اسرار الصحف المحلية 07-07-2022

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النهارقال سفير دولة كبرى في لبنان ان مسيرات "حزب الله" لا تشكل تهديدا لاسرائيل او للبنان لانها غير مسلحة وهي استطلاعية فقط.نقل سفير أوروبي عن مرجع ديني أنه لم يُسمّ أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وأن الأسماء التي نشرت على أساس أنه اقترحها هي مجرد تكهنات إعلامية.لوحظ أن مرجعاً نيابياً استنكر ما تعرّضت له دولة مجاورة من اعتداءات إسرائيلية، لأول مرّة أمام وفد الجامعة العربية.يُنقل أن أعداداً كثيرة من الشباب يغادرون الى دول أفريقية في مغامرة غير محسوبة للعمل دون الاكتراث لرواتبهم.ينشر وزير ونائب سابق صوراً عن استقبالاته الحاشدة ليؤكد أن خسارته النيابة لم تؤثر في زعامته وحضوره.***************************الجمهوريةمن المتوقع أن تصدر مؤسسة عامة قرارات هامة في وقت قريب بجزء من الملفات المرفوعة أمامها.يقول متابعون أن رئيساً لتيار بارز يقول عن مرجع حكومي إنه من النوع الذي لا يوحي بالثقة ولو اجتهد ليوحي عكس ذلك.يعمل رئيس حزب مسيحي شهد خضات قوية بعد الإنتخابات على لفلفة بعض الملفات التي أثارها الإعلام أخيراً من خلال ترضيات جانبية للبعض.***************************اللواءلم يتوقع وزير سابق حصول أي تقدّم في ما يخص إعادة النازحين، من خلال المبادرات المتعلقة بعودة هؤلاء لأسباب اقتصادية ومعيشيةتمرُّ حكومة تصريف الأعمال، بين اتجاهين: الأوّل ذهاب الفريق الرئاسي إلى خطوة تُجمّد عمل الوزراء، والثاني دعوة فريق السراي إلى جلسة لمجلس الوزراء؟جهات غير رسمية تقدّم خدمات لوجستية ونفطية لبعض الوزارات لضمان إستمرار العمل فيها!***************************نداء الوطنإعتبرت مصادر مراقبة أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يحاول أن يلعب دوراً مرجعياً ليكون بمثابة الرئيس الرابع مقلداً الدور الذي حاول أن يلعبه قبله النائب ميشال المر في عهد الوصاية السورية. وأخذت هذه المصادر عليه أنه في طرحه لتعديل مرسوم تشكيل هيئة محاكم التمييز يعطي الحق لوزير المالية بما ليس له حق فيه.لاحظ متابعون أن وزير المهجرين نشط على خط النازحين بعدما شطب الرئيس ميقاتي اسمه من تشكيلته الجديدة. ولاحظوا أيضاً أن اقتراحه عودة 15 ألف نازح في الشهر يعني الحاجة إلى عشر سنوات لإعادة مليون ونصف مليون نازح، هذا إذا وافق النظام على عودتهم وإذا لم يأتِ غيرهم أو إذا لم يعودوا.على عكس ما يفعله تجاه "التيار الوطني الحر" لم يصدر عن الرئيس ميقاتي أي رد على ما نشر عن أنه سمع كلاماً قاسياً بعد بيانه عن مسيّرات "حزب الله". الأمر الذي لم يترك مجالاً كبيراً للتساؤل حول الجهة التي أسمعته هذا الكلام.***************************الأنباءجرس انذار كبير شكّله تهديد الانقطاع الكامل للكهرباء عن كل المرافق بما فيها المطار ما يجب أن يحفّز على الاسراع في انقاذ هذا القطاع ومنع تداعياته الكارثية.اعلان توقّف المراقبين الجويين عن العمل ليلاً بسبب نقص العدد، يذكّر بدورات مجلس الخدمة المدنية ومن بينها المراقبين والتي تعطلت من الفريق الحاكم لأسباب طائفية.***************************البناءقال مرجع سياسي إن التباس الفرق بين وقوف المقاومة وراء الدولة في ملف ترسيم الحدود النابع من رفض المقاومة الاعتراف بحدود لكيان الاحتلال ودعوات وقوف المقاومة وراء الدولة في مواجهتها مع الاحتلال والنابع من سعي لتقييد المقاومة جعل وقوفها الذاتيّ يبدو استجابة لدعواتهم وعلامة ضعف بالتالي.تسبب اتصال فرنسيّ بمرجع حكوميّ حمل اعترافاً إسرائيلياً بما حققته الطائرات المسيَّرة للمقاومة فوق منصة بحر عكا وطلباً أوروبياً بالتدخل مع المقاومة لصياغة هدنة بحرية بتحوّل المرجع الحكوميّ الى موقع التساؤل والدهشة بعدما كان يتهيّأ للتذكير بموقفه المستنكر لعملية المقاومة، لأنها أضرت بالمفاوضات.***************************الأخبارعلى هامش ‏اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في بيروت الأسبوع الماضي، زار كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الكويتي ناصر المحمد الصباح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في منزله. وعلمت "الأخبار" أن لقاء الصباح وباسيل استمر من التاسعة مساء حتى الثانية فجراً.علمت "الأخبار" أن ملف التحقيقات التي تجريها إمارة موناكو حول قضايا مالية تخص الرئيس نجيب ميقاتي سيكون موضع تركيز إعلامي في الفترة المقبلة، وربما باباً لتصعيد الاشتباك السياسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف.تتقصّى سفارات غربية عدة باهتمام تفاصيل زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لمعرفة أسبابها وما نتج منها، في ظلّ تقارير من العدو الإسرائيلي عن تقدم حضور حركة حماس في بعض المخيمات الفلسطينية على حضور حركة فتح.لم تتضح بعد الآلية التنفيذية التي سيقوم على أساسها الجيش اللبناني بتلقي الهبة القطرية التي أعلن عنها أخيراً بقيمة ستين مليون دولار، وما إذا كان الأمر سيعرض على مجلس الوزراء وهل سيتم صرف الأموال بالدولار أو بالليرة.اتخذ مدير جهاز التنشئة السياسية في القوات شربل عيد قراراً بتجميد عمل ناشطي الجهاز عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بعدما نشطوا بشكل كبير منذ إطلاق التطبيق في لبنان. وقد أدت الإشكالات بين مناصري القوات أنفسهم حول كيفية إدارة النقاشات والخلافات عبر التطبيق، إلى اتخاذ قرار بتعليق عمل الحزبيين، وحصر النقاشات في غرف مغلقة فقط.