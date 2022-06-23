أسرار الصحف 24-06-2022

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النهارتقدم عدد من تلامذة التعليم المهني والتقني بمسابقة باللغة الانكليزية بدل الفرنسية لان المسابقات التي وصلت الى مركز الامتحان لم تتضمن اي اوراق باللغة الفرنسية.عُلم أن التوافق بين حزبين حليفين سياديين كان حاسماً في اللقاء الأخير وتُرك هامش المناورة السياسية لكليهما، على أن يكون الموقف موحّداً حول مسائل واستحقاقات مقبلة.لوحظ أن رئيس حزب هُزم في الانتخابات النيابية لا يزال غائباً عن السمع واللقاءات مع كوادر حزبه، الى معلومات عن تحضير نجله ليقود الاستحقاق الانتخابي المقبل.**************************الجمهوريةإعتبرت شخصية رسمية أنّ موقف لبنان القانوني غير قوي حالياً في مواجهة تحد خارجي مُستجدّ.فسّر متابعون لكلام رئيس تيار بأنّ هناك مَن ردّ التحية للرئيس ميقاتي بعد الإنتخابات النيابية في طرابلس فامتنع عن تسمية أيّ مرشح لرئاسة الحكومة.يرفض حزب السير باقتراح جهات عدة للمشاركة في الحكومة العتيدة لقطع الطريق أمام تيار آخر وعدم الاستئثار بحصّة الطائفة.**************************اللواءيخشى مطلعون من أن يؤدي اشتداد الاشتباك الأميركي – الروسي – الايراني إلى انعكاسات تطيح بفرصة الصيف اللبناني الواعد؟تبلغ وزراء من لون معين، أن فرصة بقائهم في الحكومة، ما تزال قوية، مادامت البرامج التي يُعمل عليها ما تزال على طاولة البيان الوزاري الجديد – القديم..تعاني المؤسسات غير المدنية من شح فاضح في الأغذية والأطعمة، ولو في حدّها الأدنى، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً سلبياً على الأداء والمعنويات!**************************نداء الوطنلاحظت مصادر متابعة أن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله استقبل اسماعيل هنية ووفد حماس المرافق له في صالة وهم خالعون أحذيتهم على عكس ما حصل خلال استقباله لهم في أيلول 2020 وحزيران 2021.لم يعرف ما إذا كان النائب محمد يحيى سيبقى في تكتل «لبنان القوي» بعدما خالف التكتل وسمى الرئيس نجيب ميقاتي بينما كان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أعلن عدم تسمية أحد.تساءلت مراجع سياسية محايدة عما إذا كان النائب نعمت افرام بحاجة لكتلة نيابية تضمه إلى النائب جميل عبود الذي فاز على لائحة تحالف اللواء أشرف ريفي و»القوات اللبنانية» في طرابلس، وعما إذا كان مضطراً لعدم تسمية ميقاتي وترك الأمر لزميله.**************************البناءيصف مرجع حقوقيّ الطعن المقدّم من النائب السابق فيصل كرامي بالطعن الأهم الذي سينظر فيه المجلس الدستوريّ ليس فقط لرمزية ما يمثل كرامي فقط بل أيضاً لأنه الطعن الأكثر قرباً من تحقيق الفوز في ضوء عشرات الأصوات التي بنيت عليها نتيجة الترجيح بينه وبين منافسيه.قال مصدر نيابي إن أغلب الذين منحوا تصويتهم للسفير السابق نواف سلام في تسمية رئيس مكلّف بتشكيل حكومة لا يعرفون عنه الا ما سمعوه عن وجود فيتو من حزب الله على وصوله الى رئاسة الحكومة؛ وهذا مؤشر على مستوى الحياة السياسية والبرلمانية التي جاءت بها الانتخابات الأخيرة.**************************الانباءمسؤول رسمي أكد أنه متمسك بالعلاقة مع مرجع سياسي بصرف النظر عن موقف متباين في استحقاق أخير.تحاول جهة ممانعة باستمرار إشاعة أخبار كاذبة عن إرباك وتباينات وعدم وضوح رؤية داخل حزب عريق، في مسعى للانتقام من النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات النيابية.