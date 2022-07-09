أسرار الصحف 09-07-2022

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كواليسقال دبلوماسيّ غربيّ رافق قمة العشرين أن روسيا انتقلت من مرحلة تخفيف الخسائر لحرب أوكرانيا الى مرحلة تحقيق التعادل السلبيّ. وهذا تعبير عن نتائج توازن ميدانيّ عسكريّ فرضته روسيا وتوازن في الأزمات المالية والاقتصادية داعياً للمسارعة الى تسوية متوازنة قبل ان تنقلب الموازين.خفاياحاز إحياء حزب الله لمناسبة إرشاديّة دينيّة اهتمام عدد من السفارات الغربية، وقال أحد الدبلوماسيين إنها أظهرت المئة ألف الثانية التي يقوم الحزب بإعدادها داعياً لمحاولة فهم مجتمع حزب الله بغير طريقة الذين يتصدّون للحزب بالتنمّر والتنديد قائلاً هو يعمل بجدّية وهم يتكلمون كالمهرّجين.ـ سأل رئيس حزب وزيراً ونائبا سابقاً «حرداناً»ومنكفئاً، عن سبب عدم حضوره اجتماعات المكتب السياسي للحزب وكان حوار وعتاب لم يؤدِّ إلى نتيجة.ـ سُئل مرجع سياسي متى نحصل على الغاز المصري فأجاب: عندما تتحرّك باخرة من إيران.ـ قيل في إحدى الجلسات السياسية التي ناقشت الوضع الحكومي، إنّ مرجعاً رسميا معنياً بالحكومة يتصرّف وكأنّه في بداية ولايته بينما هو على مشارف انتهائها.همستخشى دوائر أمنية أن يكون لبنان والمحيط البحري من الجزر المجاورة مسرحاً لعمليات ضغط أمني بالوسائل المعروفة.غمزتعيش مكاتب تعبئة خطوط الهاتف الخليوي، بالبطاقات المسبقة الدفع حالة من الفوضى، فالأسعار تتراوح بين 180 ألف ليرة و200 ألف ليرة لباقة التشريج عينها؟لغزشغل اغتيال رئيس وزراء اليابان الوسط الاعلامي والسياسي في لبنان، وكأنه حدث محلي، وتزايدت الرهانات والاستنتاجات التي تدور في الفراغ كالعادة!لا براهينيقول نقيب سابق للمحامين ان إجراءات القاضية غادة عون تستند على اقوال الصحف ونشرات الاخبار وملفات احد المحامين الحزبيين وليس على براهين ودلائل علمية.تقليص المساعداتبدأت مرجعيات سياسية وأحزاب وتيارات بتقليص مساعداتها لمحازبيها وأنصارها على أكثر من خلفية مالية وتقييم ما جرى في الانتخابات النيابية.اهتمام لافتحظيَ لقاء مرجع سياسي بنائب من منطقته ينتمي الى تيار بارز باهتمام لافت على رغم عدم هضمه من ِقبل محازبين وأنصار وجمهور المرجع المذكور.ترشّح بالصدفةيتردد ان نائبا حاليا ترشح من طريق الصدفة بعدما كان طلب اليه المساعدة في ايجاد مرشح ولم يوفق.نقلت أوساط متابعة أن البطريرك الراعي لن يطرح أي اسم أو لائحة أسماء لرئاسة الجمهورية ولن يكرر تجارب فاشلة حصلت سابقاً وهو سيكتفي بوضع سقف لمواصفات الرئيس الجديد والمهمة المطلوبة منه وهي استعادة الجمهورية والقرار السيادي وإنقاذ البلد من القعر.بدأ بعض الأوساط المختلفة محاولة تمرير أسماء معينة كصاحبة حظ في انتخابات رئاسة الجمهورية على رغم أنها بعيدة عن الدخول في مثل هذه المنافسة التي لا تتجاوز فيها الخيارات العملية عدد أصابع اليد.نقلت مصادر متابعة أن «حزب الله» سيتردد في إرسال مسيرات إضافية بسبب خشيته من تكرار موقفي رئيس الحكومة ووزير الخارجية الرافضين لها لأنه لا يمكن السكوت عنها في ظل التأكيد على التقدم في مسار المفاوضات.*فتور وتلميعفتور بات واضحاً بين مرجعيتين رسميتين رغم محاولات التلميع.*تحصيل مكاسبفريق سياسي يواظب على مهاجمة مرجعية رسمية مكلفة بمهمة جديدة في محاولة لتحصيل مكاسب.