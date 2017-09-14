أسرار الصحف 15-09-2017

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النهاريرى رئيس حكومة سابق أن تطورات الوضع في سوريا هي التي تساعد على عقد لقاء بين الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله أو لا تساعد. بدأت تظهر ملامح انشقاقات داخل عدد من الأحزاب عند البحث في تأليف اللوائح الانتخابية في غير منطقة. رشح أن أهم ما عاد به الرئيس سعد الحريري من زيارته لروسيا وقبلها لفرنسا، دعم تحييد لبنان وتأمين عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم. تجرى اتصالات بين أحزاب متحالفة للاتفاق على من يُعطى الصوت التفضيلي، لكي يؤتى بأفضل النواب.المستقبليقالإنّ ديبلوماسياً معنياً سَخِرَ من "تأويلات واجتهادات" ذهبت إلى حدّ الزعم بأن رئيس الحكومة سعد الحريري وافق خلال زيارته لروسيا على تطبيع العلاقة مع النظام السوري من بوّابة تحويل لبنان إلى محطة لإعادة إعمار سوريا.الجمهوريةقال مرجع نيابي إن على من زرع الألغام في قانون الإنتخاب السعي الى تفكيكها على مسؤوليته وإن استدعاءنا لتفكيكها جاء متأخراً.لاحظت الأوساط السياسية لجوء زعيم وسطي الى لغة التهدئة وعدم إستفزاز القوى الكبرى نظراً للحسابات الإنتخابية التي يجريها.لوحظ أن شخصيات إقتصادية بدأت تُليِّن مواقفها من بعض الملفات الإجتماعية إنسجاماً مع طموحاتها السياسية.اللواءلغزوضع على طاولة الحوار بين طرفين من 14 آذار درس تصريحات أدلى بها وزير سيادي تجاه مسألة خلافية يلتقي حولها الطرفان، وتتعلق "بـ حزب الله".الشرقابدت مصادر رسمية رفيعة المستوى قلقها من المناورات الاسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية، ودعت المنظمات الدولية المختصة وصاحبة الصلاحية والقرار الى النظر الى هذه المسألة على انها تهديد ووقح وسافر للبنان…نفض العديد من الوزراء اياديهم من الدعوة الى الاحتفال بالانتصار ثم التراجع عنه.. وعزت مرجع ذلك الى التخبط الذي ساد العديد من المواقف على المستويات كافة…دعا مسؤول في حزب سياسي الى العمل من اجل توفير حوارات بين القوى والاحزاب والتيارات السياسية المسيحية، وبالتحديد المارونية، محذرا من مخاطر احتكار هذا الحزب او ذاك الدور الوطني وشمولية التمثيل او غالبيته…البناءخفايااستوقف نائب من فريق 8 آذار زميلاً له في كتلة المستقبل في مناسبة عامة، وقال له: قرأت لك تصريحاً قلت فيه "إنّ حزب الله هو المتضرّر الوحيد من تقوية الجيش اللبناني"، وتابع قائلاً: "ما دام الأمر كذلك، وما دمتم تريدون النيل من حزب الله، لماذا لا تبذلون كلّ الجهود اللازمة لتأمين كلّ ما يحتاجه الجيش على المستويات التسليحية واللوجستية والبشرية كلّها...كواليسقالت مصادر تركية إن التفاهم مع روسيا وإيران تضمَّن الخطوات التنفيذية لمنع قيام كيان كردي في سورية، وكذلك الخطوات الرادعة التي سيتم اعتمادها مع كردستان العراق بعد الاستفتاء على الانفصال وإن منع تصدير نفط كركوك عبر تركيا سيكون من الخطوات التي ستتبلّغها قيادة كردستان نتيجة إصرارها على الاستفتاء وإغلاق خطوط التجارة بين أربيل والمناطق التركية سيكون ضمن الخطوات المعتمدة بالتنسيق مع خطوات مماثلة لبغداد.