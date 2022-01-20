اسرار الصحف 20-1-2022

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علم أن زعيماً سياسياً اصطحب في زيارة خارجية قام بها إلى دولة كبرى كريمته في خطوة لافتة لاقت اهتماما.يؤكد قطب سياسي في مجالسه، أن معطياته تشير إلى عدم خوض الرئيس سعد الحريري الإنتخابات شخصياً، بل من خلال تياره ولو ظلت المسألة غير محسومة بعد.لا تزال أوساط معنية تترقب ردود فعل لم تظهر بعد حيال تسجيل سابقة وعرف خطيرين في تجاوز الدستور من خلال اشتراط الثنائي الشيعي تحديد الجلسات الحكومية بملفات حصرية.بدأت التحضيرات لإصدار آخر مرسوم بالتشكيلات والتعيينات الديبلوماسية واختيار سفراء من خارج السلك الدبلوماسي.أدت الظروف الصحية إلى إلغاء زيارات عدد من الموفدين الأجانب إلى بيروت واستبدل بعضها باجتماعات عبر وسائل التواصل الإلكتروني.أكد أحد مسؤولي حزب كبير أنه يشعر أحياناً بالذهول حيال ما يقع عليه من استنتاجات وتفسيرات غريبة حول دوافع مواقف يتخذها الحزب.لا يُخفي حزب بارز قلقه من مفاوضات جارية في مكان ما في أوروبا، مقرراً حصر ملفه بيده..يُحاضر وزراء ليل نهار بالاصلاح، أما المعاملات التي تحتاج إلى توقيع الوزير المعني فقط، فهي آخذة في التراكم في المكاتب والمصالح الادارية!وقع خلاف بين قطب "ديناميكي" ورئيس لقاء نيابي تربطه به صلة، على خلفية رغبة الأخير بالتخلص من تركة "الحرس القديم"!ما قاله رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين في جلسة خاصة عن أن الأميركيين حاولوا في الآونة الأخيرة فتح قنوات تواصل مع "حزب الله" عبر أحد الوسطاء، وأن الحزب رفض، تزامَنَ مع إصدار دفعة جديدة من العقوبات الأميركية على ثلاثة مرتبطين بالحزب.يمتنع نواب ومسؤولون في "المستقبل" عن الخوض في موضوع عودة الحريري أو الترشح بعدما اتضح خطأ معلوماتهم وتوقعاتهم.تتساءل أوساط عن دخول "حزب الله" انتخابياً إلى عكار عبر بعض المساعدات التي يقدمها من مازوت إيراني وحصص غذائية ومساعدات عينية، وهل سيجيّر هذه الخدمات لدعم لائحة "التيار الوطني الحر" أو لائحة الثامن من آذار، أم سيكون له مرشحون في المنطقة؟يكثر الحديث عن استكمال اتخاذ اجراءات مالية من شأنها التحكم بالسوق واستباقاً لاستحقاقات منتظرة.استنفار وجهوزية مقدرة لمراكز جرف الثلوج والدفاع المدني والصليب الاحمر والجيش والقوى الأمنية على امتداد المناطق اللبنانية لمواجهة العاصفة بالرغم من الاوضاع المعيشية القاسية التي تعانيها عناصر هذه الأجهزة.?علّقت شخصيّة إعلاميّة عربيّة على حلقات الحوار التي تقدّمها إحدى القنوات الفضائيّة الكبرى مع الصحافيّ الأميركيّ توماس فريدمان بأنها تافهة وفارغة من أيّة فائدة وهي محاولة فاشلة لتعويض حوارات القناة مع الراحل الكبير محمد حسنين هيكل بعد فشل عزمي بشارة باحتلال مكانه في الربيع العربيّ.أعاد مسؤول حزبيّ كبير حال العجز اللبنانيّ السياسيّ والاقتصاديّ إلى حجم الاهتمام الذي يقترب من الهاجس ومن الارتهان والفوبيا تجاه الموقف الأميركي فتتجمّد مواقف كثيرة وتؤخذ مواقف كثيرة ممن ليسوا في الضفة المحسوبة على الأميركي وفقاً لحسابات عدم إغضاب أميركا أو سعياً لاسترضائها.ظهر تطوّر بارز في مواقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تجاه المصارف، إذ قال في اجتماع عقد قبل يومين إن المصارف التي لديها رأس مال سلبي ولن تستجلب أموالاً خاصة من المساهمين بالدولار "الفريش" عليها أن تفلس. فهل ما قاله الحاكم مجرد موقف نظري لا ينسجم مع سلوكه العام تجاه المصارف في السنتين الأخيرتين؟يقوم وفد من التيار الوطني الحر، يرأسه وزير البيئة السابق طارق الخطيب، بجولات على الفاعليات البارزة في أقضية الجنوب تحضيراً للانتخابات النيابية، شملت حتى الآن صيدا وصور والنبطية. آخر الجولات في صور أول من أمس شملت حزب الله وحركة أمل والمطارنة، كما تضمّنت زيارة للمرشحة المحتملة إلى الانتخابات عن دائرة صور - الزهراني المحامية بشرى الخليل. علماً أن الانتخابات الماضية التي خاضها التيار، في الدوائر الثلاث، في وجه حزب الله وأمل، لم تسبقها جولات مماثلة.قالت مصادر مطلعة إن وزارة المال الفرنسية أرسلت، بناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مندوباً إلى لبنان لتقديم المساعدة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في مجال خطّة التعافي المالي ومشروع موازنة 2022.يعمل وسطاء على مصالحة بين "القوات اللبنانية" ورجل الأعمال أنطوان الصحناوي للتوصل إلى تفاهم انتخابي في دائرة بيروت الأولى، بعدما تبين أن الصحناوي يستعد لدعم لائحة تنافس "القوات" في كل المقاعد. ويحاول الوسطاء إقناع معراب بالاكتفاء بالمرشح غسان الحاصباني، وبعدم ترشيح أرمني مقابل النائب الحالي جان طالوزيان وبأن تترك للصحناوي أيضاً اختيار مرشح عن المقعد الكاثوليكي.على من يريد الاتصال بوزارة الصحة أن يتجه مباشرة إلى مبنى الوزارة نفسها، أو الاتصال بالرقم الشخصي للوزير فراس أبيض. السبب ليس عطلاً طارئاً في الخطوط، وإنما، حرفياً، لم يعد الرقم موجوداً في الخدمة مع انتهاء العقد مع الشركة المشغّلة.تمكن رجل الأعمال روجيه إده، مستفيداً من انهيار قيمة الليرة، من تسديد ديون تراكمت على شركاته للمؤسسات الرسمية (كالبلديات) بعد تدهور وضعه المالي، في ظل معلومات عن نيته بيع أراض في جبيل.