أسرار الصحف 21 -2 -2022

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أبدت مراجع قانونية دولية قلقها ممّا سمّته المواجهة القضائية - الأمنية في لبنان وطلبت تقارير مفصلة حول كيفية مواجهة المسؤولين للمخارج المقترحة.توجّهت الأنظار الى منطقة لبنانية شهدت في الفترة الأخيرة مجموعة من عمليات السلب والنهب على خلفية تبادل العراضات بين مجموعة مهرّبين.رجحت أوساط ديبلوماسية أن تكون زيارة موفد أجنبي يمثل عاصمة فاعلة، تمهيداً لزيارة مسؤول كبير للبنان.تُشكك ماكينة إنتخابية لحزب بارز بنتائج العديد من الدراسات الإستطلاعية في بعض الدوائر الإنتخابية، لأنها غالباً ما تكون "غب الطلب"، لمصلحة ممولي هذه الدراسات!نشطت الاتصالات بين شخصية سنّية بارزة وعاصمة عربية في إطار البحث عن صيغة لترتيب البيت السنّي عشية الانتخابات النيابية!قابلت رموز الجالية اللبنانية في بلد عربي بكثير من التحفظ والاعتراض طروحات نائب بيروتي لأنها لا تخدم مساعي توحيد الصف الجارية على أكثر من صعيد داخلي وخارجي!توقعت مصادر في مرفأ بيروت أن تشهد الفترة المقبلة حالة اعتراضية للعاملين في محطة إدارة الحاويات لضمان استمرارية عقود عملهم لدى شركة cma cgm التي فازت بالمناقصة والتي تسعى للاستغناء عن نسبة 30%من العمال والمهندسين.يتحضّر مجلس الوزراء لإقرار نظام العاملين لدى الهيئة الوطنية لإدارة النفايات وتعيين أعضاء الهيئة، تمهيداً لتوظيف نحو 90 شخصاً بصيغة التعاقد لدى الهيئة كمرحلة أولى لتولي مهام الإشراف على مطامر النفايات ومراكز الفرز، على أن يتم السير بأشغال تلزيم المحارق.تبيّن أن رئاسة الجمهورية لم تعترض على امتناع حاكمية مصرف لبنان عن تزويد شركة Alvarez & Marsal بالملفات المتعلقة بالامتثال لقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والحسابات الخاصة بالمصارف المدرجة على قوائم العقوبات.قالت مصادر انتخابية في المعارضة التي تضمّ جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنواب المستقيلين إن حواصلها المؤكدة لا تزيد عن العشرة وهو عدد مقاعدها السابقة، لكنها تنافس جدياً على خمسة أخرى وبنسبة أقل على خمسة ثانية.قالت مصادر على صلة بملف الترسيم الحدود البحرية إن التصريحات الأخيرة الرئاسية والوزارية والسياسية ألحقت ضرراً بموقع لبنان التفاوضيّ ما أظهره تراجع نبرة المبعوث الأميركيّ في التحدث عن حسم الخط 23 وانتقاله للحديث عن هوف 2.وزير في حقيبة حيوية يكرر وعود أسلافه في قطاعين تتولاهما وزارته دون أي تحرك فعلي لتحقيق ذلك.محاولات جارية من حزب فاعل سعياً للتضييق المباشر على حزب سياسي عريق.