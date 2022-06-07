اسرار
07 حزيران 2022 - 23:38
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أسرار الصحف 08-06-2022

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أسرار الصحف 08-06-2022
Lebanon News
البناء‎ 

خفايا‎ 
قال مصدر نيابيّ إن نواب التغيير حتى الآن يستغرقون في الظاهرة الصوتيّة على حساب الظاهرة التصويتيّة ‏فيخسرون فرصاً للإسهام في مطابخ المجلس. ويستغرب المصدر أن يظهر نواب التغيير الأكثر إقطاعيّة لا الأكثر ‏ديمقراطيّة حيث يفرض نائب واحد على زملائه إيقاعه ترشيحاً وانسحاباً‎ 
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كواليس‎ 
‎قال مصدر على صلة بملف النفط والغاز إنه إضافة للمؤشرات السلبيّة التي يحملها الصخب الإعلامي ثمة ‏إشارات إيجابية تعبّر عن قوة لبنان فسفينة الاستخراج بقيت جنوب الخط 29 ولا تبدو مستعجلة للمباشرة بالعمل ‏وتفادي المواجهة يحكم كيان الاحتلال وكأن الأمر كله كان لتسريع التفاوض

النهار‎ 

‎سرب تسجيل صوتي لاحد النواب يستشيط غضبا ويردد انه حر في من يريد مصافحته والسلام عليه وانه لن ‏يتأثر بتعليقات "مجانين" في الفريق السياسي الخصم لفريقه‎ 

يسعى "حزب الله" الى لملمة صفوف حلفائه الذين سقطوا في الإنتخابات النيابية، لكن المسألة معقّدة لجملة ‏اعتبارات داخلية وإقليمية‎. 

‎سأل مستشار عن الحدود التي رسمها اتفاق الاطار الذي يتم التباهي به، وهو الاتفاق الذي ترك الأمور عالقة ‏لكن تم الترويج له على انه انجاز للبنان وفق قوله‎ 

‎يقول سياسي مخضرم إن ما يحصل في البقاع من أعمال مسلحة ومظاهر خارج الدولة والشرعية يندى لها ‏الجبين، تثير تساؤلات حول الموسم السياحي، وخصوصاً أن الإعلام عربياً وخليجياً ودولياً يضجّ بتسليط الضوء ‏على ما يجري‎.‎

الجمهورية‎ 

‎توقفت مراجع ديبلوماسية عند ثلاث زيارات هامة شهدتها عاصمة كبرى من أجل فهم خلفياتها وما انتهت اليه ‏على اكثر من مستوى‎. 

‎قالت جهات رسمية إن الضجة التي قامت حول استعداد إسرائيل لاستخراج الغاز من حقل كاريش علا فيها ‏منسوب الاستثمار السياسي على الكلام المنطقي‎. 

‎يعتقد نائب مخضرم أن النواب التغييريين سيكتشفون قريباً أن روما من فوق غير روما من تحت والقصة قصة ‏وقت‎.‎
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اللواء‎ 

‎وعد مرجع بارز مرجعاً كبيراً بأن يبذل محاولة، لإعادة بناء الثقة مع رئيس تكتل نافذ‎.. 

‎أضعف تسريب مكافآت انتخابية من حظوظ وزير سيادي، كان طامحاً لتبؤ مركز قيد البحث‎.. 

‎تلقَّى موظف رقابي رفيع تطمينات ثابتة من منع النيل منه على خلفية أدائه في ما خص المناقصات‎!‎

نداء الوطن‎ 

‎أظهر تحليل نتائج الانتخابات النيابية ان الاصوات الشيعية اقتصرت على التصويت لصالح المرشحين الشيعة ‏ومرشحي التيار الوطني الحر الذين حصلوا على 20 الف صوت شيعي ساهمت في فوز حوالى 7 نواب من ‏التيار‎. 

‎تبين ان وزارة الطاقة والمياه تمتنع عن تطبيق قانون المياه الصادر في العام 2020 الذي ينظم آلية اعطاء ‏تراخيص حفر الآبار وتصر على تطبيق قرار مخالف صادر في العام 2010 عن الوزير السابق جبران باسيل ‏يعطي دوراً لشركات خاصة في دراسة الطلبات حيث تتقاضى مبلغ الف دولار عن كل رخصة، يسددها طالب ‏الترخيص‎. 

‎تردّد أنه تم عقد اجتماع في مكتب رئيس المجلس الدستوري لدراسة بعض الطعون المنوي تقديمها بنتائج ‏الانتخابات النيابية، وهو ما يعتبر مخالفة لموجب التحفظ وعدم إعطاء رأي مسبق في الطعون.

الأنباء

‎‎شروط غير مناسبة
خطوة ببعد اجتماعي تفرض شروطاً لا تتناسب مع ابناء الطبقة المتوسطة التي تستهدفها‎.‎

‎‎جهة قادرة
جهة رسمية لا تزال قادرة على اتخاذ قرارات بما يتعلق بملف طارئ رغم فقدانها بعض ‏الصلاحيات.
 
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