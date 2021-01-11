أسرار الصحف 11-01-2021

الإعلان

- تتكثّف الاتصالات بين نائبين مستقيلَين من أجل تشكيل جبهة معارضة سيادية، من دون إخفاء وجود بعض العقبات لتمهُّل البعض الاخر في المشاركة.- يلاحظ ازدياد عمليات البيع لكل انواع السلع عبر الانترنت من دون تحديد عناوين للشركات في لبنان بما لا يخضع البضاعة للكفالة او للرد والاستبدال كما يحرر الافراد والشركات - ان وجدت- من الاعباء الضريبية.- ارتفعت حرب التغريدات على خلفية مواقف زعيم سياسي من حزب ممانع، ولا سيما من قِبل بعض القوى الممانعة في طائفته.- تخشى مراجع أمنية من ضربة محتملة في المنطقة ليس بالضرورة ان يقوم بها الأميركيون مباشرة.- لاحظت أوساط سياسية أن فشل زيارة موفد مرجع كبير إلى مرجع بارز في إقناعه بوجهة نظره أدى إلى هجوم إعلامي عنيف على المرجع في اليوم التالي.- إعتبرت شخصية حزبية أن الأزمة الحالية تجاوزت قدرات أي أسماء يمكن توزيرها وأن الأفضل البقاء خارج الحكومة تجنبا لتحمّل مسؤولية الإنهيار الشامل.- تردد أن مسؤولاً كبيراً أُصيب بجائحة كورونا ولكن عوارضها كانت خفيفة، وتمكن الفريق الطبي من السيطرة على الوضع بسرعة، وحال دون تغلغل الوباء!- اعتبر قطب سياسي أن التصعيد المتعمد في المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر ضد الرئيس المكلف الهدف منه الإطاحة بالتقدم الذي أحرزته مساعي البطريرك الراعي في تقريب المواقف بين بعبدا وبيت الوسط !- تساءل مسؤول أمني سابق عن مبررات عدم التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية للحد من تفشي الكورونا في أسابيع الإقفال على الأقل!- اقام نائب مدير عام جهاز أمني حفل زفاف لابنته بحضور عدد كبير من الشخصيات الأمنية ومئات المدعوين في أحد فنادق بيروت، ما تسبّب بتفشي حالات العدوى بين المدعوين ومن بينهم ضباط كبار وشخصيات اجتماعية، ما انعكس على عمل الجهاز.- يسيطر الفراغ التنظيمي في مواجهة كارثة تفشي "كورونا"، فلم تبادر وزارة الصحة الى تطبيق المادة الحادية عشرة من قانون الامراض المعدية والمتعلقة بالامراض والاوبئة المستجدة، والتي توجب على وزير الصحة ان يصدر قراراً بإجراء التعديل اللازم على لائحة الامراض الانتقالية يقضي بعزل المصابين فيها، وهو ما لم يحصل ما يعني ان "كورونا" ليست بين الامراض المعدية في لبنان من الناحية القانونية.- لوحظ انتشار ظاهرة بيع الدخان والمنتجات التبغية المهرّبة بصورة علنية في المحلات والمستودعات ولدى أصحاب وكالات البيع خاصة في محيط مرفأ بيروت والضواحي وتحت انظار الاجهزة الامنية، علماً ان المستودع الرئيسي يعود لشخص غير لبناني.- ما حاول نفيه مرجع رسمي منذ أسبوع حول لقاء مصالحة كشفه صراحة مرجع غير مدني.- لم يقدّم المؤتمر الصحافي لمسؤول سياسي أي جديد، سوى تأكيد المؤكد أنه هو الضالع الأكبر بمنع تأليف الحكومة.- قالت مصادر سياسية إن كلمة رئيس التيار الوطني الحر تعكس حجم التعقيد أمام الحكومة الجديدة وتربط الانفراج الداخلي بنتائج تسويات وانفراجات متوقعة مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد تفتح الباب للتغيير الإقليمي وتعديل المبادرة الفرنسية بزخم أقوى.- وصفت مصادر عراقية العقوبات التي طالت رئيس هيئة الحشد الشعبي بمحاولة تعقيد الطريق أمام الرئيس جو بايدن في ترتيب العلاقات الأميركية العراقية، خصوصاً أن فالح الفياض من ابرز الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة في العراق.