أسرار الصحف 07-06-2022

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- تقوم جهة معنية بملف توزيع المحروقات ببث اخبار مفادها أننا أمام أزمة وقود على خلفية ما تسميه خلافات بين الشركات والمديرية العامة للنفط.، بغية الضغط على وزارة الطاقة كي تحقق مطالب القطاع النفطي بزيادة التسعيرة.- أثار إطلاق أحد طلاب الجامعة اللبنانية في الحدت النار من مسدّسه في حرم الجامعة إثر فوز الرئيس نبيه بري، وأمام القوى الأمنية، تساؤلات حول الدرك الذي وصل إليه البلد.- تدور تساؤلات ما اذا كان رئيس المجلس سيوقع على تأليف ورئاسة اللجان في حال مخالفتها للأعراف المتبعة.- صدر في الجريدة الرسمية مرسوم قبول استقالة رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان موقعاً بتاريخ 18 أيار أي بعد إجراء الانتخابات النيابية وفوزه بالمقعد الشيعي في البقاع الغربي بتاريخ 15 أيار.- يُصرّ أحد المسؤولين الحزبيين على أنه لن يتردد لحظة واحدة من أجل الاقتصاص ممّن خرجوا على قرارات تنظيمية أيّاً كانت الكلفة.- تؤكد اوساط مرجعية كبيرة أنّه لن يقبل بإنجاز استحقاق من دون أن يؤمّن التوازن الوطني ولا يُكرّس طغيان فئة على أخرى.- تفاعلت دعوة أحد النواب بدعوة واشنطن لتشديد العقوبات على لبنان وثمّة تفكير بتقديم شكوى لرئاسة مجلس النواب لمُساءلة هذا النائب على خلفيات تصريحه.- لمس مرجع بعد لقاء آخر، ان القرار ما يزال ضبابياً بانتظار موقف من رئيس تيّار ما يزال يتريث بإعطاء كلمة!- ةتسود حالة من البلبلة سوق الصرافة على خلفية تباين في التطبيقات بين الأحياء والشوارع!- التزمت قوى سياسية وازنة "الصمت البنّاء" إزاء ما جرى ويجري في البقاع، على الخلفيات المعروفة.- على عكس ما يحاول فعله نواب التغيير لم تسجل محاولات من مجموعة النواب المستقلين لينتظموا في كتلة واحدة أو تكتل من أجل توحيد المواقف على عكس ما كان يتم الترويج له قبل الإنتخابات مع أن بعضهم كان يبشّر بولادة تكتل يضمهم مع نواب التغيير الأمر الذي لم يحصل.- مع عودة التأزم على جبهة الحدود البحرية الجنوبية عادت التساؤلات عن طريقة ولادة قصة تعديلات المرسوم 6433 وسبب امتناع الرئيس عون عن توقيعها وكيف تعاون لأجل ذلك مع مستشار حضر من واشنطن ثم تم طرده من القصر الجمهوري.- ترى مصادر متابعة أن اختفاء أبو سلة وعدم تمكن الجيش من القبض عليه ربما يعود إلى حصوله على ملاذ آمن من جهة أو شخصية في المنطقة يهمها عدم القبض عليه، وتضيف أن المذكور يعتبر في حكم المنتهي ولا أمل له في الظهور مرة ثانية وسيتحول عبئاً على من يحميه.- حالة انفصام تمثلت في موقف رسمي كان المسؤول عما وصلت اليه خواتيم ملف وطني أساسي.- تطورات ميدانية كشفت الكثير من الخفايا التي كانت لا يزال يتم التستّر عليها.- توقع مصدر نيابيّ بعد صدور تحذيرات من قوى 14 آذار لنواب التغيير من تبنّي الخط 29 أن تشهد صفوفهم ارتباكاً يسبق موعد الاعتصام المقرّر في الناقورة ودعا للتدقيق في الحضور والغياب لمعرفة مَن تلقى تحذيراً ومَن استجاب؟- قال مصدر نفطيّ إن الحل الأدنى المقبول لترسيم الحدود لا يجب أن يقتصر على اعتماد الخط 23، بل اعتبار المنطقة بين الخطين 23 و29 منطقة حرام لا يمكن التنقيب فيها إلا بالقبول المتبادل. وهذا يعني معادلة قانا مقابل كاريش وإلا سيضيع حقل قانا على لبنان وينال العدو كامل حقل كاريش.