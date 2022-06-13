أسرار الصحف 14-6-2022

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- يُلاحظ أن رئيس تكتل نيابي بارز بدأ يتخذ القرارات السياسية والاقتصادية المغايرة، والمرحلة المقبلة ستشهد استقلاليته في الإقدام على كل الخطوات.- بدأ رئيس لجنة نيابية انتُخب للمرة الأولى بإعادة تأهيل مكتبه في المجلس من منطلق الشروع في العمل والاستقبالات.- يُنقل أن بعض النواب السابقين وشخصيات سياسية بدأوا يعيدون إحياء أعمالهم في الخارج ومنهم من شرع في كتابة مذكّراته والبعض الآخر التحق بأبنائه وأحفاده.- كرّر مرجع سياسي في زيارات ومناسبات اجتماعية مخاوفه من دخول لبنان في المجهول لفترة طويلة سياسياً وأمنياً واقتصادياً.- يعتبر حزب فاعل أنّ كل ما يطرح من مطالب وشروط للحكومة افتراءات واستهداف له، فيما أن أحداً لم يطرح هذا معه بعد وهناك مسار طويل قبل ذلك.- أسرّ نواب لزملائهم قائلين: لقد تُركنا وحدنا.. وها نحن نتلقى السهام ممن اعتبرناهم حلفاءنا.- تخشى جهات أمنية من عودة النشاط المخابراتي الخارجي إلى الساحة الداخلية.- تجاوزت مهمة الوسيط الأميركي مسألة ترسيم الحدود، وبدأت من أن انهيار لبنان مسألة يتوقف وقفها على توفير الطاقة لقطاع الكهرباء!- كشف المعنيون في دائرة الصرفيات، بعد تدخل مسؤول كبير، أن جداول المساعدة الاجتماعية والرواتب قيد الإعداد.- يكاد لبنان يغيب عن المؤتمرات واللقاءات الدولية، وآخرها معرض ثقافي في دولة عربية شمال أفريقية!- يلاحظ أن بعض السياسيين والنواب الجدد لا يفقهون ماهية المرسوم 6433 ولا المطلوب من السلطة أن تفعله بحيث يتحدثون عن توقيع المرسوم مثلاً لا عن إقرار التعديلات التي يجب إضافتها إليه لكي يشمل الترسيم الخط 29.- قبل يومين من انتهاء مهلة تقديم الطعون النيابية لم يتم بد تقديم أي طعن على رغم أن الذين لم يحالفهم الحظ وقالوا إنهم سيطعنون كانوا كثيرين.- تتخوف جهات متابعة من استخدام مطار بيروت كبديل عن مطار دمشق الذي تم وقف العمل فيه بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عمليات نقل أسلحة من إيران إلى "حزب الله" في ظل تساهل روسي تسبب بسوء تفاهم مع النظام السوري.- مشروع لدعم لبنان ليس على نار حامية وينتظر انجاز الاستحقاقات السياسية والانطلاق جدياً نحو الاصلاح.- رغم استقرار سعر صرف الدولار مؤقتاً، الا أن ذلك لا ينعكس في مختلف القطاعات، لا بل العكس تماماً وجنون الاسعار على حاله.