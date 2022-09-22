أسرار الصحف 23-09-2022

اسرار النهار



الإعلان

اللواء

نداء الوطن



البناء



اسرار الجمهورية



الأنباء

- علم أن وزير الطاقة وليد فياض دخل الى اجتماع إحدى اللجان النيابية سائلاً عن موضوع الاجتماع ليتبيّن له أنه غير معني بالمضمون وأنه يقصد اجتماع لجنة أخرى في موعد آخر- قال النائب سليم عون لزميله فؤاد مخزومي على هامش اجتماع اللجان النيابية “ما بدي رد عليك على الواتساب أحسن ما تفهمني غلطهمس- نصحت دوائر دبلوماسية أميركية شخصية لبنانية التقتها على هامش اجتماعات نيويورك، بعدم تفويت الفرصة المتاحة لتوقيع الاتفاق مع تل أبيب قبل 3 ت2!غمز- ردّ مصدر نقابي على عبارة غريبة في بيان موظفي المصارف متسائلاً: هل يجوز الاستهتار بحياة ألوف المواطنين الموطنين رواتبهم في المصارف المقفلة!لغز- ثبت، فعلياً، أن مساعدة عربية لصندوق تعاضد القضاة، وفَّرت لهم معونة دورية بـ«الفريش دولار»!خفايا- تشهد إحدى الوزارات الأساسية عملية إخفاء مستندات تتعلّق بمشاريع نُفّذت في المرحلة السابقة.- تردّد أن الجانب الإيراني اشترط حضور وزير الطاقة وليد فياض الى طهران لاستكمال المباحثات حول هبة الفيول الإيرانية التي ستستبدل بمادة المازوت المطابق للمواصفات لتشغيل معملي دير عمار والزهراني.- تجرى تدخلات في الدوائر المعنية لإضافة أسماء في لوائح الأسر المستفيدة من البطاقة التمويلية المنتظرةخفايا- تؤكد مصادر نيابية أن نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس جديد بات متوافراً بعد احتساب عدد النواب الذين قرّروا رفض استخدام التعطيل شرطاً للحصول على التوافق وفضلوا الاحتكام للائحة مرشحين تُعرض أمام النواب على الفراغ بذريعة الشراكة ما قد يؤدي الى الانهيار خصوصاً أن لا غطاء دولياً للفراغ.كواليس- قال مصدر روسيّ إن الرئيس فلاديمير بوتين قرّر العملية العسكرية في أوكرانيا في سياق المواجهة مع الناتو، والعنوان كان واضحاً برفض توسع الناتو. والمواجهة مستمرة وهي قد تتصاعد واحتمالاتها مفتوحة والسلاح النوويّ ككل أسلحة روسيا موجودة لخدمة الأهداف ولا خطوط حمراء- توقفت أوساط سياسية عند تبدل تعاطي تيار بارز مع مسألة دستورية كان يخش حصول تلاعب في مواعيدها ويعرض المتلاعبين لاتهامات بالتمرد.- إعتبرت أوساط قضائية أن مرجعية قضائية تسرعت في الحكم مسبقاً على إسم قاض طرح أخيرا رديفا في ملف حساس فقيمت آداءه سلبا قبل تسلم القاضي المذكور للملف علما أن المرجعية القضائية نفسها لطالما أشادت بالقاضي المطروح.- توقفت مراجع أمنية أمام الاتهامات الباطلة في أكثر من اتجاه وهي تبحث عن مصدر الرواية.- هجرة الموظفينيواجه القطاع العام أزمة خطيرة تتمثل بهجرة الطاقات الشابة والخبرات إلى المؤسسات الخاصة أو الى الخارج، في ظل الواقع المزري مالياً لقيمة الرواتب.- فوضى في وزارةوزير يعاني من فوضى عارمة داخل أروقة وزارته حيث تدب الفوضى في كل المعاملات الإدارية دون أدنى رقابة.