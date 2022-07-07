أسرار الصحف 08-07-2022

الإعلان

بدأت بعض المرجعيات والنواب يتّخذون نمطاً جديداً في رحلاتهم إلى الخارج، أكان لمناسبة الأعياد أم سواها، ربطاً بالانهيار الاقتصادي، وبخصوصية لها صلة بمحازبيهم وأنصارهم وجمهورهم.عمدت نائبة عراقية تزور لبنان للذهاب الى وزارة التربية لمعادلة شهادة نالتها سابقا في لبنان من دون اجراء اي واسطة للتأكد من شكوى الطلاب العراقيين في لبنان من المذلة التي يعانونها على ابواب الوزارة.تشير معلومات إلى أن محازبين من حزبين قديمين عقائديين، بدأوا يغرّدون خارج سرب قياداتهم وعدم الانصياع للقرارات الحزبية، بما فيها الإقالة.اخذ موضوع الاخبار المقدم من وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية بحق مدير عام المناقصات جان العلية حيزا من اجتماع رئيس الجمهورية مع وزير العدل.تبين لقانونيين ودستوريين ان قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر اخيرا لمصلحة مديرة وسيلة اعلامية رسمية اقيلت سنة ٢٠١٩، بني على اسس سياسية واهية ولم يجد اي مخالفة قانونية او ادارية يستند اليها في القرار المطعون فيه.عمد بعض المصارف الى تحديد سقف لإيداع الأموال عبر الـ atm لا يتعدّى المليون ليرة شهرياً للتضييق على الذين يستفيدون من منصة صيرفة ما ألحق ضرراً بالذين يودعون أموالاً لتسديد أقساط شهرية حيث بات عليهم الحصول على موعد مسبق للدفع داخل المصرف ما يضطرهم الى تعطيل أعمالهم.عمدت سفارة إحدى الدول الكبرى الى تعزيز طاقمها الدبلوماسي أخيراً في إطار السعي الى تفعيل حضورها السياسي والإعلامي ربطا بنزاع دولي مستجدّ.تقوم هيئة مدنية مسيحية بدعم من مرجعية روحية بإتصالات مكثّفة لاجتماع يضمّ النواب المسيحيين ولو بمن حضر.تبلَّغت قيادات لبنانية في الخارج، أن الاتصالات الدولية قطعت مرحلة لجهة التفاهم المبدئي على انتخابات الرئاسة اللبنانية بين منتصف أيلول ومنتصف ت1.توقَّع مصدر نيابي حصول معركة واسعة في المجلس لدى مناقشة مشروع قانون رفع السرية المصرفية.تكاد تكون الاتصالات بين مرجعين متوقفة بالكامل، وتنتظر من يتدخل لكسر حلقة الجمود، ربما في مناسبة الأضحىمن المنتظر أن تبدأ حركة مشاورات سياسية بين القوى السيادية والتغييرية والمستقلة من أجل بلورة دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للإتفاق على اسم جامع لرئاسة الجمهورية ومن المرجح أن يعمل أكثر من وسيط على هذا الخط.إستهجنت مصادر متابعة استشراس ديوان المحاسبة لوقف مكافآت موظفي الداخلية المشاركين في العملية الانتخابية، وموافقته او سكوته على تعويضات اللجان التي تناهز مبلغ 300 مليون ليرة للموظفين المشاركين في الامتحانات الرسمية في التعليم العادي والمهني.يقال إن مرجعاً ادارياً رقابياً راجع وزير العدل هنري خوري حول سعر الصرف الخاص برواتب السلطة القضائية، وأنه أجابه «شو الغريب؟ كل عمرن القضاة بياخدوا رواتب عالية»، ورفض مناقشة الأسس القانونية للدولار القضائي.يقال إنّ نائباً في تيار بارز ورئيس لجنة نيابية يتحدث عن فرصة أمامه لتكرار ما فعله زميل له في دفع تياره الى تبنّي ترشيحه لمنصب نيابي بارز، والنائب يعتقد أنّ باستطاعته فعل ذلك في رئاسة الجمهورية بعد ظهور الانسداد أمام رئيس التيار في الوصول للرئاسة مشيراً الى أجواء جيدة داخلياً وخارجياًقال مرجع نيابي انّ شهر تموز سيكون فاصلاً للحكم على فرضية تشكيل حكومة جديدة وفرضية التوصل إلى اتفاق سريع في ترسيم الحدود، فإذا سار الأمران إيجاباً سيكون لدينا فرص حلول ورئاسة جمهورية بسلاسة، وإذا تعطلا معاً فخطر الفراغ والتعقيد قائم، وإذا حدث أحدهما فالثاني سيكون في الطريقلقاء انعقد أخيراً تطرق الى المواضيع ذات الشأن المناطقي والاجتماعي والاقتصادي بعيداً عن السياسة.شكى عدد من المراجعين من مؤسسة رقابية تتصرف وكأنها تعيش في عالم منفصل عن الواقع المأزوم.خلافاً لما يتم ترويجه عن سعي رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تمديد مكوثه في قصر بعبدا حتى بعد انتهاء ولايته، أكّد عون لسفراء غربيين أنه سيغادر القصر منتصف ليل 31 تشرين الأول من دون أي تأخير وأياً تكن الظروف. وقالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية إنه سيخرج من بعبدا ليتابع عمله السياسي إلى جانب التيار الوطني الحر.انضمت هيئة التفتيش القضائي إلى بقية المراكز القضائية التي تُسيّر بالتكليف، بعدما أحيل رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد إلى التقاعد الجمعة الماضي لبلوغه السن القانونية. وبسبب عدم تشكيل حكومة جديدة، يُستبعد إصدار مرسوم تعيين قاضٍ سني يخلف سعد، مما يحتّم أن يرأس الهيئة بالتكليف القاضي مالك صعيبي كونه الأعلى درجة بين زملائه. فيما يُعتقد أن المركز سيبقى شاغراً حتى تشكيل حكومة جديدة، باعتبار أن أبرز المرشحين لخلافة سعد هو وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.يشكو رجال دين من قرار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تعليق تكليف أو تعيين مفتي مناطق بالأصالة، ما يؤدي الى حال من «التفلّت» في كثير من مراكز دار الفتوى في المناطق. ويعزو هؤلاء قرار المفتي إلى رغبته في تفادي الإحراج بين ما يريده الرئيس سعد الحريري وما يطلبه الرئيس فؤاد السنيورة، إذ إن دريان كان قد قطع وعداً لصهر أحد المفتين بتعيينه مكان عمّه الراحل قبل أن يتراجع خشية «فيتو» قد يضعه السنيورة، كما تراجع عن وعدٍ لأحد مفتي المناطق بتعيين نجله خلفاً له قبل أن يتريّث في الأمر. ويخشى هؤلاء من بقاء هذه الأزمة مفتوحة إلى ما بعد انتهاء ولاية دريان مع بلوغه السن القانونية عام 2025 بحسب ما نُقل عن مقرّبين منه.يجري رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مراجعة كاملة لنتائج الانتخابات في كل الأقضية لدرس أسباب تراجع التأييد الشعبي للحزب، ويركز بشكل خاص على المتن الشمالي حيث يترشح الجميل. وهو يعمل على التدقيق في نتائج كل بلدة ومحاسبة الأقسام التي لم تعمل بشكل جدي، لا سيما أن خسارته أمام القوات كانت كبيرة جداً بعدما نال مرشح معراب عن المقعد الكاثوليكي ملحم رياشي أصواتاً تعادل مجموع الأصوات التي نالها الجميل ورفيقه النائب الياس حنكش معاً.مع بداية هذا الصيف، فوجئ رواد الحمام العسكري المدنيون بشروط جديدة تشبه «الفصل العنصري» بين العسكريين والمدنيين، علماً أن المدنيين يدفعون اشتراكات توازي أربعة أضعاف ما يدفعه العسكريون. وتشمل الإجراءات التمييز في توزيع خزانات الأمانات، واستحداث ممرين إلى الكافيتريا، أحدهما للعسكريين والثاني للمدنيين كي لا يضطر العسكريون لانتظار دورهم. كما مُنع المدنيون من اصطحاب أيّ من أقاربهم أو أصدقائهم، ويحظّر عليهم ارتياد البحر من نقطة معينة، كما تشمل لائحة الممنوعات ركن سيارات المدنيين في المَرأب، وهو ما أثار حفيظة عدد من الرواد الذين يفكرون جدياً في إلغاء اشتراكاتهم واسترجاع أموالهم.توتّرت العلاقة بين وزيرين معنيين بمتابعة شؤون النازحين السوريين رغم أنهما مُصنَّفان من حصة رئيس الجمهورية وحلفائه ومقاربتهما المتشابهة في الملف. وعُلم أن تلاسناً حادّاً وقع بينهما في اجتماع اللجنة الوزارية المتخصّصة لمتابعة ملف النازحين في السراي الحكومي الثلاثاء الماضي، على خلفية اعتراض أحدهما على تعدّي زميله على «صلاحياته» في الملف، مقرّراً عدم المشاركة في الاجتماعات.