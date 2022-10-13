اسرار الصحف 14-10-2022

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يقول وزير سابق ان الانتخابات العراقية التي حملت رئيسا جديدا يمكن ان تكون مؤشرا الى انفراجات تنعكس على لبنان خصوصا بعد انجاز عملية ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل ووضع بعض الامور والقضايا على سكة الحل.بعد إلغاء صفقة امتياز كهرباء زحلة بتجاوب كامل من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، طلبت هيئة الشراء العام إلغاء صفقة شراء أقراص صلبة عائدة لمصرف لبنان.تتحرك مرشحة رئاسية باتجاه الكتل والشخصيات من دون كلل او ملل رغم معرفتها بان حظوظها ليست متقدمة لكنها تؤكد ان المسعى يستحق الجهد الذي تبذله وانها لم تواجه حتى تاريخه برفض اي من الكتل والاحزاب التي قابلتها.بلغ مسمع أحد المسؤولين كلاماً سيئاً بحقه على لسان أحد السياسيين فقال: يا جماعة بعد في طواحين الهوا ما تخانَق معها، حدا يقلي لوين بدو يوصَل، وكيف ممكن يستمر واحد على خصام مع كل الناس؟مرجع أمني تحدث عن تسلّل بعض النازحين العرب من دولة إقليمية غير عربية باتجاه لبنان وهم تحت المراقبة.أعاد مرجع التأكيد بأنّ ما جرى فيما يتعلق بملف دقيق للغاية هو تسوية لم يكن هناك أفضل منها.في جعبة الدبلوماسية الفرنسية الرفيعة اليوم غير الحث على الانتخابات الرئاسية والإصلاحات، العصا والجزرة إزاء المرحلة المقبلة.لم يُخفِ مرجع روحي امتعاضه من تلويح رئيس تيّار موالٍ بالتصعيد بالشارع، لغايات لا تخدم الاستقرار..بانتظار ترتيبات المصارف، شبه المتوقفة عن العمل، تُحوَّل المساعدة الاجتماعية للموظفين والعسكريين والمتقاعدين إلى الحسابات الموطنة بدءًا من اليوم.نصحت مراجع رئاسية في القصر الجمهوري نائبا سابقا في الجنوب مواصلة نشاطاته في المنطقة التي ينتمي إليها، بغض النظــر عــن نتائــج الطعون النيابيّة، وعلل المرجع الســبب بالحاجــة لإكمال نهــج التيار السياسي الذي ينتمــي إليه في القضاء.حــاول بعــض النواب المستقلين طرح اسماء مرشحين جدد على حزب بارز قبل الجلسة لكن الحزب رفض النقاش معلنا تمسكه بترشيح النائب ميشال معوض.ردد ديبلوماسي غربي ان بلاده قد تلجأ الى فرض عقوبات على طرف سياسي في حال أصر على عرقلة انتخــاب رئيس للجمهورية.يسعى سفير غربيّ لجمع معلومات حول مخاوف دولة كبرى من تشجيع مفترض من حزب الله للمطالبين بالخط 29 لتشكيل رأي عام وحركة ضاغطة تفتح باب مطالبة حكومات لاحقة بتعديل خطوط المصالح الاقتصادية. ويقول إن كون المطالبين بالخط 29 من خصوم الحزب لا يبدو كافياً لإثبات العكس.يقول مصدر اقتصاديّ روسيّ رسميّ إن تشكيل شبكة تحالفات آسيوية لموارد الطاقة والغذاء وخطوط النقل العملاقة والتداول بالعملات الوطنية كان حلماً وصار واقعاً يضمّ أكثر من نصف العالم وتشكل روسيا والصين قلبه النابض وإيران وتركيا والهند وباكستان والسعودية أجنحته الفاعلةفريق نيابي جديد يُحبط آمال الكثيرين من الذين اعتبروه فريقاً متمايزاً قادراً على تقديم صورة مختلفة.وقائع المفاوضات التي خاضها مرجع نيابي منذ عشرة سنوات تدحض محاولة نسب إنجاز الترسيم لطرف سياسي آخر.