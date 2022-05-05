أسرار الصحف 06-05-2022

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الأنباء

ـ تحاصر التكهنات الخطاب الذي سيلقيه رئيس التقدمي وليد جنبلاط في 7 ايار ورجحت مصادر ان يعلن اعتزاله فيما رأى اخرون انه لا يمكنه اعلان موقف مماثل عشية الانتخابات لانه سيولد اجواء تنعكس سلبا عليه.ـ لوحظ غياب قوى اليسار، ولا سيما الحزب الشيوعي، عن الحراك السياسي الداخلي، والأجواء الإنتخابية على أكثر من خلفية وانقسامات وتباينات مع الأصدقاء والحلفاء.ـ غابت المساعدات الإنسانية من بلدان الإغتراب وبعض الجمعيات اللبنانية في الداخل، إلى ما بعد الإنتخابات.ـ تعليقا على معاقبة "فايسبوك" عدد من السياسيين واخرهم النائب علي حسن خليل علق مصدر ديبلوماسي على ذلك بان الموقع الدولي قادر على اتخاذ اجراءات لا يقدر الداخل على اتخاذها.ـ كشف شهود ان السفير في باريس رامي عدوان (مدير مكتب جبران باسيل سابقاً) بحاول منذ البارحة تغيير عناوين بعض مراكز الاقتراع بباريس ليقوم بتضليل الناخبين وخلق حالة من الفوضى في مراكز أغلبية الناخبين فيها ضد التيار. واعتبرت ان هذا الأمر يخالف القانون اذ لا يمكن تغيير مراكز الاقتراع بعد الان.ـ ستعيد كمراكز استطلاعات الرأي حساباتها على ضوء نسبة الاقتراع التي ستسجل اليوم في الجولة الأولى من الانتخاب في الدول العربية والاسلامية بناء على توقعات مماثلة في اقتراع يوم الأحد، وفي تأثير هذه النسبة عل ىالدوائر الـ 15 في 15 أبار حتى قبل فرز الأصوات.ـ توقعت مصادر مراقبة ان تكون لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كلمة نارية في مهرجان السمقانية غداً في 7 أيار لرمزية المناسبة والتاريخ، حيث حاول " حزب الله" اختراق الشوف وعاليه عسكرياً وهو يكرر التجربة اليوم في الانتخابات.ـ وجه أحد الوزراء في مجلس خاص انتقادات حادة إلى نائب رئيس حزب تحامل عليه من خلال انتقاده طريقة تعاطيه مع ملف دقيق.ـ لوحظ توجيه دولة إقليمية رسائل انتخابية وسياسية الى الداخل اللبناني عبر وسائل إعلامها.ـ فوجئ مراقبون بحجم الإمكانات المادية لحزب مسيحي متراجع يسلك طريق المعارضة حاليا.همسـ تلعب سفارة دولة كبرى دور في فكفكة عقد بعض اللوائح التي تدور في فلكها، لا سيما في العاصمة بيروت.عمزـ يعيش حلفاء سابقون لقطب قرر عدم المشاركة في الانتخابات بوهن قوي، لم تفلح معه محاولات التقوية والدعم من غير طرف..لغزـ فوجىء موظف نقدي كبير بمعلومات عن تمرد المصارف على تعليمات المصرف المركزي في ما خص دفع الرواتب المحولة كاملة!كواليسـ يقول مرجع سياسي بارز إن حجم المقاطعة في التصويت في مناطق نفوذ تيار المستقبل سينظر إليه داخلياً وخارجياً كتصويت لصالح ترشيح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات النيابية او بعد الانتخابات الرئاسية.خفاياـ قال مرجع مالي يتابع الإعلام والإعلان الانتخابي إن أغلب الإنفاق تتم تغطيته بفواتير صادرة عن مؤسسات الإعلام والإعلان ولا يظهر بحركة الحسابات المصرفيّة المفتوحة للوائح والمرشحين لأن الدفع يتم نقداً أي غير محدّد المصدر أو تقوم به جهة ثالثة. وكلها مخالفات للقانون.- التزام بالصمتشبه التزام كامل بالصمت الانتخابي ولم يتم تسجيل خروقات تُذكَر.- فوضى ماليةفوضى مالية كبيرة تؤشر الى مشهد جديد قد يتحكم باللبنانيين في الأيام المقبلة.