أسرار الصحف 15-08-2017

الإعلان

المستقبل:يقال:إنّ فريق عمل رئيس الحكومة سعد الحريري التقى في السراي الحكومي ألفاً ومائتي رئيس بلدية من كل المناطق على مدى الشهور الأربعة الماضية تحضيراً للجلسات الحكومية التي ستُعقد في المحافظات لإقرار المشاريع المقدّمة من البلديات.خفايا وكواليس البناء:خفاياقبيل بدء اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة، دار حديث جانبي بين اثنين من المشاركين على مسمع بعض الصحافيين الذين نقلوا قول أحدهما للآخر إنّ اعتراضكم على زيارة الوزراء إلى دمشق لا قيمة له بالنسبة لسورية، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، وبما أنك من كبار رجال الاقتصاد فما عليك سوى السؤال عن حجم الإشغال في فنادق العاصمة السورية لتعرف أنها بغنى عنكم وعن زياراتكم…كواليسقالت مصادر عسكرية في العراق إنّ توقيت العمليات على طرفي الحدود السورية والعراقية في المناطق المتصلة بالحدود، سواء من جهة تلعفر أو من جهة دير الزور، تخضع لتنسيق رفيع بين الجانبين السوري والعراقي حرصاً على خوض عمليات تحرير مدينتي القائم والبوكمال ضمن خطة موحدة تنهي وضع داعش هناك، وتقطع الطريق على ايّ محاولة عرقلة خارجية أميركية أو غير أميركية…أسرار اللواء:لغز:نقل عن مرجع رسمي أنه غير معني بأي قرار يتخذ بشأن السلسلة طالما ان هناك أكثرية نيابية ما زالت ملتزمة بإقرار القانون..همس:نقل عن رئيس حزب فاعل أنه بصدد إحداث تغيرات في لائحته الانتخابية بما يتماشى مع متطلبات الظرف..غمز:عادت العلاقات إلى التأزم بين رئيسي حزبين بسبب إجراءات انتخابية اتخذها أحدهما واعتبرها الفريق الثاني استفزازاً وتحدياًالبلد:خفايا:مرجع في 14 آذار استغرب قبول دخول اسماء محسوبة تاريخياً على خط الممانعة في التشكيلة الحكومية والسكوت في الوقت نفسه عن...يسعى نائب بقاعي الى ترطيب الاجواء بين نائبين من "الاصدقاء السابقين" ويمهّد لمصالحة بينهما قد تحسم الجدل حول ملف هام.تلح جهات دولية تعمل في مجال جهود الاغاثة الانسانية على مراعاة ما "تسميه الاعتبارات الانسانية للمعتقلين السوريين...اسرار الجمهورية:مفاجأةفوجئ مرجع مسؤول بشخصية أحد الوزراء، وأقسم بألّا يستقبله مرّة ثانية.رغبةبدّل مرجع حكومي رأيه في إجراء الإنتخابات الفرعية بناء على رغبة مرجع آخر.قرارقرّر زعيم بارز إقصاء أربعة أسماء نيابية من كتلته في الإنتخابات المقبلة.تساؤلتساءلت أوساط سياسية عن الدوافع التي أدّت إلى التفكير باستبدال إسم نائب في كتلة زعيم وسطي بإسم آخر وإذا ما كانت لإرضاء مرجعية بارزة صديقة لهذا الزعيم.إنتحاروصف أحد كبار الإقتصاديّين إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفرض الضرائب بهذه الطريقة العشوائية بأنها إنتحارٌ جماعي.فسادسأل أحد السياسيِّين اللبنانيِّين سفير دولة أوروبِّية عن غياب برامج المساعدات الغربيَّة والمؤتمرات الداعمة للبنان ولماذا توقَّفت؟ فأجاب إن الدول لم تعُد لديها ثقة ببعض المسؤولين بعدما رأت حجم الهدر والفساد في مؤسسات الدولة.تشكيلاتيُتوقع أن يتخذ أحد الوزراء في الساعات المقبلة قراراً بتشكيلات جديدة في إحدى المؤسسات التابعة لوزارته "تستأصل" مجموعة من المسؤولين عيَّنهم الوزير السابق.