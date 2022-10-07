اسرار الصحف 08-10-2022

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استغربت اوساط مالية لجوء حاكم مصرف لبنان الى التعميم الذي يلزم المصارف اعلامه قبل فتح اعتمادات لشراء الفيول من الخارج خصوصا ان السوق تحررت بعد توقف الدعم وصارت حرة. وقد اثار التعميم غير الواضح قلقا من اعادة التضييق على الاستيراد و”تجفيف” الاسواق مجدداأسف وزير سابق وسياسي عتيق لان يتم تحديد مواعيد الجلسات النيابية بحسابات “التزريك والنكايات” السياسية وعدم مراعاة المشاعر الجماعية لمكونات اساسية في البلدلوحظ أن حملات عنيفة تُشنّ ضد مستشفيات ومؤسسات صحية على خلفية الهدر والفساد، وبعضها على خلفيات سياسية، وهو ما ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي أخيراًعُلم أن ثمة احزابا أرجأت مؤتمراتها والقيام بنفضة شاملة في قياداتها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية وربطاً بالظروف الدقيقة التي يمر بها البلد في الوقت الراهنسجلت جهات دبلوماسية على المسؤولين الكبار الإستعجال في ضخّ كمية، زادت عن حدّها، من التفاؤل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود!فُهم من قيادي سابق معارض في تيّار موالٍ أن مع كل إطلالة إعلامية لرئيسه، تزداد حدّة الشرخ الداخلي، من دون التجرؤ على إشهار المواقف المعترضة!يهتم مرشحون قدماء وجُدد بزيارة مرجع روحي لوزير سابق، جرى تداول اسمه بقوة في أوساط «الثنائي الشيعي» وبعض الدوائر الخارجية..تعتقد مصادر مراقبة أن الرئيس نبيه بري تعمّد تعيين يوم 13 تشرين موعداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية لإحراج رئيس التيار الوطني الحرّ وتكتل لبنان القوي للتغيب عن الجلسة التي يراد لها أن تفقد النصاب.تتساءل أوساط سياسية عمّا إذا كان «حزب الله» موافقاً على مطالعة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حول ان الخيار اليوم بين توجّهين: توجه الحرب وتوجه النمو والإزدهار واستخراج النفط. معتبراً أن الإتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل يلغي بصورة غير مباشرة دور سلاح الحزب.قالت شخصية حزبية إن الهلع الذي أصاب المتعاطين بملف ترسيم الحدود البحرية بعد رفض إسرائيل التعديلات اللبنانية نابع من مسألتين: الخوف من تداعيات الحرب إذا حصلت والنكسة التي ستصيب العهد بسبب عدم حصول التوقيع النهائي قبل 31 تشرين الحالي. واعتبرت هذه الشخصية أن آخر ما يمكن تصوّره هو انتظار الدائرين في فلك «حزب الله» والمتعاطين بهذا الملف عملية إنقاذ أميركية.أصدر أحد الأحزاب تعليماته لعناصره كي يكونوا جاهزين لأي تطور ميداني حدودي.مسؤول في تيار حزبي علّق عمله السياسي موقتاً، لم يرَ في زيارة تكتل نيابي من مذهب معيّن لرئيس حزب مسيحي بارز ما يقلق، ووضعها في إطار التشاور فقط.كشفت سفيرة دولة عظمى لوزير حالي عن شخص يملك الجنسية الأميركية في عداد الموقوفين في قضية إنفجار المرفأ، وهو ما زال منذ سنتين بانتظار تحريك الملف العالق قضائياً بفعل دعاوى الردّ بحق القاضي المعني بالملف.خدمة الزبائن في معظم المصارف هي خارج الخدمة وعلى مدار ٢٤ ساعة.فريق سياسي يستغل احدى المناسبات كحجة غير مقنعة في موقف سيتخذه.