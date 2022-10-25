أسرار الصحف 26-10-2022

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لوحظ أن نائباً "تغييرياً" جبلياً لم يلتقِ منذ انتخابه مرجعية سياسية بارزة في منطقته، وليس هناك أي تنسيق أو تواصل بين الطرفين.لا يزال الارتباك يسود السوق المالية بعد قرار مصرف لبنان وقف شراء الدولار، وفي ظل اخبار عن امكان صدور تعميم يرفع سعر الصرف في المصارف من 8000 ليرة الى 15 الف ليرة اليوم او غدا.عُلم أن نجل رئيس حزب ونائب سابق، يتحضر للعب دور سياسي في مرحلة قريبة، ويستعد للعودة من الخارج لهذه الغاية بعدما سبق له ان ظهر في مناسبات سياسية وحزبية.جرى التلميح إلى دور لدولة خارجية في حمل سوريا على عدم تحديد موعد للوفد اللبناني إلى دمشق للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود مع سوريا.سقطت أكثر من محاولة لترتيب موعد بين مرجع عال وقيادي حزبي على خلفية أنه سيكون كافياً لحل إحدى العقد الكبرى.اُلغي لقاء كان مقرراَ في اللحظات الأخيرة بسبب موقف بالغ الحساسية بانتظار إحياء الإتصالات لترتيبه.لاحظت مصادر مقرَّبة أنه كلما اقتربت المساعي من توفير مصادر للطاقة، تتحرك دولة كبرى للتعطيل، ثم تبتعد عن المشهد!استمر اللغط حول مدى رغبة سوريا للدخول في مفاوضات الترسيم البحري للحدود الشمالية، من دون تبيان معطيات ترجِّح كفة القبولجرت تدخلات مع مرجع كبير لمنح أوسمة لبعض الشخصيات في موسم الأوسمة، من دون جدوىلوحظ أن الرئيس ميشال عون تحدث صراحة عن "دور " التيار الوطني الحر في عملية التسمية فيما كان رئيس الأخير ينفي دوما اي شراكه له في التسمية ولهذا يشترط عدم منح الثقة.تردد ان معطيات معينة قد تعيد مزايدة السوق الحرة إلى نقطة الصفر من جديد.يرفض رئيس بلدية كسروانية إقراره بتقصري عمال البلدية في اتخاذ بعض الإجراءات العملية الرادعة للحد من انتشار ظاهرة رمي النفايات قرب مجاري تصريف المياه ، بحيث يتهم وزارة الأشغال بالتقصر وهي بدورها تعلن أن تنظيف هذه الطرقات لا يندرج ضمن نطاق مسؤولياتها.قال مصدر دبلوماسي إن الارتباك في موعد زيارة الوفد اللبناني الخاص بترسيم الحدود الى دمشق عائد الى سعي الوفد اللبناني لترتيب موعد يسبق زيارة الوسيط الأميركي الى بيروت وعدم ملاءمة هذا الطلب مع الجهوزية السورية وتجنّب دمشق الربط بين الأمرين منعاً لسوء الفهم.يقول بريطانيون من أصول عربية إن الرئيس الجديد للحكومة ريتشي سوناك من أشدّ المتحمّسين لإسرائيل ونقل السفارة البريطانية الى القدس كعاصمة لإسرائيل وإنه من المتعصّبين ضد المهاجرين رغم أنه يتحدر من صفوفهم ودعوا الى عدم التسرّع في التصفيق لفوزه.اندفاعة مرجعية رسمية تجاه حليف عابر للحدود جاءت مخيبة بعد رد غير متوقع.فريق سياسي تراجع في اللحظة الأخيرة عن حماسته لانجاز أحد الاستحقاقات وبات يتعاطى معه بلا مبالاة.