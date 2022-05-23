أسرار الصحف 24 - 5- 2022

صحيفة البناء
ـ كواليس
قالت مصادر نيابية إن الرئيس نبيه برّي سينال تصويت تسعة نواب سنة وستة نواب دروز وأربعة عشر نائباً مسيحياً ونائب علويّ إضافة لتصويت كل النواب الشيعة محققاً الميثاقية بنيل أصوات من كل الطوائف إضافة لكونه فائزاً بالتزكية وبفرضية فوز رئيس السن وفوزه بالأكثرية المطلوبة.
ـ خفايا
نقل عن السفير السابق نواف سلام قوله في مجلس خاص ضمّ أصدقاء لحزب الله إنه لا يتبنّى شعار نزع السلاح بل يدعو لحوار وطنيّ حول الاستراتيجيّة الدفاعيّة ويوافق على كلام السيد حسن نصرالله ببناء الدولة القادرة ولا يمانع إذا تمّت تسميته لرئاسة الحكومة بمشاركة حزب الله في الحكومة.
صحيفة الجمهورية
ـ لم يخف ِ قطب سياسي، رغم فوزه، عدم ارتياحه لنتيجة إحدى مدن دائرته مع أنه حَلّ أوّلاً فيها.
ـ شنّ نائب في تيار سياسي أمام قريبين منه هجوماً على شخصية سياسية بارزة كانت حليفة لهذا التيار في إحدى اللوائح الإنتخابية.
ـ قال ديبلوماسي لبناني إنّ كل الكلام السياسي في لبنان مضخّم ومبالغ به فيما جميع الأفرقاء السياسيين يعانون أزمة ولم يعد بالإمكان اعتماد التعاطي السياسي السابق نفسه.
صحيفة اللواء
ـ يعتقد دبلوماسي غربي أن سفيرة دولة كبرى، تمكنت من إدارة العلاقة مع لبنان بصورة جيدة، قبل الانتخابات وبعدها..
ـ يجري التدقيق في هويات بعض النواب الجدد قبل اكتساب الجنسية اللبنانية..
ـ تواجه هيئة رقابة كماً من الخلافات، والبلبلة في الأرقام والأعمال، تهدّد بأزمة!
صحيفة النهار
ـ لوحظ ان العلاقات بين قوى مسيحية جمعها تحالف سابق ساءت أكثر فأكثر بعد الانتخابات النيابية ولم تخفف من الخصومات الناشئة بينها وذلك بسبب السجالات الإعلامية.
ـ يقول مسؤول سابق ان رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم يتمكن من تمرير معمل سلعاتا مع انه كان محسوباً على فريق 8 اذار فكيف سيمر مع سواه؟
ـ طرح مصدر سياسي على الرئيس ميشال عون فكرة تكليف الوزير السابق طارق الخطيب رئيسا للحكومة لانه الوحيد الذي قد يلبي طلبات فريقه باعتباره كان نائب رئيس التيار الوطني الحر.
صحيفة نداء الوطن
ـ اعتبرت مراجع مطلعة أن الرئيس بري يقيم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بصورة غير شرعية لأنه لا يجوز له أن يبقى فيه طالما لم يتم انتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب إلا إذا كان يعتبر أنه موجود هناك كونه رئيس السن وهذا الأمر يعطي الحق عندها لأي رئيس للسن أن يبقى في مقر عين التينة حتى انتخاب رئيس للمجلس.
ـ بعدما كان النائب السابق زياد أسود يرد باستمرار على حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، يبدو أن هذه المهمة أنيطت بالنائب السابق أمل أبو زيد في وقت تم انتشار فيديو يظهر أسود وهو يهنّئ النائبة غادة أيوب في ساحة جزين. وكان أسود قد غرد بعد فوز القوات بالمقعدين النيابيين كاتباً: سقط المال والحصار والجوع لسلطة، ونجحت معادلة جزينية حرة محررة، شكراً".
ـ تتساءل أوساط متابعة عن عدالة وزارة الزراعة في توزيع شتول الزيتون والصنوبر هذا العام حيث يتم تسجيل تخصيص مزارعين من جهة معينة وطائفة محددة بآلاف الشتول بينما يتم توزيع الفتات على الآخرين.
صحيفة الأنباء
*فضح الخفايا
السجال بين مرجعية سياسية وأحد المسؤولين فضح الكثير من الخفايا التي تستحكم في قطاع حيوي أساسي.
*مناورات للدولرة
مناورات على خط قطاع على تماس مباشر بالمواطنين والهدف "الدولرة" الكاملة.