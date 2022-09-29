أسرار الصحف 30-9-2022

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نداء الوطن

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- تردَّدت معلومات أن جلسة الورقة البيضاء، كانت استعراض قوة بوجه دعم دولة كبرى لمرشح يعتبر من "صقور المعارضة".- أثار تراجع وزير عن تعميم أصدره بلبلة لجهة العجز الظاهر- في نظر اقتصاديين- عن إدارة ملف التحوُّل في سعر صرف الدولار وتأثيره على المالية العامة والأسعار- يصرُّ رئيس تيار موالٍ على دفع البلد إلى الفوضى، في اختبار قدرته على تحريك الشارع، والاستعداد لمتغيرات تخدم طموحاته.- قالت شخصية معارضة بعــد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمس إن على القوى الســيادية أن تعمل على خطة عملية لمواجهــة تطيير النصاب والجلسات بالتنسيق مع القوى الرافضة للمس بالدستور، بدل الإستسلام للفراغ وكأنه صار قدرا لا يلقى أي معارضة وبالتالي إن السكوت عنه لم يعد مقبولا.- على رغم التداول باسمه كمرشـح محتمل للمعارضة لم يسجل أي تصريح أو حضور للنائب السابق صلاح حنني الذي يبقى اسمه مطروحا للتوافق عليه في حال الدعوة الى جلسات انتخاب جديدة.تساءلت أوساط سياسية عمن يقف وراء سؤال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب للرئيــس بــري "هــل يفرض الدستور انتخاب ماروني لرئاسة الجمهورية؟".- قال أحد النواب الجالسين في الصفوف الخلفيّة إنه متأكد من أن النائبة سينيا زرازير هي صاحبة الصوت لهمسا أميني وإنها مثل زميليها غسان سكاف وبلال حشيمي خالفت وعدها لزملائها فلم تنتخب ادة الذي انتخبه سكاف ولم ينتخب معوّض الذي انتخبه حشيمي ولم ينتخب لبنان بعكس وعودهم جميعاً- مقابلة لشخصية سياسية مع محطة إعلامية، كانت لافتة في ظل النزاع القائم بين الطرفين.- يتردد أن رئيس حزب مسيحي تعمّد المديح بأحد النواب في واحدةٍ من إطلالاته الإعلامية بقصد حرق ورقته الرئاسية.