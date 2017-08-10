أسرار الصحف 11-08-2017

النهار

قرف شديد...

يشكو سياسي من "القرف الشديد" ويعرب عن رغبته في "هجرة البلد الى مكان بعيد بشكل نهائي".

الكهرباء تتحسن...

تؤكّد مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أن التغذية بالتيار تحسّنت بمعدل 3 إلى 4 ساعات في

عدد كبير من المناطق.

الرابطة المارونية...

تتواصل الحملة على الرابطة المارونية وسط اتهامات لرئيسها بمسايرة "حزب الله" طمعاً بمنصب سياسي.

الجمهورية

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يُتوقع أن يتخذ أحد الوزراء في الساعات المقبلة قراراً بتشكيلات جديدة في إحدى المؤسسات التابعة لوزارته "تستأصل" مجموعة من المسؤولين عيَّنهم الوزير السابق.

لاحظ تقرير دولي أن المشكلة ليست في إيرادات الدولة إذ أنها تكفي لسدّ العجز، إنما في الهدر والسرقة والضرائب غير المباشرة التي تطال المواطن من دون أن تدخل إلى الخزينة مباشرة.

يعقد مجلس روحي إجتماعاً مع مسؤول أمني يتولّى ملفاً حسّاساً لبحث سير الأمور في منطقة ستشهد معارك قريبة.

المستقبل

يقال

إن طرفين مسيحيين وازنين يتريّثان في تثبيت مشاريع تحالف مع قوى سياسية أخرى بانتظار تحديد مواضع التحالف بينهما في الانتخابات النيابية المقبلة.

البناء

خفايا

استغربت مصادر سياسية متابعة أن يوصل الكيد أحد نواب كتلة المستقبل إلى حدّ القول إنّ المقاومة تريد توريط الجيش اللبناني بتحرير جرود القاع ورأس بعلبك لمصلحة المحور الإيراني…! وسألت المصادر: كيف يمكن لعاقل أن يتفوّه بمثل هذا الكلام؟ فيما تحرير أرض لبنانية وتنظيفها من الإرهابيّين هو مصلحة لبنانية بامتياز. واعتبرت المصادر أنّ تصريحات من هذا النوع لا تصدر إلا بتعليمات خارجية واضحة تريد دفع الأمور نحو التأزّم أكثر فأكثر…

كواليس

قالت مصادر عسكرية إنّ الإنجاز الذي حققه الجيش السوري على الحدود مع الأردن في محافظة السويداء هو بداية لإمساك كامل الحدود الأردنية السورية ومعابرها تمهيداً لفتح الطريق الدولي من الحدود إلى دمشق بالتوازي مع مسعى يقوده الروس مع تركيا لإنهاء الوضع الشاذ على الحدود الشمالية في المعابر المناسبة ليتمّ فتح الطريق الدولي العابر لسورية من الشمال إلى الجنوب والمسمّى بخط أوروبا إلى الخليج، وذلك من ضمن سلة خطوات لاستعادة الدولة السورية لمعالمها السيادية ومواردها ودورها في الجغرافيا الإقليمية عسكرياً واقتصادياً.

الاخبار

علم وخبر

باسيل "يُجدّد" قرارات عثمان!

جدّد مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، لمدة 3 أشهر، قرارات فصل الضباط الصادرة عن المدير العام اللواء عماد عثمان. واللافت في القرار صدوره بالتصويت ليصادَق عليه بأغلبية ? أصوات من أصل 10، بعدما سُجّل غياب قائد وحدة جهاز أمن السفارات العميد وليد جوهر. وعارض قرار التجديد رئيس الإدارة المركزية العميد سعيد فواز والمفتش العام العميد جوزف كلّاس.

وقد أبلغ عدد من أعضاء المجلس زملاء لهم أنهم ضد قرارات الفصل، لكنهم صوّتوا مع تجديدها بناءً على طلب الوزير جبران باسيل، علماً بأن أيّ قرار لا يصدر عن مجلس القيادة إذا لم يحظَ بتأييد 8 أعضاء كحد أدنى.

يُذكر أن قرارات الفصل تهدف إلى تعيين الضباط في مراكز محددة مؤقتاً، بانتظار تثبيتها من قبل مجلس القيادة بـ"أمر نَقل". وبسبب الخلافات السياسية، لم يصدر أمر نقل في المديرية منذ 13 عاماً.

عبيد سيترشّح في طرابلس

بعد تردده بداية والحديث عن نيته ترشيح ابنه، بات أكيداً أن وزير الخارجية الأسبق جان عبيد، سيكون مرشحاً إلى الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة طرابلس - المنية - الضنية عن المقعد الماروني في قضاء طرابلس. لكن لم يتضح بعد على أي لائحة سيترشح عبيد، فهو الصديق القديم لوزير العمل محمد كبارة الذي قال في أكثر من مناسبة إنه لن يخطو أية خطوة انتخابية جدية دون عبيد. كذلك فإن علاقته متينة بالرئيس نجيب ميقاتي. لكن القراءة المتأنية للواقع الطرابلسي تبين أن هدف لائحة ميقاتي سيكون الفوز بمقعد الضنية ومقعدين سنيين على الأقل في طرابلس والمقعد الأرثوذكسي، من دون أخذ المقعد الماروني بالاعتبار. علماً أن علاقة وطيدة تجمع عبيد أيضاً بوزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي. وكان عبيد قد حلّ أوّل بين الخاسرين عام 2009، حيث حصد 31972 صوتاً في مواجهة لائحة التحالف بين الحريري وميقاتي والصفدي.

معوّض يستفيد من النزاع العوني القواتي

يستفيد رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض من الصراع بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لإقناعه بالتحالف مع كل منهما في قضاء زغرتا ضمن دائرة زغرتا - الكورة - البترون - بشري، للحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات من الطرفين، في ظل تأكيد مصادر مقرّبة من معوّض أن تفضيله العونيين على القوات مستبعد، لأن عدداً كبيراً من مناصريه يدورون في فلك القوات، وهو سيواجه مشكلة داخلية صعبة في حال فصل نفسه الآن عن القوات، علماً بأن ما يشاع عن إغراءات عونية لمعوّض أكثر بكثير ممّا تقدمه القوات، إضافة إلى أن معوّض سيكون المرشح الجدي الثاني (والوحيد) بعد باسيل على لائحة الأخير، فيما هناك أربعة مرشحين جديين على الأقل على لائحة القوات سيكون معوّض خامسهم.

الشرق

لفت مرجع بارز الى ان من حق كل مكون وزاري ان يطرح ما يريد من رؤى سياسية، لكن تحت سقف النظام العام وعدم تعريض البلد لاية اهتزازات وتعميق الخلافات…

اكد مصدر وزاري على انه، وبالرغم مما حصل في جلسة مجلس الوزراء (اول من امس) فان الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر وحسين الحاج حسن سيقومون بزيارة سوريا بصفة شخصية ومن دون قرار من مجلس الوزراء…

استبعدت مصادر عسكرية وامنية ان يترك ما جرى في اليومين الماضيين انعكاسات سلبية على القرار الحكومي بتوفير الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني في مواجهة المجموعات الارهابية في جرود الفاكهة والقاع ورأس بعلبك …

اللواء

غمز : اعتبر أحد الوزراء الكلام الذي يُقال بأن الحكومة معرّضة للانهيار بأنه مبالغ فيه لا بل لا يمكن حصوله في هذا الظرف.

همس : رفض وزير خدماتي أكثر من تسوية عرضت عليه لفض مشكلة قائمة بينه وبين إحدى الموظفات في وزارته.

لغز : دأبت قيادات وكوادر في تيّار سياسي مشارك في الحكم على لقاء فعاليات للوقوف على رأيها من التحالفات الانتخابية المقبلة.