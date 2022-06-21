أسرار الصحف 22-6-2022

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- ينقل أن العراقيين يتصدّرون واجهة السيّاح القادمين إلى بيروت، ويليهم المصريون والأردنيون.- علم أن أكثر من اسم مطروح لرئاسة الحكومة عاد إلى بيروت في اليومين الماضيين.- تردد ان اسما طرح سابقا لتولي رئاسة الحكومة قد يكون جاهزا للمرحلة المقبلة بمباركة سعودية وتوافق داخلي.- يحاول أفرقاء سياسيّون وبعض التغييريين استمالة كتلة كبيرة الى صفّهم لكن المحاولة جوبِهَت بالصدّ.- يقول دبلوماسي عريق إنّ من يعتقد أنّ ثروة لبنان النفطية مهمة على المدى الطويل مخطئ إذ يمكننا الإستفادة منها فوراً.- تبلّغ أحد الوزراء لوماً كبيراً بعدما أطلق مواقف من استحقاق بالغ الدقة باعتبار أنه ليس ممّن تأهلوا لهذه المهمة بعد.- بات بحكم المؤكَّد أن الرئيس المكلف لتأليف حكومة "جدياً"، يجب أن يحوز على رضى دولة كبرى، معنية بجملة من الملفات الحيوية.- تراجعت حماسة حزب مسيحي يميني، لجهة البرامج الطنانة التي طرحت إبان الحملة الانتخابية.- لمس عائدون إلى لبنان، زحمة لبنانية من المهاجرين إلى دول أميركا اللاتينية، خلافاً للتوقعات!- تردّد أن رئيساً سابقاً لأحد الأحزاب التقى وزيراً سابقا كان في الحزب نفسه وابتعد عنه ثم تم استبعاده وإقالته لعدم انسجامه مع رئيس الحزب الجديد.- تم تحديد هوية النائبين، من بين النواب الذين يعلنون عن أنفسهم أنهم مستقلون، اللذين انتخبا النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس المجلس النيابي ويقال إن أحدهما حاول لاحقاً أن يبرر ما قام به.- لوحظ أنه رغم إعلان النائبين مارك ضو ونجاة صليبا كـ"حزب تقدم" عن تسمية السفير نواف سلام لتأليف الحكومة إلا أنهما بقيا مسجلين في الإستشارات النيابية كنائبين مستقلين من دون أن يشكلا كتلة باسم حزبهما.- توقعت مصادر معنيّة بملف ترسيم الحدود البحرية أن يتأخر الرد الأميركيّ لما بعد زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة وعندها يكون الجواب أن في كيان الاحتلال حكومة مؤقتة وعلينا انتظار الانتخابات في تشرين، وقالت في هذه الحالة سيصبح الأمر بين يدي المقاومة ومراقبتها لعملية الاستخراج من بحر عكا.- قالت مصادر مالية أوروبية إن موسكو تبدو على طريق تصعيد اقتصاديّ في ملف الغاز يوصل أوروبا الى غاز صفر في شهر آب المقبل. وهو الموعد الذي يفترض أن تبدأ فيه عدة دول أوروبية بتخزين الغاز لفصل الشتاء ما يعني فتح الباب لانهيار شركات وإفلاس أخرى- الوعود الفارغة تعود مرة جديدة لتراوغ على اللبنانيين ومصير الكهرباء "ما تقول فول تا يصير بالمكيول".- موقف عربي تجاه لبنان لا يزال يتمحور حول البنود الاساسية التي لم تتم المباشرة باصلاحها حتى اللحظة.- باشرت المصارف اللبنانية أخيراً إغلاق حسابات مودعيها من حاملي الجنسية البريطانية، عبر إيداع شيك مصرفي بقيمة الوديعة لدى كاتب العدل. الإجراء المُتخذ من طرفٍ واحد يتبلّغه المودع عبر الهاتف، وتسير به المصارف تجنباً لرفع دعاوى ضدها أمام القضاء البريطاني الذي يعتبر نفسه صاحب اختصاص بالنظر في هذا النوع من القضايا. وتعرُض المصارف على المودعين توقيع تعهّدٍ بعدم رفع دعاوى ضدّها في بريطانيا مقابل إعادة فتح حساباتهم لديها ووضع الشيك المصرفي فيها.- انسحاب نائب طرابلس عبد الكريم كبّارة من عضوية اللقاء النيابي الشّمالي، الذي يضم 7 نوّاب، ومشاركته كنائب مستقل في الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، بعد تعديل برنامج الاستشارات الذي أصدرته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أدّى إلى إلغاء اجتماع كان مقرّراً اليوم لأعضاء اللقاء في منزله للتداول في موضوع الاستشارات.- يشكو بعض النواب السنّة من المقربين سابقاً من تيّار المستقبل من استهداف النائبة السابقة بهية الحريري لهم بطريقة غير مباشرة. إذ وصل إلى مسامع بعضهم أن «الست» تتحدث باستهزاء عنهم وعن مستوى التمثيل المتدني الذي وصلت إليه اللجان النيابية بوجودهم، مقارنة بما كان عليه الأمر إبان وجود تيار المستقبل في السّلطة. كما فوجئ النواب من تعاطي حزب الله وحركة أمل معهم في انتخابات اللجان، معتبرين أن العلاقة كانت مميّزة مع حزب القوات اللبنانيّة.- يشكو بعض النواب السنّة من المقربين سابقاً من تيّار المستقبل من استهداف النائبة السابقة بهية الحريري لهم بطريقة غير مباشرة. إذ وصل إلى مسامع بعضهم أن «الست» تتحدث باستهزاء عنهم وعن مستوى التمثيل المتدني الذي وصلت إليه اللجان النيابية بوجودهم، مقارنة بما كان عليه الأمر إبان وجود تيار المستقبل في السّلطة. كما فوجئ النواب من تعاطي حزب الله وحركة أمل معهم في انتخابات اللجان، معتبرين أن العلاقة كانت مميّزة مع حزب القوات اللبنانيّة.- استبعد متابعون أن تكون زيارة نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت إلى السفير السعودي وليد البخاري تعبيراً عن سياسة سعوديّة بالانفتاح على تنظيم تختلف معه عقائدياً منذ عقود، ولو أن القرار المتخذ هو لقاء جميع القوى السنية. ولفتوا إلى أن الزيارة مهّد لها النائب نبيل بدر مع البخاري بإشارته إلى أن الحوت يتمنى الاجتماع به والاستماع إلى رأيه.- بينما كان "اللقاء الديمقراطي" يعلن موقفه بتسمية نواف سلام وعدم رغبته المشاركة بالحكومة، كان مسؤولون في التقدمي الاشتراكي يتحدثون في مجالسهم عن عدم القبول بأي وزير في الحكومة الجديدة لا يدور في فلك الاشتراكي، ومنع توزير أي درزي ينتمي لقوى 8 آذار ممن خسروا في الانتخابات النيابية.