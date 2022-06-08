أسرار الصحف 09-06-2022

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النهاريقول وزير سابق تربطه علاقات بعواصم القرار انه يتخوف من الا تأتي الحلول المقبلة حتما "الا على الساخن".يبدو التباعد على اشده بين مصرف لبنان وعدد من المصارف من دون اظهار الخلاف الى العلن.لا يزال قرار وزير الداخلية بازالة الصور والشعارات الانتخابية ينتظر التنفيذ.يُنقل أن خسارة بعض المرشّحين البارزين ومن رموز الممانعة موقعهم النيابي، أدّت الى تأثيرات في دولة مجاورة وتحديداً في مناطق من بيئتهم الطائفية، ما أغضب رئيس هذه الدولة.يحذّر بعض أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية في المناطق رفع مستوى أعمال الصيانة وتأمين مستلزمات الموسم السياحي على خلفية انقطاع الكهرباء والخلاف السياسي في البلد وأمور عديدة تجنّباً لأيّ خسائر مالية إضافية.الجمهوريةتحالف حزب مع حزب آخر تبنّى شعارات عالية السقف ضدّه، خلال انتخابات اللجان النيابية، ضارباً كل طروحاته المعلنة عرض الحائط.تدور اتصالات سياسية بعيداً من الأضواء لإيجاد مخرج لقضية حسّاسة غير سياسية ولم تصل الى نتيجة إيجابية حتى الآن.تؤكد كتلة نيابية معارضة أنّ استحقاقاً إنتخابياً لم تخضه المعارضة معاً، وأنّ مقاربته مختلفة ولا تسري على استحقاقات نيابية أو حكومية أخرى.اللواءنأت دول كبرى عن نفسها في الأزمة الناشئة حول المنطقة المتنازع عليها، نظراً لحساسية الوضع الإقليمي في هذه المرحلة.قال نائب جديد: كيف يُمكن التعايش داخل اللجان الوازنة بين اتجاهات ومصالح غاية في التضارب.يدور خلاف قوي بين مديرية نافذة في وزارة المال والوزير المعني، مما يهدّد عشرات ألوف المعاملات، بما فيها الرواتب!نداء الوطنيشكو عدد من الصناعيين من قيام موظف كبير في وزارة البيئة بمنع استيراد المواد المستخدمة في تصنيع البطاريات محلياً، وهو ما يعتبرونه تدخلاً من قبل الموظف لصالح مستوردي البطاريات من الخارج، فيما تبلغ تكلفة البطارية المصنعة محلياً اقل من 30%من قيمة تلك المستوردة.يقال ان وزارة الداخلية والبلديات قد قامت بتوزيع مكافآت بعشرات ملايين الليرات للموظفين الذي ساهموا بتنظيم العملية الانتخابية.خلافاً لما أعلن قالت معلومات ان مرسوم تفرغ وزير الاشغال في الجامعة اللبنانية قد دخل حيز التنفيذ منذ اشهر.الأنباءانشغلت الأوساط الاعلامية باحتساب الأصوات التي حصل عليها احد النواب في انتخابات اللجان ومَن هم النواب الذين اقترعوا له.جدول مواعيد الاستشارات النيابية سيكون هذه المرة مختلفا نظرا للعدد الكبير للنواب المستقلين وعدم انضمامهم لكتل توحدهم.البناءتؤكد المعلومات الميدانية من سورية الحشود الكبيرة للجيش السوري نحو الشمال بعد تكرار التهديدات التركيّة والتحرّكات العسكرية المرافقة لها. ويقول سكان البلدات الحدودية إن الجيش السوري يتمركز في نقاط لم يصل إليها من قبل رغم التصرّفات غير المسؤولة والعدائيّة لجماعة قسد.توقعت مصادر روسية تصاعد المواجهة بين إيران والدول الغربية نووياً وأرجحيّة إنتاج إيران لليورانيوم على نسبة 90%. وقالت إن التعاون الروسي مع إيران نووياً مستمرّ وسيتواصل بمعزل عن مسار مفاوضات فيينا في ظل توقعات مزيد من الانقسام بين الغرب والشرق.