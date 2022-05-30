أسرار الصحف 31-5-2022

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- لوحظ أن الخلوة الأخيرة لحزب عقائدي كانت نتائجه صفراً في الانتخابات، لم يتطرّق البيان الصادر عنها الى نتائج الانتخابات بل الى الوضعين الإقليمي والداخلي.- تلقى مرجع بارتياح كبير حصيلة اتصال تلقاه من نائب يمثل العاصمة وشكره على موقفه. واتفقا على جملة من الامور رغم التباينات بينهما.- بدأت لعبة السباق على حجز رئاسة اللجان النيابية الرئيسية والانخراط في عضويتها.- ركزت جيوش الكترونية الضوء على احتفال بنائب في مسقطه والدلالة على اعتلائه الاكتاف رغم ادعائه التغيير في محاولة للانقضاض على النواب الجدد وتشويه صورتهم باكرا.- يواصل مرجع رسمي ما سمّاه "مراجعة شاملة" لمجموعة من القرارات الأخيرة تمهيداً لمقاربة جديدة يعتمدها.- يؤكد ديبلوماسي عريق أنّ ملفاً إشكالياً في لبنان لا يُحلّ على أي طاولة حوار بل مرتبط بحوار بين دولتين إقليميتين.- طلبت إحدى الفائزات الجدد في المجلس النيابي رقم سيارة مرجع سابق وهي سألت عنه أكثر من مرة للحصول عليه.- كتلة شمالية عادت لتنشيط خط الاتصالات، غير السياسية، مع عاصمة قريبة منذ ما قبل الإنتخابات.- يصب قرار مصرفي بقبول سقف محدّد بالدولار الأميركي، في إطار الحدّ من التلاعب، وتنشيط حركة الإستيراد من الخارج.- فهم أن قيادياً حزبياً يمينياً أبلغ مَن يعنيه الأمر أنه ليس بوارد بدء الولاية النيابية بإخفاق نيابي إذا ما رشّح منفرداً أحد نواب كتلته!- تشكو جهات معنية من وجود محاولة لدى وزير العمل لتفريخ نقابات واتحادات من اجل إحكام السيطرة على الحركة النقابية والاتحاد العمالي العام.- لم يصدر أي رد فعل أو توضيح من دوائر القصر الجمهوري في بعبدا لقول النائب جميل السيد إن بعض المحيطين بالرئيس عون يستغلون وضعه الصحي وعدم جهوزه في أوقات معينة لأسباب معينة وأن أحدهم في القصر يعتبر نفسه وصياً على الرئيس. هذا الكلام يشكك في قدرة الرئيس على القيادة ويطرح علامات استفهام حول حقيقة قدرته على الإستمرار في أداء مهامه.- تعتبر أوساط مراقبة أن هناك عملية تضخيم مقصودة لما يسرب من معلومات حول حوار بين الفاتيكان و"حزب الله" من خلال لقاءات في السفارة البابوية، لأن موقف الفاتيكان معروف من الحزب والخطر الذي يشكله على الكيان وعلى هوية لبنان، ومن السلطة القائمة وهو من الداعين لتغييرها كمدخل لإنقاذ لبنان.- النبض الجديد لم يعبّر بعد عن نفسه بشكل جدي ولم يحجز مكان قوة في استحقاق على الابواب.- قضية وطنية أساسية مهددة بالنسيان اذا لم يكن هناك مواقف جديدة وجريئة لحمايتها.- قال مصدر نيابي إن كتلة التنمية والتحرير ستمنح أصواتها في معركة نائب رئيس المجلس بالتوازي مع العدد الذي ستناله لصالح رئيسها عداً ونقداً. ورجّحت أن تمنح غسان سكاف مرشح اللقاء الديمقراطي 8 أصوات والمرشح الياس بوصعب مرشح التيار الوطني الحر 4 أصوات والباب مفتوح للتعديل.- لاحظت مصادر فلسطينية ارتفاع صوت حكومة رام الله في تصوير مسيرة الأعلام الصهيونيّة كنقطة تحوّل لصالح تهويد القدس لتسجيل النقاط على قوى المقاومة التي تعتبر أنها فرضت عبر معادلة الردع وباعتراف الخبراء والمسؤولين في كيان الاحتلال شروطها على منع الاقتراب من المسجد الأقصى.