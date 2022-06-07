أسرار الصحف 08-06-2022

البناء
خفايا
قال مصدر نيابيّ إن نواب التغيير حتى الآن يستغرقون في الظاهرة الصوتيّة على حساب الظاهرة التصويتيّة فيخسرون فرصاً للإسهام في مطابخ المجلس. ويستغرب المصدر أن يظهر نواب التغيير الأكثر إقطاعيّة لا الأكثر ديمقراطيّة حيث يفرض نائب واحد على زملائه إيقاعه ترشيحاً وانسحاباً
كواليس
قال مصدر على صلة بملف النفط والغاز إنه إضافة للمؤشرات السلبيّة التي يحملها الصخب الإعلامي ثمة إشارات إيجابية تعبّر عن قوة لبنان فسفينة الاستخراج بقيت جنوب الخط 29 ولا تبدو مستعجلة للمباشرة بالعمل وتفادي المواجهة يحكم كيان الاحتلال وكأن الأمر كله كان لتسريع التفاوض
النهار
سرب تسجيل صوتي لاحد النواب يستشيط غضبا ويردد انه حر في من يريد مصافحته والسلام عليه وانه لن يتأثر بتعليقات "مجانين" في الفريق السياسي الخصم لفريقه
يسعى "حزب الله" الى لملمة صفوف حلفائه الذين سقطوا في الإنتخابات النيابية، لكن المسألة معقّدة لجملة اعتبارات داخلية وإقليمية.
سأل مستشار عن الحدود التي رسمها اتفاق الاطار الذي يتم التباهي به، وهو الاتفاق الذي ترك الأمور عالقة لكن تم الترويج له على انه انجاز للبنان وفق قوله
يقول سياسي مخضرم إن ما يحصل في البقاع من أعمال مسلحة ومظاهر خارج الدولة والشرعية يندى لها الجبين، تثير تساؤلات حول الموسم السياحي، وخصوصاً أن الإعلام عربياً وخليجياً ودولياً يضجّ بتسليط الضوء على ما يجري.
الجمهورية
توقفت مراجع ديبلوماسية عند ثلاث زيارات هامة شهدتها عاصمة كبرى من أجل فهم خلفياتها وما انتهت اليه على اكثر من مستوى.
قالت جهات رسمية إن الضجة التي قامت حول استعداد إسرائيل لاستخراج الغاز من حقل كاريش علا فيها منسوب الاستثمار السياسي على الكلام المنطقي.
يعتقد نائب مخضرم أن النواب التغييريين سيكتشفون قريباً أن روما من فوق غير روما من تحت والقصة قصة وقت.
اللواء
وعد مرجع بارز مرجعاً كبيراً بأن يبذل محاولة، لإعادة بناء الثقة مع رئيس تكتل نافذ..
أضعف تسريب مكافآت انتخابية من حظوظ وزير سيادي، كان طامحاً لتبؤ مركز قيد البحث..
تلقَّى موظف رقابي رفيع تطمينات ثابتة من منع النيل منه على خلفية أدائه في ما خص المناقصات!
نداء الوطن
أظهر تحليل نتائج الانتخابات النيابية ان الاصوات الشيعية اقتصرت على التصويت لصالح المرشحين الشيعة ومرشحي التيار الوطني الحر الذين حصلوا على 20 الف صوت شيعي ساهمت في فوز حوالى 7 نواب من التيار.
تبين ان وزارة الطاقة والمياه تمتنع عن تطبيق قانون المياه الصادر في العام 2020 الذي ينظم آلية اعطاء تراخيص حفر الآبار وتصر على تطبيق قرار مخالف صادر في العام 2010 عن الوزير السابق جبران باسيل يعطي دوراً لشركات خاصة في دراسة الطلبات حيث تتقاضى مبلغ الف دولار عن كل رخصة، يسددها طالب الترخيص.
تردّد أنه تم عقد اجتماع في مكتب رئيس المجلس الدستوري لدراسة بعض الطعون المنوي تقديمها بنتائج الانتخابات النيابية، وهو ما يعتبر مخالفة لموجب التحفظ وعدم إعطاء رأي مسبق في الطعون.
الأنباء
شروط غير مناسبة
خطوة ببعد اجتماعي تفرض شروطاً لا تتناسب مع ابناء الطبقة المتوسطة التي تستهدفها.
جهة قادرة
جهة رسمية لا تزال قادرة على اتخاذ قرارات بما يتعلق بملف طارئ رغم فقدانها بعض الصلاحيات.