق لعدد محدود من زواره المقرّبين في عطلة نهاية الأسبوع أنه كلّف شركة إحصاءات معروفة بأن تعدّ له دراسة مفصّلة عن وضعه الانتخابي في القضاءين اللذين باتت تتشكّل منهما الدائرة الجبلية التي ينتمي إليها، لا سيما أنّ التطورات المتسارعة في لبنان والمنطقة، تأتي متناسبة مع ما يعلنه من مواقف وما يتبعه من سياسات مبدئية لم ولن تتغيّر أبداً.







الجمهورية





أبدى أحد المراجع الروحية مباركته للتقارب بين قوَّتين شماليَّتين كانتا متخاصمتين، ومازح أحدهما قائلاً "لماذاعذَّبتماني سابقاً؟".



تفيد المعلومات أن أحد الأحزاب خصّص موازنة فضفاضة لإجراء إستطلاعات للرأي تمهيداً للإنتخابات وطلب تكثيف الإستطلاعات بمعدل شبه أسبوعي.



يقول نائب جنوبي سابق في لقاءاته "إن هدفنا في الإنتخابات المقبلة سيكون إسترجاع المنطقة إلى أهلها ووقف مصادرة رأي مرجعياتها التاريخيّة".







المستقبل





يقال إنّ تقارير ديبلوماسية وردت إلى عدد من عواصم القرار الدولي تنبّه من مغبة استمرار سياسة غض النظر عن النهج التوسعي الإيراني في المنطقة، مع التركيز في هذا المجال على بدء ميليشيات "الحرس الثوري" أعمال "تعبيد" الطريق الحدودية بين العراق وسوريا.







الأخبار





ريفي لا يدفع

تقول مصادر طرابلسية إنّ الوزير السابق أشرف ريفي لم يدفع مخصّصات موظفيه و"مفاتيحه" الانتخابية في الأحياء الطرابلسية منذ أكثر من شهر، إضافة إلى تراجع في الخدمات التي كان يُقدّمها.





مرافق أمير الكبتاغون في العناية الفائقة

نُقل الموقوف السعودي يحيى الشمّري، مرافق أمير الكبتاغون عبد المحسن بن وليد آل سعود، في حالة طارئة إلى المستشفى. وعلمت "الأخبار" أن حالة الموقوف السعودي الصحية استدعت إدخاله إلى العناية الفائقة، علماً أن الشمّري كان قد تراجع عن اعترافاته التي أفاد فيها بأن الكبتاغون المضبوط يعود لأميره، وأن الكمية المضبوطة كانت ستُهرّب بعلمه نتيجة ضغوط تعرّض لها، ليدلي بإفادة جديدة يزعم فيها أن صناديق الكبتاغون تعود له وأن أميره بريء منها.





مقتل العقل المدبر لخلية سوليدير





قُتل في مدينة الرقة السورية، الفلسطيني إبراهيم عبد الرحيم، الملقب بـ"أبو عمر"، العقل المدبر لخلية سوليدير التي فككها الأمن العام اللبناني العام الماضي، التي كانت تخطط لنسف مبنى في وسط بيروت واغتيال شخصيات سياسية وأمنية، وتحديداً الرئيس نجيب ميقاتي والوزير الياس بو صعب. أبو عمر هذا لعب دوراً في تجنيد كل من الموقوف اللبناني مصطفى الصفدي والموقوف الفلسطيني محمود عبد الرحيم. وكان قد طلب من الموقوف مصطفى الصفدي جمع معلومات أمنية قبل أن يجنده لتنفيذ عملية انتحارية. وذكرت المواقع التي تدور في فلك تنظيم "داعش" أن عبد الرحيم قتل في مواجهة الأكراد في الرقة.





طعن جديد من الهاشم





بعد فوز القيادي في التيار الوطني الحر بسّام الهاشم بالطعن الذي كان قد قدّمه بنتائج المرحلة الثانية من الانتخابات الداخلية لـ"التيار"، نظراً إلى كون الفارق بينه وبين القيادي ناجي حايك يقع ضمن هامش الخطأ، أعاد "التيار" استطلاع الرأي في جبيل بين الهاشم وحايك، فأتت نتيجته لمصلحة الأخير. عاد الهاشم ليُقدّم دعوى ثانية، هذه المرّة بحق النائب سيمون أبي رميا، بحجة عدم استيفائه لشروط النظام الداخلي للترشح إلى الانتخابات الداخلية.







اللواء





ينحدث مراقبون في دولة كبرى ان رئيس هذه الدولة يواجه مشكلات حقيقية مع مواقع نافذة في نظام بلاده .



تشهد العلاقة بين حزبين مسيحيين ما يشبه الفتور على خلفية ملفات اقتيمية وداخلية عالقة .



بادر اكثر من وزير في تيار موالالى طلب استبداله اذا رأت القيادة مثل هذه الخطوة .