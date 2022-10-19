أسرار الصحف 19-10-2022

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- بدا مستغربا لكثيرين ان عددا وافرا من الوزراء يقومون بزيارات وسفرات خارجية كثيفة ولا يوفرون مناسبة سفر الا ويستغلونها حتى لو كانت هامشية من دون الاخذ في الاعتبار الوضع المالي للوزارات.- لوحظ أن ما أثير حول عشاء السفارة السويسرية أدى الى بلبلة وصولاً الى اصطفافات داخل الكتلة الواحدة وتباعد وتباينات.- يبتعد رئيس تكتل نيابي بارز عن القرارات الكبيرة لجملة اعتبارات لتمرير هذه المرحلة البالغة الخطورة.- فضّل أحد المساهمين في إنجاز ملف دقيق البقاء بعيداً من الأضواء بعدما شعر ان هناك تنافساً على دور البطولة في هذا الملف.- سُمع أحد النواب يقول في المجلس النيابي، معلقاً على هزةّ أصابت إحدى الكتل النيابية، ان الخطوة تأخرت بضعة أشهر.- تَردّد في جمعية غير سياسية وغير ادارية ان عدد الفروع التي ستقفل في القطاع متعددة وتشمل المناطق كلها.- ابتعدت عاصمة أوروبية عن مشهد التجاذب حول مبادرة تقدم نفسها أنها حيادية، تجنباً للإحراج الدبلوماسي.- يحسد نواب كثر مرجع كبير على طول أناته وصبره، على مداخلات وكلام يساق خارج سياقه، خلال الجلسات النيابية.- يدفع أصحاب الشركات ومؤسسات الاستيراد بإيصال صفيحة البنزين الى المليون ليرة، قبل إنزال هذه الفئة إلى التعامل، في سباق هستيري لجني الأرباح!- ســأل ديبلومايس خليجي أحد الديبلوماســيين الأوروبيين عن مدى جدية الــكلام حول تغييـر اتفاق الطائــف والذهاب الى عقد إجتماعي جديد في لبنان، فأكد له الديبلوماسي الأوروبي أنهم ليســوا في هذا الوارد اطلاقا- إســتغرب حزب فاعــل قيام مستشار بارز في موسكو، بمعاودة الترويج لمرشح من قوى الثامن من آذار لرئاسة الجمهورية.- يقــول مطلعــون على موقف دولة خليجية بارزة، إنها تضع فيتو على عودة مرجــع بارز الى موقعه في العهد الجديد.- تقوم سفارات دول فاعلة بتكوين لوائح بأسماء النواب الموارنة المستقلين المقربين من الكتل الكبرى والذين يمكن أن يجري التداول بهم كمرشحينرئاسيين واستكشاف خلفياتهم ومدى درجة القبول الذي يلقونه لدى الكتل الأخرى المعنية واللائحة تضم حتى الآن ثلاثة أسماء.- التحرك الفاعل لكتلة نيابية على مستوى التشريع يعكس حرصاً واضحاً على أداء متمايز مستمر.- مشهد مستجد يطرأ على مجموعة نيابية يضعها برسم الكثير من الأسئلة أمام الرأي العام في ضوء عدم قدرتها على تقديم أي جديد حقيقي.