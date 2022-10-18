اسرار الصحف المحلية 18-09-2022

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عُلم أن محاولات بعض المرجعيات السياسية لتلقّي دعم من بعض الدول على خلفية تقديم مساعدات طبية ومدرسية دونها عقبات خلافاً للمراحل السابقة.أبدى مرجع سياسي بارز في مجالسه مخاوفه وقلقه من اهتزازات أمنية، وأقله حصول فوضى، ربطاً بالأوضاع الاجتماعية المتردية.يقول أحد النواب المخضرمين، إن عجقة الموفدين في بيروت هي تعبيد للطريق قبل التسوية الكاملة، لكنها ليست على نار حامية.*********************لم يُفاجَأ أحد السفراء الأجانب بموقف لبنان الرسمي على الرغم من انعكاسه السلبي على سياسة بلاده ولكنه أبدى تفهّماً غير متوقع.تساءل مصدر مطّلع عما إذا كانت هناك قطبة مخفية وراء استمرار ارتفاع سعر الدولار في حين يتعيّن العكس بعد الإتفاق النفطي.مسؤولون في دولة عربية كبيرة نصحوا مرجعاً روحياً زارها بالإسراع في إنجاز الإستحقاق الرئاسي ليفيد لبنان من تطورات معينة.*********************ما تزال عاصمتان معنيَّتان باتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء والغاز تنتظران تحويل وعود عدم التعرُّض لعقوبات قيصر، من دون ترجمة على الرغم من مرور سنة على هذه الوعود!تتعرض الفواكه والخضار اللبنانية للتصدير الى بعض دول المنطقة، الأمر الذي جعل أسعارها تخرج عن السيطرة من دون حسيب أو رقيب..تساءل مراقب إقتصادي عن دور مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وعن السبب لامتناعه عن استخدام صلاحياته القانونية في تعطيل أي قرار أو تعميم للحاكم، الذي يتعرض لانتقادات لا تتوقف من قبل تيار موالٍ؟*********************توقفت مراجع متابعة عند عدم جــدوى الزيارات والتحركات التي يقوم بهــا وزير الطاقة وليد فيــاض وآخرها الى القاهرة، حيث تــم »التأكيــد على التــزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز«، وتساءلت عن الجديد في هذا الموضوع.شبهت جهات سياسية رفع الســقف في خطاب رئيس »التيار الوطني الحر« جبران باســيل في ذكرى 13 تشرين بأنه يشــبه ما فعله في خطابه في الذكرى نفسها قبل ثلاثة أعوام عندما هدد بقلب الطاولة، واعتربت أن ما يفعله يأتي ضمن سياق رفع المعنويات داخل تياره قبل مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا.على رغم توزيع صور تظهر مسلحين تابعين لـ«التيار الوطني الحر« يسمونهم القوات الخاصة يرتدون ثيابا عسكرية ويحملون أسلحة، لم يتم اتخاذ أي تدبير من القوى الأمنية والقضاء تجاه هذه المسألة.*********************قال مرجع بارز إن إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية المهلة الدستورية يتوقف على تفاهم حركة أمل والتيار الوطني الحر بدعم حزب الله، كما يتوقف على افتراق حزبي القوات والاشتراكي وتوزّع الحلفاء بينهما، وإن إنجازه بعد نهاية المهلة يتوقف على تفاهم إيراني أميركي يجذب السعودية وفرنساوصف خبير استراتيجي الدور الذي تلعبه شركة غاز بروم في الحرب العالمية الثالثة بالدور الذي لعبته ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية باعتبار كل منهما الحصن الذي حمى روسيا وغيّرت عبره وجه الحرب، حيث كانت خطة الغرب إسقاط موسكو عبر انهيار الروبل بدل إسقاطها بانهيار الجيش.*********************حماسة البعض لإنجاز استحقاق سياسي بوقت قريب يبدو أنها تبددت بسحر ساحر.مؤشرات ايجابية تتلقاها مرجعيات توحي بأن مرحلة ما بعد 31 تشرين لن تكون سيئة.