أسرار الصحف 22-09-2022

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عُلم أن وزيراً سابقاً ومعاوناً سياسياً لأمين عام حزب ممانع، ساهما في حصول لقاء سياسي طويل جمع الأمين العام ورئيس الحزب.يتجنّب أكثر من نائب في تكتل نيابي موالٍ للعهد، التطرّق إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل.يُنقل عن دبلوماسي لبناني في نيويورك أن دولة إقليمية لديها طموح بالإنضمام إلی نادي الدول المعوّضة للطاقة الروسية إلى أوروبا..تراجعت العلاقة إلى درجة الفتور بين حزب وسطي وآخر يميني، على خلفية التباين تجاه مقاربة استحقاق في الواجهة!قيل إن 3 مرشحين للرئاسة في جعبة مرجع وازن، يتكتم عليها، وهي من خارج الأسماء المتداولة!بموازاة تحضير أنصار الرئيس عون مسيرات ترافق خروجه من قصر بعبدا دعماً له، يحكى عن تحضير معارضين له احتفالات بانتهاء العهد.في ظل استمرار انقطاع الكهرباء بصورة شاملة في كل لبنان اقترح بعض المراقبين تبديل اسم وزارة الطاقة ليصبح وزارة المولدات الكهربائية التي تتولى عمل الوزارة.توقعت مصادر قضائية ألّا تتم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تسمية القاضية سمرانده نصار كمحققة عدلية في قضية تفجير مرفأ بيروت إلى جانب القاضي طارق البيطار، لأن هناك اعتراضاً على الإسم أولاً ولأنه لم يتم التوافق على المهام التي ستوكل إلى المحقق، بحيث كان يريد مجلس القضاء الأعلى حصرها بالحالات الإستثنائية والمرضية وربما لم يعد يقبل حتى بهذا الأمر.مرة جديدة يتم استخدام ضائقة اللبنانيين المعيشية والحياتية واستغلالها في وعود ليست الا فقاعة صابون.أحد الوجوه الذي لم يحالفه الحظ انتخابياً عاد ليظهر اعلامياً من دون الكشف عن برنامجه وغايته المستقبلية.