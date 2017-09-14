أسرار الصحف 14-09-2017

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النهارتقارب...يسجل في مدينة صيدا تقارب بين حزب يميني وتنظيم إسلامي وقد عقدت لقاءات عدة بينالطرفين.ترشيح عائلي...يتجّه نائب حالي والعائلة الى ترشيح ابن شقيقه عن إحدى الدوائر في جبل لبنان.تقرير غيرعلمي...تبيّن أن تقرير صحيفة "الغارديان" عن تلوث المياه في لبنان لم يبنَ على دراسة علمية وإنما على تقرير عن مياه مأخوذة من خزانات خاصة غير محددة المواصفات ومن دون تحليلها.المستقبلإنّ بلدية بيروت تلقّت مجموعة من المشاريع السياحية المزمع إنشاؤها في العاصمة بدأت بدراستها من بينها فنادق كبرى ومنتجعات.الجمهوريةسخر أحد الملحقِين العسكريِّين من مناظرات تلفزيونية يوزِّع فيها بعض أصحاب الوجوه الإعلامية الجديدة النصائح الى الأقربين والأبعدين.عبّر أحد الدبلوماسيّين الغربيّين عن أسفه لطريقة التعاطي مع التعيينات الدبلوماسية واعتبر أن ما حصل هو عمل هواة تجاهلوا أصحاب الخبرة وقواعد عالمية ومحلّية ولجأوا الى إجراء صفقة لتقاسُم المواقع.يشنّ نائب في أحد أقضية الشمال المسيحية هجوماً عنيفاً في مجالسه على نائب مسيحي آخر ترشَّح خارج قضائه الدورة السابقة في حين كان يُفترض أن يكونا حليفين هذه الدورة.البناءخفايالفتت أوساط سياسية إلى أنّ مسؤولاً لبنانياً بدأ اتصالات مع دول كبرى معنية بالشأن السوري من أجل مساعدته في فتح قنوات اتصال مع شركات تنوي المشاركة في إعمار سورية، علماً أنّ المسؤول المشار إليه على خلاف مع القيادة السورية وحتى الآن لم تبدِ دولة إقليمية لها دالّة على المسوؤل أيّ موقف من اتصالاته، خصوصاً أنّ تلك الدولة لا تزال تساهم في الحرب ضدّ سورية.كواليسقالت مصادر متابعة لملف الاستفتاء على الانفصال الذي قرّرت حكومة كردستان في العراق إجراءه هذا الشهر إنّ الظروف المحيطة بالمنطقة تمنع قيام دولة كردية ولا فرص حياة لها مع معارضة بغداد وأنقرة وطهران وعدم استعدادها للتعامل مع الدولة الجديدة وعدم امتلاك كردستان منافذ بحرية يجعلها تختنق بالحصار البري، لكن الاستفتاء سيتمّ لأنه يمنح قيادة الإقليم فرصاً تفاوضية وهوامش استقلال حتى لو لم يعلن الانفصال، مشيرة إلى مثال كاتالونيا في اسبانيا حيث يجري الاستفتاء كلّ عام من دون أن يحدث الانفصال النهائي.