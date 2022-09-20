أسرار الصحف 21-09-2022

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ينقل أن لقاءً بين رئيس حزبي ونائب سابق وأمين عام لحزب ممانع اتسم بالصراحة التامة وخصوصاً عرض مرحلة الانتخابات النيابية الأخيرة وكل ما واكبها.يقوم مرافق وزير سابق للداخلية بتهديد مواطنين في احد المنتجعات السياحية البحرية ومتوعدا بالمزيد في حال وصول الوزير والضابط السابق الى قصر بعبدا.يسود الإحراج معظم النواب والأحزاب من خلال كثرة المراجعات بشأن الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة طلبا الحسومات والمساعدات.ربط خبير ما بين تواجد الوسيط الأميركي في نيويورك وترتيبات المشاورات الجارية حول ملفات الطاقة والغاز في لبنان والمنطقة.لجأ قطب نيابي - سياسي موالٍ إلى "تبادل خدمات" مع بعض الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى.تنشط تحويلات مالية عبر الوسائل المعروفة من العاصمة إلى مناطق أخرى، ومعظمها بالعملة الاجنبية.مراجع سياسية تساءلت عن سبب وقوع أكثرية أو كل عمليات اقتحام المصارف خارج "المناطق الشرقية" منذ عملية جب جنين حتى عمليات الغازية وشحيم وبيروت والضاحية.لاحظت جهات مراقبة أنه يتم التركيز دائمــا على منطقتي طرابلس وعكار للحديث عن انطلاق عمليات مخلة بالأمن تمهد للفوضي مع ربطها بالجماعات الاصولية وأحياناً بتدخلات تركية، بينما الانخيارات الأمنية المتلاحقة تحصل في مناطق أخرى وبالخطورة نفسها.يتردد أن الرئيس عون طرح على الرئيس ميقاتي أن يسمي هو بديل الوزير أمين سلام، مقابل التخلي عن سعادة الشامي باعتبار أنه يريد توزير رفيق حداد مكانــه. كما أنه يريد استبدال الوزيرة نجلا رياشي بميشال حبيس. والهدف تعيني وزيرين حزينين لدعم وضع باسيل داخل الحكومة وداخل "التيار".خفاياقال مدير إحدى شركات الإحصاءات واستطلاع الرأي إن الاستطلاع الذي أجرته شركة مملوكة لأحد نواب التغيير حول توزّع اللبنانيين بين المرشحين المحتملين للرئاسة كان مقرراً للنشر لتسويق تبني ترشيح قائد الجيش دون تنسيق معه، لكن النتيجة التي جاءت لصالح النائب جبران باسيل حالت دون النشر.كواليسقال دبلوماسيّ عمانيّ إن تقدماً كبيراً حصل في مسار الملف النووي الإيراني يتمثل بتوافق أميركي أوروبي بطلب طيّ ملف التحقيق في المواقع المختلف عليها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يعني إعادة فتح المسار التفاوضيّ بصورة إيجابية لصالح التوصل الى اتفاق قريباً.تبين أن كل ما يسرب عن استحقاق داهم غير محسوم و انه ينتظر جولات من التفاوض على صيغة معينة.مرجع روحي كان منزعجاً جداً من اللهجة التي توجه بها بعض النواب لمرجع دستوري كبير في مناسبات مختلفة معتبراً أنها غير لائقة.نقل عن مرجع كبير أن من يواجهها في تأليف الحكومة هو مرجع سياسي كبير و ليس المسؤول المباشر عن عملية التأليفحراك لافتحراك مكثف ولافت لمرجعية رسمية في محفل دولي خلافاً لنوعية اللقاءات التي كانت تحصل في السنوات القليلة الماضية.*الخيار التوافقييبدو أن الخيار التوافقي يتقدم ليس فقط داخلياً الأمر الذي ستوضحه الأيام المقبلة.