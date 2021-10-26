أسرار الصحف 27 -10- 2021

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كواليس‎ـ قال مصدر دبلوماسي إن الانقلاب في السودان يفتتح مساراً بعيداً من الاستقرار مرشحاً للاستمرار لشهور وسنوات، ‏يضع السودان إلى جانب ليبيا بين الدول الأفريقية الفاشلة والمقسمة، ورجحت أن يكون السودان محكوماً من مافيات ‏النفط والذهب والتهريب على البحر الأحمر‎.خفايا‎ـ قالت مصادر سياسية إن الانفراج في المسار القضائي سيبدأ من رد الاعتبار للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء ‏والوزراء، وتفعيله كمرجع للملاحقة وفقاً للنص الدستوري ورضوخ القضاء العدلي لهذا النص، وتوقعت أن تولد لجنة ‏تحقيق نيابية في تفجير المرفأ يوم غد إذا سار كل شيء كما يجب‎..‎ـ على الرغم من إقرار قانون في المجلس النيابي بإخضاع الاموال التي تمّ انفاقها من قبل مختلف الوزارات لدعم ‏السلع والمنتجات الزراعية والادوية والمحروقات، الا ان العقد المتعلق بالتدقيق الجنائي لم يتضمن التدقيق في ‏الاموال المخصصة للدعم‎.‎ـ تبين ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد طُلِب منه تجزئة الملف المتعلق بأحداث الطيونة بحيث أبقى ‏يده على الشق المتعلق بالجهات المسؤولة عن الاحداث، مما يشير الى نوايا باستخدام الملف لأغراض سياسية في ‏مختلف الاتجاهات‎.‎ـ تبين ان "تيار المستقبل" قد حذف رقم النائب جمال الجراح من كافة تطبيقات ومجموعات وسائل التواصل ‏الاجتماعي العائدة للكتلة والتيار‎.‎هدأت عاصفة المازوت الإيراني في بعض المناطق بعد الإشكالات الأخيرة وينقل أن تفاهمات حصلت مع كل ‏القوى السياسية والبلديات حول آلية تسلم هذه المادة‎.‎يُلاحظ أن الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية الأساسية لم تطلق بعد ماكيناتها الانتخابية بانتظار ما ستسفر ‏عليه تداعيات أحداث الطيونة والتحقيق القضائي بجريمة المرفأ وأمور أخرى‎.‎عُلم أنّ رئيس لقاء نيابي، وخلال استقباله أكثر من طامح لخوض الاستحقاق النيابي المقبل، ردّ عليهم بالقول: ‏سأسأل الوالد‎.‎يجري تسريب توقعات في ما خص مشروع القانون الذي يجري تحضيره في الكونغرس ضد فريق حزبي، ‏ومدى انعكاساتها على بعض القطاعات المالية‎.عرضت مصارف كبرى، بيع ممتلكات عقارية بعد ان اقفلت عدداً من الفروع في العاصمة وغيرها‎.تراهن جهات رسمة على انجاز خلال شهر في ما خص توفير التغذية بالكهرباء‎.‎ـ تحدثت مصادر حكومية عن إمكان إجتماع مجلس الوزراء مجدداً فقالت: " شو نحنا كنا عم نشيل الزير من البير‎".ـ حرص مرجع غير مدني على إبلاغ مرجع روحي ان المؤسسة التي يترأس لا تتحرك دون طلب القضاء المختص ‏بعد أن يتولى هو التحقيق في الملفات التي تحال إليه‎.ـ تحدثت تقارير عن عودة التسلح ولو بشكل محدود إلى إحدى مناطق لبنان‎.‎‎*‎تحضير ملفيعمل وزير معني بقطاع مهم على تحضير ملف متكامل يتعلق بتعيينات في مؤسسة كبيرة تحت وصاية وزارته ‏لتمريره في أول جلسة تُعقد لمجلس الوزراء‎.‎‎*‎طريقة العمل نفسهالا تزال طريقة العمل في وزارة أساسية هي نفسها دون أي تغيير في الأداء والذهنية، ويستمر الوزير الجديد بالفريق ‏السابق دون أي تعديل‎. ‎