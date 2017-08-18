أسرار الصحف 18- 08- 2017

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النهارلن يترشحوا...تبيّن أن نواباً حزبيين لهم مواقف مختلفة عن الحزب لن يكونوا مرشحين عنه.قوة ثالثة...تجرى اتصالات لإنشاء قوة ثالثة داخل بعض الطوائف تخوض الانتخابات النيابية المقبلة.لا تصويت...عدم تصويت "حزب الله" لمرشحي "القوات اللبنانية" المتحالفة مع "التيار الوطني الحر" قد يخلق مشكلةالمستقبلإنّ قرار مهدي كروبي الإضراب عن الطعام بعد 8 سنوات من التزامه الصمت، أتى للتدليل على حقيقة تزوير نتائج الانتخاب عام 2009 استناداً الى إقرار محمود أحمدي نجاد بإضافة السلطات الإيرانية 8 ملايين صوت زوراً في صناديق الاقتراع لضمان فوزه على كروبي ومير حسين موسوي.الجمهوريةسُئل أحد الوزراء عمّا إذا وُجِّهت دعوة له لزيارة سوريا وهل سيلبّي ويذهب في حال تمَّت دعوته، فقال: "أنا لم أُدعَ بعد، وإذا دُعيت "ليش لأ".قال أحد النواب عن رئيس حزب مسيحي مُعارض للتنسيق مع سوريا وللزيارات إليها "إن كلامه مُعيب.. يروح يتضبضب".لم يُبدِ رئيس حزب فاعل حماسة لدى سؤاله عن الإنتخابات الفرعية، وقال: "لن نطحش لا هيك ولا هيك" ، مُعتبراً أنه سجّل موقفاً حيال ذلك وسينتظر قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.البناءخفايااستغربت أوساط سياسية اعتراض تيّار المستقبل على زيارة عدد من الوزراء سورية علماً أنّ الأخيرة تقدم مساعدات عينية مجزية للبنان في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما قيادات التيّار المذكور يتوجهون دائماً إلى السعودية ويكيلون لها المديح بمناسبة وغير مناسبة، علماً أيضاً أنّ الأخيرة لم تقدّم عشر المساعدات السورية للبنان بل عاقبته بحجب الهبة التي كانت مقرّرة له كمساعدات عسكرية للجيش الذي يخوض معركة قاسية ضدّ الإرهاب.كواليسقالت مصادر أمنية أوروبية إنّ الشرطة الأسبانية تلقت تحذيرات متعدّدة من قيام عمليات إرهابية تستهدفها وكانت تتفادى القيام بعمل وقائي تحت شعار عدم استفزاز التنظيمات المتطرفة لتحويلها ساحة لأعمالهم، وهذا ترك المبادرة بيد الجماعات الإرهابية لكنه سيفرض الآن اتخاذ إجراءات كان يجب اتخاذها من قبل، خصوصاً اعتقال رموز الجماعات المتشدّدة الذين كانوا يحظون بتسهيلات ومرونة في التعامل…