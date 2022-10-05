أسرار الصحف 06-10-2022

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علم ان رئيس تيار نافذ قدم عرضا لمرشح درزي بارز فشل في الانتخابات النيابية وتقدم بطعن يقضي بالاخذ بالطعن مقابل ان يشكل كتلة صغيرة تحل محل كتلة طلال أرسلان على ان تضم نوابا من كتلة التيار المذكور.عُلم أنه عُقدت لقاءات في عاصمة أوروبية بارزة بين مسؤول لبناني ومستشارين لرئيس الدولة الأوروبية صبّت في خانة استطلاع الأجواء الرئاسية.تُبدي مراجع أمنية مخاوفها من حصول اقتحامات تطاول بعض المرافق العامة والخاصة على غرار ما يحصل في المصارف.نصح مسؤول أمني بعض أصدقائه بعدم استعجال إطلاق المواقف السلبية من حدث مهم فالجميع يصطفّون من أجل إتمامه.عُلم أن رئيس تيار سياسي أجرى أخيراً لقاءات سياسية غير معلنة في عواصم خارجية.توقّع أحد المسؤولين عن قطاع حيوي أن يزيد استشراس فريق سياسي معيّن بوتيرة مرتفعة في مواجهة بعض كبار المسؤولين عن مواقع مالية واقتصادية عالية.تكشف مصادر دولية معنية بالوضع اللبناني أن الترسيم البحري يفترض إدارة لبنانية جديدة تنسجم مع التوجهات الغربية في ما خص ملف النفط..ترددت معلومات عن أزمة خانقة أصابت علاقة مرجع بوزير سيادي، من دون اتضاح الأسباب الحقيقية لهذا الاختناق.أحدثت بيانات مصرف لبنان وأخبار المنصات بلبلة بالنسبة لحسابات صيرفة، وكذلك سعر صرف الدولار مرتبطاً بصيرفة.لوحظ أن "الوكالة الوطنية للإعلام" حذفت من البيان الصادر ليل أمس الأول عن أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت كل ما يتعلق بالنقد الذي طال وزير العدل هنري خوري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.هجوم إعلامي من موقع "تيار المستقبل" على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سبق الزيارة التي يقوم بها نواب كتلة "الإعتدال الوطني" اليوم الى معراب للقائه في إطار التنســيق لمواجهـة الإستحقاق الرئاسي وبعدما كانت تصدر بيانات باسم نواب من الكتلة تهاجم "القوات".اعتبرت مصادر متابعة أن "حزب الله" يخوض معركة تثبيت حصة وازنة في الحكومة التي يطالب بتشكيلها لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ليحافظ على مواقع قوة له تعويضا ً عن خسـارة موقع قوة التوقيع الذي سيفقده بخروج الرئيس ميشال عون من بعبدا.قالت مصادر على صلة بـالاتصالات حول الاستحقاق الرئاسي إن هذا الأسبوع سيقرر ما إذا كان التصويت في الجلسة المقبلة سيكون مشابهاً للجلسة السابقة في التموضع وراء ميشال معوّض من جهة ومقابله الورقة البيضاء بالنسبة لكل من كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطيّ.توقّعت مصادر غربية النجاح لمساعي تمديد الهدنة في اليمن رغم نهاية مدة الهدنة السابقة وحجم التوتر السائد لأن الغرب لا يتحمل انهيار الهدوء في الخليج، خصوصاً ان مخاطر إقفال الممرات المائية أمام إمدادات الطاقة تشكل أول تداعيات العودة للحرب مهما كانت كلفة تفادي هذا الخطر.حراك دولي كبير متوقع تجاه لبنان في الأسابيع المقبلة.تطورات مالية واقتصادية عابرة للحدود قد تحطّ رحالها في لبنان وتكون تداعياتها كبيرة.