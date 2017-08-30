اسرار الصحف 31-08-2017

النهار

يحذّر مرجع اقتصادي من انفجار محتّم يقترب شيئاً فشيئاً بسبب تكاليف السلسلة التي ستؤدّي إلى افلاس صناديق محددة.

لوحظ أن محطّة تلفزيونية على خلاف كبير مع الرئيس نبيه برّي نقلت كلمته مباشرة عبر هوائها عصر أمس.

تبيّن أن الباصات التي نقلت ارهابيّي "داعش" تخص "حزب الله" وليس الدولة السورية وهي تعود إلى مدرسة في مدينة بعلبك.

يتحدث مصدر نيابي عن ان الإصرار على ترحيل مقاتلي "داعش" هدفه عدم وقوعهم في قبضة الأجهزة الأمنية اللبنانية واعتراف بعضهم بأسرار خطيرة عن أدوارهم في أماكن مختلفة من لبنان إلى العراق.

المستقبل

يقال

إنّ مراجعة محاضر جلسات مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام أثبتت أن الوزير محمد فنيش أكد خلال إحدى الجلسات رفض حزب الله التفاوض مع الإرهابيين في الجرود لتحرير الأسرى العسكريين.

الجمهورية

أكد أحد النواب أن قرار عزوفه عن الترشُّح نهائي بسبب "هبوط مستوى الحياة البرلمانية وإختزال دور المجلس النيابي".

لوحظت في الآونة الأخيرة تحرُّكات لجهة دينية متطرفة في مناطق نفوذ حزب بارز فرضت نوعاً من الإستنفار لمنع تمدُّدها.

قالت شخصية سياسية وسطية في معرض حديثها عمّا حصل أخيراً: " بلعبة الكبار بيروحو الزغار دعوسة".

اللواء

غمز :

تلجأ كتل نيابية إلى تحريك بعض البلديات النافذة لتوفير خدمات مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

همس :

تشهد سفارات عاملة في بيروت إجراءات غير مسبوقة، بالرغم من الإنفراجات البقاعية.

لغز :

أُخذ على وزير سيادي قلة احتراسه إزاء "المواضيع الكبيرة"، والتعاطي معها، وكأنها شأن عادي، يومي، استهلاكي؟!

الشرق

اجرى مرجع رسمي عالي المستوى اتصالا بإحدى سفارات الدول الكبرى معبرا عن عدم رضاه على مواقف هذه الدولة بشأن العديد من الملفات والقضايا والاستحقاقات التي تعني لبنان… وقد اقفل التلفون من قبل ان يلقى توضيحاً.

جزم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بنسبة 90 في المئة ان الجثامين الثمانية هي للعسكريين اللبنانيين، وان نتائج فحص الــ DNA ستكون قبل نهاية الاسبوع الجاري…

اكدت قيادات سياسية ان فك جراح ما حصل في 2 آب 2014 وتوزيع التهم بين قائد الجيش السابق جان قهوجي او بإتجاه الرئيس تمام سلام لا يساعد في طي صفحة الماضي الاليم ولا في معالجة الملفات الضاغطة حاليا…

البناء

خفايا

سمع صحافيون تواجدوا أمس في مكتب نائب بارز عتاباً شديد اللهجة بينه وبين أحد الوزراء بسبب بيان أصدره النائب بطلب من الوزير أشاد فيه بالجيش وهاجم حزب الله على خلفية ما أسماه "الصفقة" التي أبرمها الحزب منفرداً وغادر بموجبها الإرهابيون الجرود اللبنانية إلى منطقة البوكمال السورية، وقد أتى العتاب بعد تأكيد قائد الجيش العماد جوزف عون من قصر بعبدا أمس بأنّ الجيش شريك في هذه "الصفقة" بموافقة المسؤولين السياسيين، بعدما تحققت أهداف "فجر الجرود".

كواليس

سخرت مصادر دبلوماسية من الكلام الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدم وجود إمكانية للتفاوض مع كوريا الشمالية وقوله لا أرى الحوار هو الحلّ. وتساءلت: وماذا عساه يكون الحلّ؟ حرب نووية؟ وأين ذهبت التصريحات التي قالها ترامب ووزيرا دفاعه وخارجيته قبل أيام عن اعتبار الحلّ التفاوضي طريقاً وحيداً والحوار هو الطريق؟ وقالت في كلّ مرة يتكلم ترامب يتسبّب بالحرج لوزرائه ومصداقيتهم .