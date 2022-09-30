أسرار الصحف 1-10-2022

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

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LBCI News Lebanon

البناء



- قال مرجع سياسيّ إن 15 تشرين الأول سيكون يوماً هاماً في تاريخ لبنان، حيث يحلّ موعد بدء الاستخراج من حقل كاريش، وهذا يعني إما أن يتم الترسيم قبل هذا اليوم أو يكون موعداً لبدء الحرب. وفي هذا اليوم يحسم المجلس الدستوريّ مصير الطعون النيابية وتظهر التوازنات النهائيّة في المجلس.

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- قال مصدر على صلة بالملف الحكوميّ إن نتائج جلسة الانتخابات الرئاسيّة كشفت الحاجة الملحّة لتسريع المسار الحكوميّ، لأن احتمالات الفراغ الرئاسيّ تتقدّم على احتمالات نجاح جلسات انتخابيّة لاحقة بالتوصل الى انتخاب رئيس وتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع الحكومة.





اللواء



- أبلغ مسؤول لبناني كبير الجانب الأميركي الذي التقاه على هامش اجتماعات نيويورك أن من سيتولى التوقيع عن لبنان على اتفاق ترسيم الحدود هو وفد تقني مفوض بذلك.



- أجرى نائب سابق شمالي اتصالات بنائب حالي، وشكره على ما اعلنه بعد جلسة الخميس، وتواعدا على اللقاء.



- يُصرُّ حزب بارز على المضي قدماً في التقريب بين فجوتين في تأليف الحكومة، للحؤول من دون ورطة الفراغ المنهكة.





النهار



- تجري لقاءات واتصالات على أعلى المستويات بين حزبين حليفين تباعدا في الآونة الأخيرة وبرزت معالم التوافق عبر التصويت من كليهما للنائب ميشال معوّض.



- استغربت أوساط عدة إعادة طرح احد الافرقاء النافذين في السلطة في اطار المحاولات الجارية لتعويم الحكومة الحالية توزير أسماء لم تنجح في الانتخابات النيابية على سبيل "التعويض" عليها فشلها!





نداء الوطن - قال مرجع سياسيّ إن 15 تشرين الأول سيكون يوماً هاماً في تاريخ لبنان، حيث يحلّ موعد بدء الاستخراج من حقل كاريش، وهذا يعني إما أن يتم الترسيم قبل هذا اليوم أو يكون موعداً لبدء الحرب. وفي هذا اليوم يحسم المجلس الدستوريّ مصير الطعون النيابية وتظهر التوازنات النهائيّة في المجلس.- قال مصدر على صلة بالملف الحكوميّ إن نتائج جلسة الانتخابات الرئاسيّة كشفت الحاجة الملحّة لتسريع المسار الحكوميّ، لأن احتمالات الفراغ الرئاسيّ تتقدّم على احتمالات نجاح جلسات انتخابيّة لاحقة بالتوصل الى انتخاب رئيس وتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع الحكومة.- أبلغ مسؤول لبناني كبير الجانب الأميركي الذي التقاه على هامش اجتماعات نيويورك أن من سيتولى التوقيع عن لبنان على اتفاق ترسيم الحدود هو وفد تقني مفوض بذلك.- أجرى نائب سابق شمالي اتصالات بنائب حالي، وشكره على ما اعلنه بعد جلسة الخميس، وتواعدا على اللقاء.- يُصرُّ حزب بارز على المضي قدماً في التقريب بين فجوتين في تأليف الحكومة، للحؤول من دون ورطة الفراغ المنهكة.- تجري لقاءات واتصالات على أعلى المستويات بين حزبين حليفين تباعدا في الآونة الأخيرة وبرزت معالم التوافق عبر التصويت من كليهما للنائب ميشال معوّض.- استغربت أوساط عدة إعادة طرح احد الافرقاء النافذين في السلطة في اطار المحاولات الجارية لتعويم الحكومة الحالية توزير أسماء لم تنجح في الانتخابات النيابية على سبيل "التعويض" عليها فشلها!



ـ توقفت مصادر مراقبة عند استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون السفيرة الأميركية مع وفد عسكري رفيع في مكتبه في اليرزة في 29 أيلول الماضي بينما كانت تعقد في مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي غابا عنها.

ـ تساءلت شخصية سياسية عن سبب تطيير قوى 8 آذار النصاب بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى على رغم أن قوى المعارضة ما كان بإمكانها أن تتفق على مرشح واحد وتعطيه 65 صوتاً بغياب ستة نواب من صفوفها، واعتبرت أن هذا الأمر مرده إلى أن هذه القوى الممانعة لا يمكن أن تحصل على أكثر من 61 صوتاً.