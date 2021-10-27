أسرار الصحف 28-10-2021

النهار

الإعلان

الجمهورية

اللواء



نداء الوطن



الأنباء

البناء

الأخبار

- لوحظ أن قياديين في حزب وسطي، إلى محازبين ومناصرين لهذا الحزب، يعبّرون عن تضامنهم ودعمهم لرئيس حزب مسيحي، وتحديداً بعد استدعائه إلى التحقيق، ما يظهر بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي.- عُلم أنه في إحدى بلدات كسروان السياحية تحصل عمليات شفط للرمول ليلاً أمام أعين الأجهزة الأمنية المختصة، من دون أن يحرّك أحد ساكناً.- لوحظ أنّ أحد النواب المخضرمين والذي يصنَّف ضمن كتلة حزبية وهو غير حزبي، يبتعد عن الحضور النيابي أو السياسي وإطلاق أي مواقف، وينتظر بفارغ الصبر انتهاء ولاية المجلس.- عمّم مرجع سياسي على نوابه وأركانه، تجنّب التعليق على أحداث الطيونة لدقة الظروف وخصوصية وضعه السياسي في هذه المرحلة مع فريقي النزاع، بخلاف قواعده الشعبية وأنصاره.- عُلم أن اتصالات جرت بعيداً من الأضواء، بين قياديين من حزبين حليفين كانا في فريق سيادي، من أجل توضيح بعض المسائل المرتبطة بما جرى في الطيونة، وصولاً إلى عودة التواصل على مستوى قيادتيهما.- زار مسؤولون رفيعون في حزب فاعل منطقة بقاعية للوقوف عند حادثة أمنية وللتشديد على منع أي حوادث كهذه تستهدف طائفة أو تعكّر العيش المشترك.- تبلّغ ما لا يقل عن خمسة أو ستة نواب من تكتل نيابي إستحالة خوض المغامرة المقبلة معاً.- نقل عن مرجع روحي كبير خوفه على الوجود المسيحي في لبنان وانه متفاهم مع مرجعية سياسية من طائفة اخرى على ايجاد حلول سريعة للازمات المتلاحقة.- بات مرجعان كبيران يميلان لإستعادة تجربة مماثلة لإحتواء مخاطر أزمة مع الجانب العربي، تنعكس سلباً على مساعي الانفراج..- لم تفلح جهود حزب حليف لطرفين، في إحتواء الاشتباك القائم بينهما، ومخاطر انعكاساته على تماسك "جبهة المحور"..- جرى تذكير وزير أدخل البلد في أزمة بتصريح له، عندما دعا الوزير شربل وهبة، بعد انزلاقاته المعروفة إلى الاستقالة فوراً، فكيف بالأحرى هو!- كان لافتاً البيان الذي أصدرته قيادة الجيش ليل أمس ونفت فيه التسريبات التي يتم تداولها حول التحقيقات في حادثة الطيونة، وقد جاء قبل ساعات من موعد دعوة رئيس "حزب القوات" سمير جعجع لسماعه كشاهد.- علم أن "التيار الوطني الحر" استبدل النائب حكمت ديب بالنائب ألان عون في المواجهة التلفزيونية التي كانت مقررة سابقاً مع النائب في تكتل "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي، بعدما فشل ديب في أن يكون مقنعاً في الحملة على "القوات".- تبين ان مجموعات معارضة لم تكن على اطلاع على اتفاق حصل بين مجموعتين تقنيتين ولم تعرف تفاصيله.- لا بوادر إيجابية لتنفيذ إجراء معيشي ضروري في ضوء الشلل الحكومي وسلسلة عراقيل مستمرة.- مواقف نائب بارز تشير إلى نية مبيتة لإفشال مسعى مرجعية غير سياسية لإنهاء ذيول أزمة مستفحلة.- توقعت مصادر سياسية تصاعد الضغوط الخليجية على الحكومة بخلفية القضية المثارة بوجه الوزير جورج قرداحي، وقالت المصادر إن أي محاولة للنيل من قرداحي أملاً باسترضاء أصحاب الحملة ستهدد بانفراط عقد الحكومة.- استقبل السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، في مقر إقامته أخيراً، مفاتيح انتخابية خصوصاً من أبناء العشائر العربية في لبنان، وحثهم على دعم لوائح القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة. وهو أكد أمام من التقاهم أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو "حليف السعودية الأول"، وأن الرياض ستدعمه في الانتخابات، فيما لم يتطرق إلى الموقف من تيار المستقبل، الحليف التقليدي للمملكة في لبنان.- رجّحت مصادر ألا يقر مجلس النواب أياً من اقتراحي قانون الكابيتال كونترول المعروضين على جلسة الهيئة العامة للمجلس التي تنعقد اليوم. بعض النواب أشار إلى أنه ليس هناك اتفاق واضح بين الكتل على التأجيل، إلا أن سحب الاقتراحين مطروح، خصوصاً لجهة التباين بينهما أولاً، والتباين مع ملاحظات صندوق النقد الذي يطلب أن يكون المشروع ضمن الخطة الشاملة لإعادة الهيكلة.