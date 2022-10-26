أسرار الصحف 27-10-2022

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تركت زيارة رئيس حزب ووزير سابق الى مرجعية روحية مسيحية بارزة، اهتماماً لافتاً اذ اعتبر أن ما قاله يُعلن للمرة الأولى حيث كان موضع اهتمام المواكبين والمتابعين له.بعد الكلام عن شركات جمع الاموال وشراء الدولارات لمصلحة مصرف لبنان وتلاعبها بالاسعار، واخرها احدى الشركات امس، يقول مسؤول امني سابق انه بات واجبا على القضاء والمؤسسات الامنية وضع يدها على الملف لعدم “خرب بيوت اللبنانيين اكثر من ذلكبعد انخفاض الدولار تسجّل حالة ارتباك لدى التجار وأصحاب السوبرماركت والمحال التجارية يفوق ما حصل على خط الصرافينتبيّن أنّ أكثر من مرجع نبّه من الخطأ الذي ارتُكب بالتعاطي مع إستحقاق مُهمّ ولم يَحُل ذلك دون إعادة النظر بطريقة التعاطي معه الى أن فشل.مرجع مسؤول قال أمام زائريه إنّه إذا أملت عليه ظروف المسؤولية أن يلوذ الصمت حيال ما يتعرّض له إلى الآن، فإنّ الوضع سيكون مختلفاً قريباً جداً وسأقول كل شيء مهما كان وقعه قاسياً.لا يرفض رئيس حزب وسطي فكرة إنتخاب رئيس للجمهورية من دون أن يحظى بتصويت كتلتَي لبنان القوي والجمهورية القوية.لم يُعرف بعد موقف عاصمة أوروبية معنية من ترشيح موظف كبير غير مدني، مع العلم أن عواصم عربية صديقة تتبنى هذا الترشيح بقوة.تمسّك رئيس التيار الموالي بسرية الأسماء المقترحة للتوزير محل 3 وزراء مسيحيين من غير المحسوبين تماماً على تياره أو الولاء الشخصي له!تُمهّد المصارف لعودتها إلى العمل كالمعتاد، مع استمرار الإجراءات المخففة، بدءاً من الثلاثاء المقبل، بحملة إعلامية – إعلانية لتلميع صورتها!علم أن قرار منع السفر لا يزال قائما عـلـى رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد طارق خليفة ويُنتظر أن تشهد القضية تطورا يتمثل باستدعاء الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف سمير حمود للاســتماع إليــه بصفة شاهد.رفعــت الأجهــزة الأمنية كافة مستوى جهوزيتها تزامنامع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولمواكبــة المرحلة الجديدة، نظرا للتطورات غير المحســوبة ًالتي قد تطرأ محلياتســاءلت جهات سياسية عــن صحة ما تــردد حول قيام وزيــر الطاقة بعــدد هائل من الموافقــات على أشــغال أملاك نهرية واســقاط املاك عامة الى املاك خاصة.يقول مصدر إعلامي إن خمسة أسماء من التي يجري تداولها إعلاميا كمرشحين بارزين لرئاسة الجمهورية رصدت موازنة تقارب نصف مليون دولار شهرياً للحضور إعلامياً ضمن نادي المرشحين، وتوقع أن تقدم عروض لبعض الكتل التي تغير مرشحيها كل جلسة لتبنيها مقابل بدل عن كل صوت لكل جلسة.تقول مصادر عراقية إن الأميركيين يجرون نقاشات ودراسات حول فرضيات مستقبل العراق منها واحدة تتضمن فرضية الانسحاب من سورية وأخرى تتضمن الانسحاب من سورية والعراق معاً وأن الدبلوماسيين المشرفين على الدراسات يقولون إن النتائج ترجح هذه الاحتمالاتبسحر ساحر توفّر الفيول وبدأ التهليل لرفع ساعات التغذية بالكهرباء من دون أي توضيح حول مصدر هذه الأموال الذي خُلقت فجأة.جهاز رقابي اساسي في ظل أزمة صحية مستجدة يفتقد لأدنى مقومات الاستمرار والقدرة على العمل.