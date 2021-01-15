أسرار الصحف 15-01-2021

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- يؤكد نائب مستقيل أنّ قرار المواجهة مع العهد وتياره سيكون قاسياً في هذه المرحلة مهما حاولوا فتح الملفات على خلفيات لم تعد تنطلي على أحد.- تسأل الهيئات التعليمية عن أموال النازحين بالعملات الصعبة والتي يعتبرونها من حقّهم بعدما تدنت مكتسباتهم بالليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي.- يلاحَظ أنّ سفراء دول كبرى يلتزمون الصمت لدقة وحراجة الوضع في لبنان بانتظار ما ستحمله المرحلة الجديدة بعد تسلّم جو بايدن الرئاسة الأميركية.- مؤسسة كبرى ذات طابع اجتماعي يتم فيها شراء اللوازم المكتبية وغيرها من لوازم العمل بالتجزئة وبالتراضي من دون الاطلاع على سعر السوق ولا من يحاسب.- لم يتبلغ مسؤول كبير من مرجعية دينية أي معطيات جديدة عن إقتراح طرحته هذه المرجعية على المسؤول.- سئل ديبلوماسي أوروبي عن سبب إنكفاء دولته عن لبنان في هذه المرحلة فقال: لأننا مع الأسف جئنا نبيع الثقة في بلد لا يريدها.- أسرّ سفير دولة كبرى لبعض أصدقائه إنه يتمنّى لو ينقل من لبنان الى دولة عمل فيها سابقاً.- وفقاً لقوى معنية، والنصائح التي يجري تداولها الآن بين التيارات والكتل، إحتواء الخلافات وعدم تعميق التأزم..- تهتم شخصيات متعددة بالجهة التي سرَّبت معلوماتت كاذبة عن صحة مرجع كبير، وإذا ما كان ثمة علاقة بالوضع الصحي لمرجع آخر؟!- تشكو وحدات تنفيذ قرارات الاقفال، من ثغرة رسائل الـS.M.S التي تعيق تنفيذ المهمة والإجراءات!- تبين أن المنصة المتعلّقة بأذونات التنقل خلال فترة الإغلاق العام، تتيح بسهولة الاستحصال على الترخيص من خلال انتحال صفة موظف عام في الادارات المستثناة، كما انها كانت تعطي الموافقة الحكمية مع بدء العمل فيها.- أفاد مرجع قانوني ان اقتراحات القوانين المتعلقة بتسديد أجور المتعاقدين في القطاع التربوي في فترة الإغلاق من شأنها ان تتسبب بإشكاليات قانونية للقطاعات غير المشمولة بالنص المقترح لا سيما سائر المتعاقدين والمياومين وكان الأجدى تقديم اقتراحات تنظم العمل.- تتداول أوساط صحية أنباء عن بدء دخول كميات محدودة من لقاحات كورونا للمحظيين عن طريق بعض المسافرين مصدرها بعض الدول الاوروبية رغم انها لا تزال تخضع للتجارب لإثبات فعاليتها.- القسم الأكبر من المعلومات التي تناقلها الإعلام عن لقاء جمع عددًا من الشخصيات يفتقد الى الدقة في التوقيت والمضمون.- مرجع رسمي عقد اجتماعاً لفريق عمله بعد سفر مرجع آخر للبحث في كيفية الضغط عليه، ولربما كان أحد التسريبات جزءا من هذا التوجه.- قالت مصادر مالية إن الغموض في تفسير أسباب تدرج ارتفاع سعر الصرف من دون التضاعف في متواليات هندسيّة وبقاء سعر الصرف بين 5 و6 أضعاف سعر الانطلاق رغم سنتين من الحديث عن الإفلاس مقارنة بأعوام 87 و88 و89 التي قفز فيها 300 ضعف يرسم علامات استفهام حول كوابح تحكم خفيّة بلعبة التسعير.- لفتت مصار دبلوماسيّة إلى دعوة المبعوث الأمميّ في اليمن لرفع سريع للعقوبات على أنصار الله بصورة أوحت بوجود قرار ضمنيّ من الرئيس الأميركيّ المنتخب برفعها. وتساءلت المصادر عن وجود خطة أمميّة للحل السياسي اليمني بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة تأتي العقوبات لعرقلتها.