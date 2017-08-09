أسرار الصحف 09-08-2017

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النهارقدمت حركة "أمل" تقريرا عن توافر الأموال لمشروع مكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية بعكس ما "يدعي" الوزير بوعاصي.ينتظر المعلمون وكذلك إدارات المدارس الخاصة قرار رئيس الجمهورية في ملف السلسلة ليبني كل طرف على الشيء مقتضاه.يؤكد وزير أن ملف النفط ماض في مساره الطبيعي ولا عراقيل لكن الأمور تحتاج الى وقت.تسرب جهة سياسية عن توجه لفتح ملفات فساد في إحدى مؤسسات الدولة وعلى أعلى المستويات لتطال مسؤولين سابقين فيها.البناءاتخذت مؤسسة وطنية كبيرة قبل فترة إجراء مهمّاً في مرفق عام، وهذا الإجراء يتّسم بطابع أمني واقتصادي في الوقت نفسه، وقد لقيت هذه الخطوة ارتياحاً وترحيباً كبيرين من كلّ الذين لهم علاقة بهذا الأمر، خصوصاً أنّ الجميع كانوا يشكون من قلة التنظيم في المجال المشار إليه، وبالتالي فإنّ التنظيم يوفّر على الجميع الوقت والمال...الجمهوريةتساءل البعض عن غياب أحد رؤساء الكتل عن لقاء كبير حصل في اليومين الماضيين وردّ السبب الى عدم إغضابه مرجعية رئاسية لأنها لم تكن مدعوة إلى هذا اللقاء.تساءلت مصادر مراقبة عن الجهة التي أجرت مفاوضات مع الجانب السوري توصُّلاً الى تجديد الإتفاق على استجرار الطاقة من سوريا، واذا ما كانت المفاوضات جرت بعِلم وموافقة الحكومة.المستقبلقيل إن قطباً شمالياً بارزاً تولّى مناصب حكومية سابقة يعيد النظر في احتمال عودته إلى لبنان لاستئناف مشاركته في الحياة السياسية.