أسرار الصحف 21-08-2017

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النهارعاد الحديث في أوساط سياسية عن احتمال قيام اسرائيل باعتداء خاطف على لبنان يدمّر الأهداف التي تهدد أمنها.ينوي حزبيون منشقّون عن أحزابهم أو مقالون منها خوض الانتخابات النيابية المقبلة منافسين فيها لمرشّحي الأحزاب.يتوقع رئيس حكومة سابق ألّا تكون نتائج الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون النسبية مختلفة كثيراً عن نتائج قانون الستين.علم أن دولاً في المنطقة اتخذت اجراءات لمنع خطر حصول عمليات دهس للمشاة فيها.البناءتساءل مصدر سياسي عن السبب الذي دفع وزير الإعلام ملحم رياشي بعد انتهاء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا إلى إذاعة بيان مقتضب عما جرى في الجلسة، طالباً من الصحافيين انتظار بيان مفصّل من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ورجّح المصدر أن يكون السبب حرص رئيس الجمهورية أن يكون ما ينقل عنه أكثر دقة في هذه المرحلة…الجمهوريةتبيّن أن العجز في الكهرباء سيرتفع مع إرتفاع ساعات التغذية، وهذا الوضع قد يتسبّب في زيادة العجز في المالية العامة أكثر من التوقعات الواردة في الموازنة.أبدى سفير دولة كبرى إعجابه بأداء الجيش قائلاً إنه يُعطي في الميدان أكثر ممّا توقّعنا.لاحظت أوساط سياسيّة وشعبيّة أن غالبيّة العِظات في قداديس أمس الأحد توحَّدت على نيّة الجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب.المستقبلقيل إنّ رئيس حزب مسيحي من قوى 14 آذار التقى منذ يومين مستشار رئيس تيار مسيحي من قوى 8 آذار وتداول معه بشكل مفصّل في مسألة الانتخابات والتحالفات النيابية المقبلة.