أسرار الصحف 20-06-2022

صحيفة البناء
- كواليس
تساءل مصدر سياسيّ لماذا لا تستفيد الحكومة اللبنانية من بيع النفط الروسي بسعر مخفض كالهند ومن إعلان الرئيس الروسي بدء بيع 50 مليون طن من القمح الروسيّ وإعطاء الأولوية لدول الشرق الأوسط، خصوصاً أن بمستطاع لبنان الحصول على شروط ميسّرة إذا تجاوز طلب الرضى الأميركي واحتكم لحساب المصلحة فقط.
- خفايا
قال مصدر نيابي إن أكبر عقدة أمام مساعي السفير السعودي لتجميع 65 نائباً لتسمية رئيس حكومة تثبت وجود الأغلبية التي تحدّث عنها هو ورئيس حزب القوات اللبنانية هي الحاجة للتحدّث مع الرئيس سعد الحريري وطلب مساندته بتصويت النواب السبعة المحسوبين عليه؛ وهو ما يعني اعترافاً بفشل محاولات تهميشه.
صحيفة الجمهورية
ـ يجري التداول حالياً ببروفيلات لشخصيات مرشحة للرئاسة الأولى مقبول بعضها خارجيا ً ولا تستفز أطراف الداخل.
ـ تتهيّأ هيئة مدنية تمثّل إحدى الطوائف لتحرُّك جديد ومكثف بعيد من الأضواء لترتيب البيت الداخلي مع اقتراب الإستحقاقات المقبلة.
ـ أحد الذين خسروا في الإنتخابات بإحدى دوائر الشمال وقدّم طعنا بالنتيجة قال إنه ما كان ليُقدم على الطعن لو لم يكن متأكداً من ظُلم لحِق به.
صحيفة اللواء
ـ إستنفرت ماكينة إعلامية حزبية إمكاناتها في شن حملة شعواء على رئيس الحكومة المستقيلة بهدف إحراجه لإخراجه من التداول في الإستشارات النيابية الملزمة!
ـ ترفض مستشفى الجامعة الأميركية سداد نفقات الإستشفاء بالبطاقات المصرفية اللبنانية، مقابل القبض نقداً بالليرة أو بالدولار على تسعيرة شراء الدولار الواحد بمبلغ 35 ألف ليرة!
ـ يعتبر وزير مالية سابق أن تشجيع مصرف لبنان على دولرة الحركة التجارية من شأنه أن يؤمن بعض حاجات المركزي من العملة الخضراء لتمويل إستيراد المحروقات والقمح والأدوية المدعومة!
صحيفة النهار
ـ نُقل أن سفيرة دولة أوروبية بارزة عادت الى التواصل مع حزب ممانع مما أثار استياء بعض القوى السيادية والاستقلالية، وتساؤلات عن الخطوة في هذا التوقيت؟
ـ اتخذ رئيس حزب قراراً بوقف كل المساعدات والتقديمات في منطقته، لمن اقترع لخصومه وحارب مرشحه، وعمّم ذلك على قيادات حزبه.
- يؤكد مسؤول حزبي ان حزب الله اضطر لدفع 150 دولار للناخبين الوافدين من سوريا في باضات منظمة بدلا من مئة بعدما امتنع هؤلاء عن التصويت اثر رفضهم ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة...
صحيفة نداء الوطن
ـ توقع مصدر سياسي ان يطلب بعض النواب المقربين من رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات النيابية لمزيد من التشاور، في ظل عدم قبول اي مرشح جدي بشروط رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المتعلقة بالتأليف.
- أشار تقرير يتعلق بواقع القطاع العام الى ان 54% من المؤسسات العامة فرضت تخفيضات في موازناتها تراوحت بين 10 و20% في العام 2021، وواجهت 56% منها هجرة جماعية لكوادرها الفنية، ولم تتمكن سوى 17% فقط من المؤسسات العامة اللبنانية من تعديل خطط عملها ووضع بدائل تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الأداء.
ـ تناقل سياسيون وناشطون الرسالة "القاسية" التي وجهتها كاتبة تركية لأدونيس، قبيل تكريمه في منطقة "بايركلي" في إزمير، وذلك على خلفية مواقف الشاعر السوري/ اللبناني النقدية من الثورة السورية ومهادنته النظام البعثي.
صحيفة الأنباء
-ترويج الوزير
وزير لم ينجح في مهمات أساسية في وزارته ينبري في الترويج لنفسه في موقع أساسي يحتاج إلى أكثر من امكانياته بكثير.
-لم يصدق
مسؤول رسمي لم يصدُق في وعد كان قطعه لمرجعية سياسية في استحقاق مضى.