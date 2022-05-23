أسرار الصحف 24 - 5- 2022

الإعلان

ـ كواليس‎قالت مصادر نيابية إن الرئيس نبيه برّي سينال تصويت تسعة نواب سنة وستة نواب دروز وأربعة عشر نائباً ‏مسيحياً ونائب علويّ إضافة لتصويت كل النواب الشيعة محققاً الميثاقية بنيل أصوات من كل الطوائف إضافة ‏لكونه فائزاً بالتزكية وبفرضية فوز رئيس السن وفوزه بالأكثرية المطلوبة‎.ـ خفايا‎نقل عن السفير السابق نواف سلام قوله في مجلس خاص ضمّ أصدقاء لحزب الله إنه لا يتبنّى شعار نزع السلاح ‏بل يدعو لحوار وطنيّ حول الاستراتيجيّة الدفاعيّة ويوافق على كلام السيد حسن نصرالله ببناء الدولة القادرة ولا ‏يمانع إذا تمّت تسميته لرئاسة الحكومة بمشاركة حزب الله في الحكومة‎.‎ـ لم يخف ِ قطب سياسي، رغم فوزه، عدم ارتياحه لنتيجة إحدى مدن دائرته مع أنه حَلّ أوّلاً فيها‎.ـ شنّ نائب في تيار سياسي أمام قريبين منه هجوماً على شخصية سياسية بارزة كانت حليفة لهذا التيار في إحدى ‏اللوائح الإنتخابية‎.ـ قال ديبلوماسي لبناني إنّ كل الكلام السياسي في لبنان مضخّم ومبالغ به فيما جميع الأفرقاء السياسيين يعانون ‏أزمة ولم يعد بالإمكان اعتماد التعاطي السياسي السابق نفسه‎.‎ـ يعتقد دبلوماسي غربي أن سفيرة دولة كبرى، تمكنت من إدارة العلاقة مع لبنان بصورة جيدة، قبل الانتخابات ‏وبعدها‎..ـ يجري التدقيق في هويات بعض النواب الجدد قبل اكتساب الجنسية اللبنانية‎..ـ تواجه هيئة رقابة كماً من الخلافات، والبلبلة في الأرقام والأعمال، تهدّد بأزمة‎!‎ـ لوحظ ان العلاقات بين قوى مسيحية جمعها تحالف سابق ساءت أكثر فأكثر بعد الانتخابات النيابية ولم تخفف من ‏الخصومات الناشئة بينها وذلك بسبب السجالات الإعلامية‎.ـ يقول مسؤول سابق ان رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم يتمكن من تمرير معمل سلعاتا مع انه كان محسوباً ‏على فريق 8 اذار فكيف سيمر مع سواه؟‎ـ طرح مصدر سياسي على الرئيس ميشال عون فكرة تكليف الوزير السابق طارق الخطيب رئيسا للحكومة لانه ‏الوحيد الذي قد يلبي طلبات فريقه باعتباره كان نائب رئيس التيار الوطني الحر‎.‎ـ اعتبرت مراجع مطلعة أن الرئيس بري يقيم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بصورة غير شرعية لأنه لا ‏يجوز له أن يبقى فيه طالما لم يتم انتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب إلا إذا كان يعتبر أنه موجود هناك كونه ‏رئيس السن وهذا الأمر يعطي الحق عندها لأي رئيس للسن أن يبقى في مقر عين التينة حتى انتخاب رئيس ‏للمجلس‎.ـ بعدما كان النائب السابق زياد أسود يرد باستمرار على حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، يبدو أن هذه ‏المهمة أنيطت بالنائب السابق أمل أبو زيد في وقت تم انتشار فيديو يظهر أسود وهو يهنّئ النائبة غادة أيوب في ‏ساحة جزين. وكان أسود قد غرد بعد فوز القوات بالمقعدين النيابيين كاتباً: سقط المال والحصار والجوع لسلطة، ‏ونجحت معادلة جزينية حرة محررة، شكراً‎".ـ تتساءل أوساط متابعة عن عدالة وزارة الزراعة في توزيع شتول الزيتون والصنوبر هذا العام حيث يتم تسجيل ‏تخصيص مزارعين من جهة معينة وطائفة محددة بآلاف الشتول بينما يتم توزيع الفتات على الآخرين‎.‎