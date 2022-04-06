أسرار الصحف 7-4-2022

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

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LBCI News Lebanon

النهار



- يدور حديث عن قرب إقدام دولة مجاورة على تعيين سفير جديد لها في لبنان بعد الانتخابات النيابية.



- لوحظ أن بعض التيّارات السياسية البارزة، لم تقم بأيّ حملات إعلانية انتخابية على جاري عادتها، بذريعة "ما معنا مصاري".



- عُلم أن زعيماً سياسياً دعا خلال زيارة تعزية على خلفية أحداث حصلت في منطقته، الى الوعي والحكمة والتعقل، وأن يكون القضاء هو المرجع الصالح، والجيش اللبناني من يحفظ الأمن.

الإعلان

- لوحظ ان تيارا سياسيا "سياديا" تحالف انتخابيا مع كل الذين يكنون له العداء ووجهوا الى رئيسه سابقا تهماً شتى.





الجمهورية



- أُحبطت مساعي موظف كبير في أن يكون صاحب "الامر والنهي" في بعض الملفات والتشكيلات لحيوية والحسّاسة.



- نفت أوساط نائب مستقيل في إحدى دوائر جبل لبنان أنها قد اعتذرت عن التحالف مع وزير سابق إرضاءً لمرشح حزبي وقالت إن العكس هو الذي حصل.



- لوحظ أن رئيس كتلة نيابية وازنة لم يبدأ بعد جولاته الإتتخابية ما طرح علامات إستفهام حول الأمر .





اللواء



- كشف دبلوماسي شرقي أن الغرب لم يكن يقدّر جدية تهديدات بوتين باللجوء إلى الحرب في أوكرانيا لمنعها من أن تكون "قوة ناتوية" في الخاصرة الروسية.



- يجمع موظفون متقاعدون وعاملون معطيات ومعلومات موثقة عن المصارف التي لا تحترم تعميم مصرف لبنان بإعطاء كامل المبلغ في المصارف المحوَّل إليها.. للمراجعة أمام الجهات المعنية.



- نُقل عن مرجع رسمي أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال باللجوء إلى بيع أصول الدولة أو حتى تسييل الذهب.





نداء الوطن



- سخر رئيس لجنة نيابية من قول وزير الاقتصاد أمين سلام ان "المفاوضات مع صندوق النقد تجري على أحسن ما يكون"، فقال: من وين جاب الرئيس ميقاتي هيدا الشاب المتفائل؟



- يقال إن النائب السابق أمل أبو زيد تعرّض لخديعة من أجل عودته عن انسحابه من المعركة من خلال الإيحاء له بالحصول على دعم من أصوات الثنائي الشيعي لتأمين فوزه.



- تحاول جهات مقربة من "حزب الله" استنهاض الرئيس سعد الحريري لتفعيل عملية المقاطعة وشنّ حرب ضد اللوائح المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة.





الأنباء



- موقف جهة خارجية من استحقاق لبناني لا يزال ضبابياً، وغير واضح لجهة تقديم أي دعم من عدمه.



- تيار سياسي سيكون لزاماً عليه التضحية بواحدٍ من مرشّحيه في دائرة حامية.





البناء



- توقفت مصادر إعلاميّة أمام خلفيّة الترحيب الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة بزيارة البابا فرانسيس في حزيران ورأت فيه تأكيداً للإعلان الرئاسيّ عن الزيارة رغم صدور نفي للموعد من دائرة في الفاتيكان، وتساءلت عن فرضيّة دخول طرف ثالث على الخط الفاتيكاني للتشويش السياسي والإعلامي.



- تسبّبت دراسة إحصائية تتوقع فوز اللائحة المدعومة من الثنائي في بيروت الثانية بالمقاعد الشيعية والدرزية والإنجيلية ولائحة المشاريع بثلاثة مقاعد واحتمال خسارة لائحتي المعارضة ونيل كل من لائحتي مناصري تيار المستقبل لمقعدين باستنفار دبلوماسيّ واتصالات عابرة للحدود. - يدور حديث عن قرب إقدام دولة مجاورة على تعيين سفير جديد لها في لبنان بعد الانتخابات النيابية.- لوحظ أن بعض التيّارات السياسية البارزة، لم تقم بأيّ حملات إعلانية انتخابية على جاري عادتها، بذريعة "ما معنا مصاري".- عُلم أن زعيماً سياسياً دعا خلال زيارة تعزية على خلفية أحداث حصلت في منطقته، الى الوعي والحكمة والتعقل، وأن يكون القضاء هو المرجع الصالح، والجيش اللبناني من يحفظ الأمن.- لوحظ ان تيارا سياسيا "سياديا" تحالف انتخابيا مع كل الذين يكنون له العداء ووجهوا الى رئيسه سابقا تهماً شتى.- أُحبطت مساعي موظف كبير في أن يكون صاحب "الامر والنهي" في بعض الملفات والتشكيلات لحيوية والحسّاسة.- نفت أوساط نائب مستقيل في إحدى دوائر جبل لبنان أنها قد اعتذرت عن التحالف مع وزير سابق إرضاءً لمرشح حزبي وقالت إن العكس هو الذي حصل.- لوحظ أن رئيس كتلة نيابية وازنة لم يبدأ بعد جولاته الإتتخابية ما طرح علامات إستفهام حول الأمر .- كشف دبلوماسي شرقي أن الغرب لم يكن يقدّر جدية تهديدات بوتين باللجوء إلى الحرب في أوكرانيا لمنعها من أن تكون "قوة ناتوية" في الخاصرة الروسية.- يجمع موظفون متقاعدون وعاملون معطيات ومعلومات موثقة عن المصارف التي لا تحترم تعميم مصرف لبنان بإعطاء كامل المبلغ في المصارف المحوَّل إليها.. للمراجعة أمام الجهات المعنية.- نُقل عن مرجع رسمي أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال باللجوء إلى بيع أصول الدولة أو حتى تسييل الذهب.- سخر رئيس لجنة نيابية من قول وزير الاقتصاد أمين سلام ان "المفاوضات مع صندوق النقد تجري على أحسن ما يكون"، فقال: من وين جاب الرئيس ميقاتي هيدا الشاب المتفائل؟- يقال إن النائب السابق أمل أبو زيد تعرّض لخديعة من أجل عودته عن انسحابه من المعركة من خلال الإيحاء له بالحصول على دعم من أصوات الثنائي الشيعي لتأمين فوزه.- تحاول جهات مقربة من "حزب الله" استنهاض الرئيس سعد الحريري لتفعيل عملية المقاطعة وشنّ حرب ضد اللوائح المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة.- موقف جهة خارجية من استحقاق لبناني لا يزال ضبابياً، وغير واضح لجهة تقديم أي دعم من عدمه.- تيار سياسي سيكون لزاماً عليه التضحية بواحدٍ من مرشّحيه في دائرة حامية.- توقفت مصادر إعلاميّة أمام خلفيّة الترحيب الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة بزيارة البابا فرانسيس في حزيران ورأت فيه تأكيداً للإعلان الرئاسيّ عن الزيارة رغم صدور نفي للموعد من دائرة في الفاتيكان، وتساءلت عن فرضيّة دخول طرف ثالث على الخط الفاتيكاني للتشويش السياسي والإعلامي.- تسبّبت دراسة إحصائية تتوقع فوز اللائحة المدعومة من الثنائي في بيروت الثانية بالمقاعد الشيعية والدرزية والإنجيلية ولائحة المشاريع بثلاثة مقاعد واحتمال خسارة لائحتي المعارضة ونيل كل من لائحتي مناصري تيار المستقبل لمقعدين باستنفار دبلوماسيّ واتصالات عابرة للحدود.

الأخبار



- زار السفير الأوكراني في بيروت إيغور أوستاش مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي وعرض معه الأوضاع العامة والحرب الروسية ــــ الأوكرانية. ونقل السفير الأوكراني رسالة من حكومته الى قيادة حزب الله تتضمّن "شكراً على الموقف الذي أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، ونفى فيه وجود أي كوادر أو خبراء من الحزب ضمن التشكيلات التي تقاتل الى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا". وقال أوستاش إن بلاده "ممتنّة" لهذا الموقف، وخصوصاً أنها تعرف "القدرات القتالية الخاصة" التي يمتلكها حزب الله.



- فيما تبحث وزارة الداخلية والبلديات تزويد أقلام الاقتراع بالتيار الكهربائي عبر مولدات خاصة في يوم الاقتراع، تؤكد مصادر مطلعة أن تطبيق هذا الحل "مستحيل" في أكثر من 40 مركزاً لا وجود لمولدات خاصة في محيطها، أو تفتقر أساساً إلى التجهيزات اللازمة لإيصال التيار حتى في حال توفّر المولدات.



- تفاعل التحالف الانتخابي بين مرشح "جو الحريري" في صيدا يوسف النقيب والقوات اللبنانية، مع بدء الحزب الديموقراطي الشعبي اتصالات مع القوى الوطنية والشخصيات في المدينة للمشاركة لإطلاق حملة ضد التحالف، تشمل تعليق صور وأسماء 39 صيداوياً من ضحايا القوات من شهداء ومفقودين على رأسهم محيي الدين حشيشو في شوارع المدينة. وكان النقيب، رئيس جمعية المقاصد الإسلامية في صيدا، أعلن قبل أيام لائحة تجمعه مع ثلاثة مرشحين للقوات عن المقاعد المسيحية في جزين. علماً بأن تحالف القوات في دورة 2018 مع سمير البزري، ابن شقيقة رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، لم يلق اعتراضاً واسعاً على غرار الاعتراض ضد تحالف النقيب الذي يعد المرشح المقنع لتيار المستقبل والنائبة بهية الحريري.



- فسخت منصة "نحو الوطن" عقوداً كانت أبرمتها سابقاً مع شركات إعلانية عدة بسبب عدم توافر الإمكانات المادية لدفع مستحقات هذه الشركات.