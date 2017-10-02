أسرار الصحف 3-10- 2017

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النهارحضر سفراء دول أوروبية حفلاً الأسبوع الماضي في كازينو لبنان رغم صدور تحذيرات بلادهم من التوجه إلى الكازينو.يدور خلاف بين رئيس الجامعة اللبنانية وأساتذة في كلية الحقوق - الفرع الثاني على خلفية عقود سنوية ومن المتوقع أن يخرج الخلاف إلى العلناستغرب رئيس سابق للجمهورية قول الرئيس عون إن إيران لا تتدخل في شؤون لبنان.تتحدث أوساط حزبية على معطيات بدأت تتكون لمصلحة أحد الوزراء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وان حزباً حليفاً يمهد له الطريق بعدما قدم الأول أوراق اعتماده.المستقبلقيل إنّ عاصمة روحيّة سمّت سفيراً جديداً لها في لبنان أرسلت اسمه إلى وزارة الخارجية وهو من أصل فرنسي يخدم كسفير في الباراغواي منذ العام 2013.الجمهوريةبعث مسؤول كبير برسالة شفوية إلى جهة سياسية تربطه بها علاقة متوترة دائماً مفادُها "يلّي بيتو من زجاج ما بيراشِق الناس بالحجار".توقّعت مصادر رقابية أن تتعرّض قضية أثيرت حولها إعتراضات في الفترة الأخيرة للفرملة جرّاء طعون بقانونيتها قد تُقدَّم من جهات معيّنة.تخوّفت أوساط تربوية من مسؤول يدّعي الحفاظ على الحقوق وهو يعمل "تحت الطاولة" مع مسؤول غير مدني لحرمان قطاع بكامله من هذه الحقوق.اللواءارتفعت المخاوف من "عمليات إرهابية" في بعض المناطق، في ضوء القرار بتحريك "الخلايا النائمة" في بلدان المنطقة.يشكو وزير مخضرم من نهج متمادٍ في عمل المؤسسات، يحمل آثاراً سلبية على قيام الدولة، وانتظام عملها.لم يحدث خرق في لقاء مسؤول رفيع ورئيس حزب وسطي، في ما خصَّ الملفات العالقة، لا سيما الانتخابات النيابية.الشرقاكدت مصادر نيابية ووزارية ان موازنة العام 2018 ستقر وهي جاهزة في وزارة المال… لافتة الى ان مسألة "قطع الحساب" ستجد مخارج في وقت قريب من دون الافصاح عن الطريقة… وان لا احد يريد ادخال تعديلات في الدستور…اشارت مصادر ديبلوماسية الى ان الولايات المتحدة لا تزال في مرحلة مراجعة العديد من ملفات المنطقة، وخصوصا لبنان، ليبنى على الشيء مقتضاه في ضوء التسريبات الاخيرة عن عقوبات تطاول "حزب الله"..نقلت جهات سياسية عن مصدر ديبلوماسي فرنسي ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان اعلن عن مؤتمر لدعم لبنان.. وانه لا يزال عند هذا الوعد، داعيا الافرقاء اللبنانيين الى رمي الخلافات جانبا والتكاتف والتضامن من اجل انعقاد المؤتمر وخروجه بنتائج ايجابية لصالح لبنان…البناءكواليسرأت مصادر دبلوماسية في كلام السيد حسن نصرالله عن مسلمي الروهينغا في ميانمار بطريقة التحذير من تحويلها لحرب بوذية إسلامية ولاستثمارها في الضعوط الأميركية على الصين توضيحاً ضرورياً لموقف حزب الله وإيران يمهّد لحوار مع الحليف الصيني لبلورة طريقة تعامل موحدة مع هذا الملف تقطع الطريق على الاستغلال والتوظيف من المحور الذي يضمّ خصوصاً واشنطن والرياض بمحور طهران بكين وربما أنقرة.خفايابعد سماعه كلام النائب السابق فارس سعيد عن "حدود لبنان التي انتزعناها" علق ناشط سياسي بارز قائلاً: "يعني الحدود المقصودة هي تلك التي رسمها سايكس وبيكو في العام 1916، ثم أعلنها الجنرال غورو في العام 1920... طيب، لماذا إذن يصرّ الدكتور سعيد على تسجيل البطولات فيما هو لم يكن قد ولد بعد...!"