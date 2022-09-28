اسرار الصحف 29-09-2022

النهار

الإعلان

اللواء

نداء الوطن

الجمهورية

الأنباء

*اجرت شخصية لبنانية في 8 اذار اتصالا بمسؤول سعودي وهنأته بالعيد الوطني ال92 في المملكة العربية السعودية .*اشاد مفتون ومشايخ في دار الفتوى بالدور الذي لعبه النائبان فؤاد مخزومي وأشرف ريفي في جمع النواب السنة ودعمهما لهذه الخطوة الوطنية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية.*فيما يستمر اضراب القضاة اعترف قاض على “غروب” يجمع زملاء له بأنه لم يعد قادرا على تأمين ابسط مقومات العيش لافراد اسرته بعد تراجع قيمة راتبه*صرف وزير خارجية دولة عربية فاعلة النظر عن المجيء إلى بيروت لاعتبارات تتعلق بمستجدات لبنانية وإقليمية تتعلق بالاستحقاق اللبناني..*تزايدت عمليات النشل من قبل شبان غير لبنانيين للمتقدمين بالسّن من الرجال والنساء، على حدّ سواء..*اضطر وزير سيادي إلى إصدار توضيح بعد بلبلة تسبَّب بها بيان سابق حول وضعية سعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان، على أساس سعر الدولار الجمركي المتفق عليه!*في 16 أيلول وقع رئيسا الجمهورية والحكومة على قبول هبة مقدمة من شركة اتحاد المقاولين CCC إلى وزارة الخارجية عبر السفارة اللبنانية في الجمهورية الهلينية (اليونان) وهي بقيمة 540 يورو تقريباً وكناية عن 4 خراطيش حبر للآلة الطابعة بما يوازي 923940 ليرة فقط لا غير. طبعاً على سعر الصرف 1507 ليرات.*عُلم أن أحد المحامين المقرّبين من رئيس «التيار الوطني الحر» والمعروف بوجود ملفات بحقه، يبادر إلى الاتصال بكبار المودعين من لبنانيين وأجانب عارضاً التوكل عنهم لتحصيل ودائعهم من المصارف، مقابل تقاضيه أتعاباً مالية مرتفعة، تبدأ بدفعة مسبقة «فريش دولار» وتنتهي بنسبة تصل إلى 30% من أصل المبلغ المحصّل.*لوحظ غياب أمين عام تيار سياسي عن الواجهة وحتى عن وسائل التواصل الإجتماعي بعدما كان حكي عن خلاف بينه وبين رئيس التيار وتحميله مسؤولية فضائح حصلت في الإنتخابات النيابية.*وصفت أوساط سياسية زيارة رئيس تكتل نيابي لمرجع ديني بأنّها محاولة لطلب شيء يُدرك مسبقاً أنّه لا يمكن أن يعطيه إياه.*يقول بعض السفراء الأجانب إنّ لبنان مقبل على انفراجات محدودة قد لا تدوم اذا كان الإستحقاق الرئاسي سيُنجز على صفيح حامٍ.*عبّر مرجع أمني عن قلقه من حجم انعكاسات ما يجري على الوضع الأمني في بعض المناطق الحساسة وكلفة القيام بالإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة.*انقسام في الرأي داخل فريق سياسي جديد حول استحقاق بات على الأبواب ولا اتفاق على خيار موحّد.*أجواء هيئة دستورية تؤشر الى احتمال صدور قرار مرتقب عقب استحقاق سابق في وقت قريب.