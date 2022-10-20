أسرار الصحف 21-10-2022

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يُسجل غياب لافت لمواقف أمين عام حزب يساري قديم منذ فترة طويلة، والأمر عينه لمعظم قياديّي الحزب المذكور.كشف احد النواب الجدد ان طرح اسم الوزير السابق ناصيف حتي لم يولد في اي سفارة كما يدعي البعض، بل جاء ثمرة نقاش مستفيض بين عدد من النواب كان في عدادهمعلق وزير سابق على اخبار اللقاءات التي يجريها “تكتل الاعتدال الوطني” بالقول “ان وتيرتها تجعلك تظن ان للتكتل تأثيرا كبيرا في مجرى الاحداث”.حصل لقاء مطوّل بين مرشح ونائب من حزب بارز، فقال له إنّه مرشح سيادي فأجابه إنك مرشح طرفي ومشكلتك »باللي رشَّحك«.عبّرت شخصية طُرح اسمها كمرشح عن انزعاجها من الطريقة التي يتداول بها البعض اسمه.. وقال »تركوني وحِلّو عني«.حمل رئيس تكتل إسم أحد الأشخاص إلى مرجعية روحية لطرحه كمرشح للرئاسة ما أثار انزعاجه، معتبراً أنّش هذه الطريقة بمثابة حرق لاسمه.يتوقع دبلوماسي معني أن تتحرك دولة كبرى، في الملف الرئاسي، بعد إنهاء سائر ترتيبات الترسيم الحدودي.لم تنجح محاولات بذلت لإحداث خرق بين «تكتل التغييريين» وحزب يميني فاعل!يُنقل عن مسؤول مالي رفيع قوله أنه بتجربته بات على اقتناع أن الشعب اللبناني اعتاد على سعر صرف دولار مرتفع، حتى لو تجاوز الـ50 الفاً!يبدي حــزب بارز قلقه العميــق مــن اتســاع وجود اللاجئين الســوريين في لبنان، رغم علاقــة الحزب القوية مع القيادة الســورية وهو يعكف على وضع الخطط التي تساعد على إعادتهم الى بلادهم.تبـين أن نائبة تغييرية مــن الجبــل هي التــي تتولى مساعدة زميلة لها من بيروت في ســلوكها الســياسي، والتأثري عليها، بعدمــا قطعت الأخيرة صلاتها بمرجعيتها الأساسية.بعد محاولات حثيثة من قبل وزارة حيوية لإعادة علاقات التبادل التجاري مع دولة عربية وإعادتهــا الى ما كانت عليه في السابق، أتى الجواب غير المباشر بتأجيل البحث الى العهد الجديد .قال خبير في الشؤون الأوروبية إن المشهد البريطاني يؤكد فشل الحلول التقليدية والتقنية معاً للأزمات الناتجة عن أزمة الطاقة التي تشهدها الدول الأوروبية منذ حرب أوكرانيا وإن استقرار أي بلد أوروبي بات رهناً باستقرار أوروبا كلها، واستقرار أوروبا رهن باستقرار سوق الطاقة.توقع مصدر حقوقي أن تحمل الدفعة الثانية من القرارات الخاصة بالطعون النيابية تغييراً في نيابة أكثر من نائب منتخب بعدما انتفى المجلس الدستوري لإعلان أول النتائج الطعون التي تمّ ردها خلافاً للتوقعات لتأكيد استقلاله عن أي مرجعيات سياسية ومنح المصداقية لما سيصدر عنه لاحقاً.لم يكن الموقف الذي أعلنه نائب بارز جديداً لجهة تهديده بالفوضى، فهو كان هدد بالأمر سابقاً في لقاءات مع عدد من السفراء.يحاول مسؤول معني باستحقاق أساسي الايحاء لمرجعية سياسية بالوقوف إلى جانبها في ما يتعلق بمطلب أساسي فيما كان المسؤول نفسه قد وافق على نقيض هذا المطلب.