أسرار الصحف 5-10-2022

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- تتحدث اوساط سياسية عن وساطة قطرية ساهمت في تعجيل الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل من دون اثارة اي ضجيج.- يلاحظ أن أصوات مناشير الحطب تُسمع ليلاً في معظم الأحراج بعيداً من تدخلات الجهات المختصة، وذلك على خلفية سوء أحوال الناس وحاجتهم الى وسائل التدفئة.- بدأت شركات تنقيب عن النفط حجز فنادق وشقق مفروشة لموظفيها الذين يستعدون للمجىء الى لبنان بعد توقيع اتفاق الترسيم.- عُلِم أن ممثلين لأكثر من وزارة في دولة خليجية، زاروا لبنان في الأيام الماضية والتقوا الوزراء اللبنانيين المعنيين، من دون أن يرشح شيء عن هذه الزيارات وأهدافها- بدأ اللوبي المناهض لإتفاقية ترسيم الحدود التحرك لإفشال المفاوضات، والضغط على إدارة بايدن انتخابياً.- يجزم وزير من الثنائي الشيعي أن الحكومة كان من الممكن أن تصدر مراسيمها اليوم، لكن حجم المطالب التعجيزية أطاح بهذا الاحتمال.- لم تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر بالنسبة للذين لديهم دولارات أقدموا على صرفها، في ضوء معلومات سياسية لم يكتب لها النجاح.- تقاطعت المعلومات حول أرجحية عدم صدور مرسوم تجنيس جديد في عهد الرئيس ميشال عون، رغم اصرار رئيس "التيار الوطني الحر" عليه مقابل رفض وزير الداخلية امراره وذلك بعد الضجة التي اثيرت حوله والفضائح التي تفوح منه.- يردد بعض أهالي ضحايا المرفأ أن جهازا امنيا اصطحب الموقوف بدري ضاهر مرات عدة للعشاء في منزله.- لوحظ أن عددا من المطلعين على موضوع ترسيم الحدود البحرية اعتبروا أنه كان من الضروري بالنسبة إلى السلطة دفن الخط 29 للذهاب نحو التفاهم الحاصل الذي يسوق له "حزب الله" وكأنه انتصار، بينما تخلى لبنان عن حقوق كثيرة من البر والبحر يتم التعتيم عليها.- ربطت مصادر إعلاميّة بين تصاعد حملات إعلاميّة لتحميل حكومة الرئيس حسان دياب مسؤولية الانهيار بسبب قرار توقف دفع سندات اليوروبوند وبين تصاعد الملاحقات القضائيّة لحاكم مصرف لبنان، خصوصاً أن قرار التوقف اتخذ بإجماع الرؤساء وأنه لو تم الدفع لما كان في مصرف لبنان اليوم دولار واحد.- علّق مرجع سياسيّ على فرضيّة عدم توقيع حكومة الاحتلال على اتفاق الترسيم مع لبنان أو انقلاب حكومة مقبلة عليه بقوله ستكون من العجائب التي تحتفل بها المقاومة لتخوض حرباً مع "إسرائيل" ومعها سلاح قانونيّ هو وثيقة أميركيّة رفضتها «إسرائيل» او انقلبت عليها- لم ينزل كلام أحد السياسيين برداً وسلاماً على الديبلوماسيينُ الغربيين عندما غِّيب الموقف اللبناني الرسمي لصالح الميليشياوي.- رد أحد الوزراء الذي تعرض اكثر من مرة للانتقاد والتهديد بتعييره معبرا عن رفضه المزايدات وأنهّ يفضل في عمره تشغيل العقل.- قررت هيئات إغترابية هيكلة مساعداتها للمقيمين وفق روزنامة جديدة تحدد الحاجات من دون زيادة أو نقصان.- مناورات سياسية يمارسها فريق طامح لدور في المرحلة المقبلة حتى على حلفائه قبل الخصوم.- مرجعية سياسية ورسمية تبدو أكثر من مرتاحة في الأيام الأخيرة على خلاف ما كانت عليه طوال الفترات السابقة.