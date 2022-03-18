أسرار الصحف 18 - 3- 2022

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يحضّر حزب عقائدي قديم لمؤتمره العام، وفي الوقت عينه يغيب عن المشهد الإنتخابي والسياسي.نجح سفير دولة مجاورة بتكليف من رئيس دولته، في ضبضبة الخلاف المستعر داخل حزب عتيق يشهد انقسامات، وتوصّل مع رئيس الحزب السابق ونائب حالي، إلى بلورة الترشيحات وتمريرها مع الحلفاء.عاد احد النواب الحزبيين من الخارج خالي الوفاض بعد قيامه بجولة حزبية على دول عربية وجاليات لبنانية لجمع التبرعات.عُلم أن المقعد الماروني في منطقة بعلبك-الهرمل سيؤول إلى الحزب السوري القومي الإجتماعي وقد تبنّى ترشيح سيدة للمقعد.يعمل مرشح الى الإنتخابات في دائرة شمالية على تشكيل لائحة مستبعداً التحالف مع مرشح آخر من الطائفة نفسها يحمل الخطاب السيادي نفسه.سجّل إتفاق تحت الطاولة بين مرشح بارز في بيروت ورئيس تيار ومسؤول حزب كبير بحيث تكون لهما كلمتهما في اختيار أعضاء لائحته مقابل وعد بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.يهتم سفراء أوروبيون بمعرفة عدد النواب الحاليين الذين رشحتهم أحزاب السلطة المسؤولة عن انهيار الوضع العام في البلد!تسجّل مصادر وزارية مآخذ على حصر الإجراءات القضائية، بمصرف أو أكثر، مع المطالبة بموقف رسمي وقضائي وشعبي ينقذ الودائع والمصارف.يكشف مقربون من تيارات مسيحية حجم التراجع الذي تعاني منه معظـمها، مع العين المفتوحة على الحراك الصاعد!بادر "حزب الله" خلال الأيام الأخيرة إلى التواصل مع عدد من الشخصيات السنّية الممثلة لعائلات بيروتية محاولاً استمالتهم لتبني ترشيحهم وواعداً بتأمين الحواصل الانتخابية لهم، لكنه اصطدم برفضهم القاطع لطلبه خشية التعرض للعقوبات في حال الانضمام للائحته.فسّرت جهات متابعة الخلاف السوري حول ترشيح البعثيَّين علي حجازي وعاصم قانصوه واللواء جميل السيد في البقاع الشمالي بأنه دليل إلى ضعف القيادة السورية ونشوء محاور تحت رئاسة بشار الأسد وهو يذكّر بما كان قبل وفاة والده.قيل إن سعر بطاقة عشاء تيار سياسي في ذكرى تاريخية كان 200 دولار فريش للشخص الواحد.رغم محاولات حثيثة من حزب الله للتعمية على مخططه الرامي إلى استهداف القوى السياسية السيادية وتحديدًا الحزب التقدمي الاشتراكي، جاء تصريح أمين عام الحزب حسن نصرالله أمس ليؤكد المؤكد حيال حقيقة وجود هذا المخطط.تتوالى الترددات السلبية داخل تيار موالٍ بسبب طريقة إدارة العملية الانتخابية والاستنسابية المطلقة لدى رئيس التيار.قال مرجع اقتصادي إن إدارة أزمة حاجة لبنان للنفط والقمح قابلة للحل باعتذار لروسيا عن الموقف المرتجل الذي اتخذته الحكومة تجاه الحرب في أوكرانيا مرفقاً بطلب تزويد لبنان بنصف مليون طن من القمح ومليون طن من النفط الخام على الطريقة التي طبّقت مع العراق، لكن الحكومة لا تجرؤ.يقول دبلوماسي أوروبي إن جواب الصين على الطلبات الأميركية حول روسيا حسم مصير الرهان الغربي على العقوبات بالفشل، بينما حسم التفاهم الروسي الإيراني مصير الرهان على رهن الاتفاق النوويّ بحرب أوكرانيا، فيما يواصل الجيش الروسي التقدم وتواصل أسواق أوروبا النزيف كخاسر أول.