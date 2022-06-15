أسرار الصحف 15 - 6- 2022

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خفايا‎قال مصدر على صلة بملف النفط والغاز ولقاءات الوسيط الأميركي في بيروت إن هوكشتاين تحدّث عن أفكار ‏سيتقدّم بها للجانب الإسرائيلي ويبلورها معه، وإذا تم ذلك سيعود بها الى لبنان، ولذلك لم يبادر الى مناقشة أفكاره ‏مع الجانب اللبناني. وقال المصدر إن الأرجح عدم عودة هوكشتاين في حال الفشل‎كواليس‎تابعت مصادر نيابية لقاء الوسيط الأميركي مع كتلة النواب الـ 13 لمعرفة سبب غياب رئيسة الكتلة، وسبب حصر ‏اللقاء بعدد من النواب وما إذا كان الحضور قد تم تحديدهم من الجانب الأميركي أم أن غياب البعض يعود له وليس ‏لاستبعاده، وما هو مضمون ما أبلغوه للجانب الأميركي وما سمعوه منهـ يتوقّع أن تشهد احزاب خسرت في الإنتخابات نفضة شاملة، في ظل معلومات مفادها أن مستشارين وقياديين ‏جرى طردهم بعيداً من الضجيج الإعلامي‎.ـ يعود الحديث مجددا عن رفع قيمة بدلات النقل للموظفين الى 150 الف ليرة يوميا بحيث يصبح بدل النقل الشهري ‏اكثر من اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور‎.ـ لا يزال أمين عام حزب عقائدي من أقدم الأحزاب في لبنان، غائباً عن المواقف واللقاءات السياسية والحزبية، ما ‏يثير التساؤلات حول هذا الغياب‎.‎ـ قالت جهات مطلعة أن الأسماء التي طرحت لرئاسة الحكومة كان الهدف من طرحها إحراق ورقتها بحيث لا ‏يبقى سوى مرشح واحد وآخر يتريث من يتبنى إعلانه في الوقت الراهن‎.ـ إعتبر قريبون من حزب فاعل أن المواقف الأخيرة التي أطلقها كانت تهدف بالدرجة الأولى الى شدشدة أعصاب ‏بعض الحلفاء في ملف حيوي‎.ـ نقل عن أحد السفراء العرب قوله: أخش أن يكون التصعيد حول الحدود الدولية مرتبطاً بمسارات أخرى تبدأ من ‏لبنان الى سوريا والعراق وصولاً الى الملف النووي‎.‎تخشى أوساط دبلوماسية من تفاهمات دولية - إقليمية تمدِّد من عمر الإنهيار في لبنان‎..ارتفعت أصوات الاحتجاج في غالبية الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وخرج كثيرون منها عن الصمت‎!وصف وزير معني إضراب موظفي الإدارة العامة بأنه يصبّ في إطار بقاء الدولة أو انحلالها؟ـ يتردّد أنّ حزباً حاول تجديد نفسه، خاض الانتخابات ضمن لوائح التغيير وبعدد قليل من المرشحين ولم يفز من ‏مرشحيه أي واحد، ولا حقق أي رقم يراهن عليه، قام بفصل أكثر من 30 موظفاً بعد انتهاء الاستحقاق النيابي ‏ويقال إنه أبقى على عشرة فقط‎…ـ لاحظت مصادر متابعة أنه بعد الموقف الهادئ الذي أطلقه الوزير السابق سليمان فرنجية في ذكرى 13 حزيران ‏أصدر "حزب الله" وعلى غير عادة بياناً يتحدث فيه عن الذكرى بأسلوب يستثير الغرائز مجدداً، مع أنه لم يكن ‏موجوداً في العام 1978 وليس معنياً بهذا الموضوع إلا ما إذا كان من باب المزايدة فقط‎.ـ يقال إن هناك مساعي حثيثة لإصدار مرسوم تجنيس يعتبر من الفضائح حيث يتم تجميع أسماء من مقربين من ‏العهد ويتم استدعاؤهم للمقابلة والغربلة والفرز ليصار على أساسها تحديد موعد خاص رسمي. ويقال إن الرئيس ‏ميقاتي غير موافق ومحرج سنياً لأن الرقم قيد التداول قد يصل إلى 3000 اسم‎.‎تعليق ساخرتعليق ساخر من زائر رفيع عندما سُئل عن رأيه تعليقاً على أحد المسؤولين اللبنانيين‎.‎