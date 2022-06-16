أسرار الصحف 17-06-2022

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النهارقدم وزير حالي سيرته الذاتية لمنصب مدير عام لشركة نقل بحرية فرنسية في لبنان بعدما حصلت على عقد بالتراضي مع وزارته لإدارة مرفق عام لبناني.لوحظ صمت مطبق لبعض رموز الممانعة الذين سقطوا في الانتخابات النيابية، بحيث انهم لم يتقبلوا تطييب خواطرهم من قِبل حزب ممانع بارز.عُلم أن نائباً بارزاً زار عاصمة خليجية في الآونة الأخيرة بعيداً من الأضواء والاعلام في إطار التواصل والعلاقة الطيبة بين مرجعيته السياسية وهذه العاصمة.الجمهوريةعبّر أكثر من وزير حالي عن عدم رغبته في العودة الى الحكومة العتيدة طالما أنّ شيئاً لم يتغير عن مرحلة ما قبل الإنتخابات النيابية.بلغ التوتر في العلاقة بين شخصيتين سياسيتين مرحلة اللاعودة في أي تفاهم أو تعاون أو تسوية.قال نائب إنّ فريقاً أساساً لا يمكنه تخطي نتائج الإنتخابات لا في التكليف ولا في التأليف.اللواءيراقب خبراء بالديبلوماسية الأميركية نتائج جولة بايدن الشرق أوسطية على مناطق الصراع في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين.تلقى مسؤول أكاديمي تطمينات لا تبدو قاطعة بأن مساعدات بالـ"fresh Dollar" قيد البحث إليه لدعم الكادرين التعليمي والإداري.تمضي عمليات التلاعب بسعر الصرف، بأوقات محددة بين الإفتتاح والعصر، على نحو الكتروني بالغ السرعة..نداء الوطنوصف مرجع حكومي سابق ما حصل في الإنتخابات النيابية بأنه تحرك طبقات زلزالية تحت الأرض لم تستقر بعد وبالتالي يجب انتظار المزيد من الوقت لتبلور مواقف تعبر عن الأكثرية الموجودة خارج إطار المنظمة المؤلفة من تحالف "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ومن معهما.استبعدت مصادر في كتلة نواب التغيير أن يتم طرح اسم السفير نواف سلام رئيساً للحكومة لأنه شخصياً لا يبدي حماسة لهذه المسألة ولا يقوم بطرح نهج تغييري الأمر الذي ينعكس سلباً عليه.بعد حادث إطلاق النار على قوة من الجيش أثناء عمليات دهم منازل تعود لتجار مخدرات في منطقة الفنار في المتن حيث كان يقيم الفار "أبو سلة"، تخوفت مصادر أمنية من أن تكون هناك عمليات انتقام من الجيش في البقاع عن طريق نصب كمائن من أجل وقف عمليات الدهم والحؤول دون اعتقال "أبو سلة.الأنباءمصير تمويل خارجي لقطاع حيوي لا يزال موضع تساؤل وضبابية.لا مرشحين جديين لمنصب رسمي وخيارات محدودة في الاستحقاق.