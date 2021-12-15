أسرار الصحف 15-12-2021

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النهارتسود حالة من التكتم حول زيارات بعض الموفدين الحزبيين إلى الخليج، وثمة معلومات عن زيارات أخرى لمرجعيات سياسية بارزة في وقت قريب.لوحظ أنه كان إلى جانب النائب السابق فارس سعيد خلال استجوابه في قصر العدل في بعبدا، عدد من أبناء الطائفة الشيعية من منطقة جبيل.يستمع مرجع سياسي باهتمام لكوادره بمن فيهم الوسطيون، سائلًا إياهم عن هذا المرشح وذاك للإنتخابات النيابية ومواقف القاعدة الشعبية.أبدى مرجع سياسي في خلال لقائه مع كوادر حزبه مخاوفه مما يُطبخ في بعض الدوائر للتمديد الرئاسي أو الفراغ.الجمهوريةتحدثت معلومات عن إعتذار عدد من القضاة عن القيام بمهام رؤساء لجان قيد عليا وإبتدائية.أرسل تيار سياسي عبر جهة حليفة إشارات إلى جهة سياسية أخرى حول رغبته بتنقية العلاقة المتوترة بينهما فجاء الجواب سلبيًا.نصح أحد سفراء دولة غريبة مبعوثًا لبلاده إلى لبنان بعدم التصريح من أحد المقرات الرسمية.اللواءتتنازع الإتجاهات في لبنان معلومات بعضها يتحدث عن تقدم في مفاوضات فيينا، وبعضها يشكك!عادت مظاهر الطوابير تظهر، ولأول مرة، بعد تأليف الحكومة أمام محلات الصيرفة أو في داخلها...تكاد الإتصالات تنقطع بين مسؤول كبير ومرجع على خلفية ملاحظات تتراكم منذ أسابيع؟نداء الوطنلم ينشر موقع قناة المنار كل كلام الشيخ نعيم قاسم يوم السبت 11 كانون الأول خلال احتفال ‏العباءة الزينبية الذي أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" واقتطع من حديثه بعد كلامه عن لبنان الذي يريده العبارة التالية: "من أراد التحق به ‏ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر. أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط ‏بوطن يجب أن يرتبط به سيدًا حرًا مستقلًا".توقيف عدد إضافي من أهالي عرب خلده سيؤثر سلبًا على جهود التسوية التي كانت تحصل بينهم وبين "حزب الله" برعاية مديرية المخابرات، بعد عقد اجتماعات عدة في أحد مراكز المخابرات للبحث في تفاصيل فك الإشتباك التي تتعلق بالموقوفين والمتهمين وبقطع طريق خلده.لم تقدم الأجهزة الأمنية أو القضائية اللبنانية بعد أي معلومات أو رواية حول التحقيق في الإنفجار الذي وقع في أحد مخازن حركة حماس في مخيم برج الشمالي، وبرز سؤال عما إذا كانت تولت التحقيق وهل تم السماح لها بذلك أم أنها مسألة تتجاوز السيادة اللبنانية؟الأنباءقرارات مالية مبهمة وغير مفهومة بقصد العلاج وإذ بها تترك آثارًا أكثر سلبية على الناس وقدرتهم الشرائية.مؤشرات باتت تؤكد الإتجاه لرفع الأسعار في قطاع لا يزال يحافظ على التسعيرة القديمة حتى اليوم.البناءتؤكد مصادر سياسية أن الضغط بسعر الصرف منصة سياسية لفرض التراجع عن الشروط التي وضعها الثنائي لانعقاد إجتماع مجلس الوزراء حول إصدار موقف من تجاوزات القاضي طارق بيطار ودعوة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لمعالجتها.قال مسؤول أوروبي إن التصعيد الأميركي حول أوكرانيا منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة الضغط للحصول على تعهد موثق من حلف الناتو بالإمتناع عن ضم أي من دول أوروبا الشرقية.